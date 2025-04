BV Nhân dân Gia Định lần đầu ghép thận thành công từ người hiến tạng chết não

Ngày 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên từ người hiến tạng chết não , mở ra hy vọng sống cho hàng ngàn bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối .

Hai người may mắn được hồi sinh trong ca ghép đặc biệt này là chị B.K.L. (TPHCM) và anh H.T. (Cà Mau).

Hy vọng sống từ một cuộc gọi

Chị K.L. từng sống trong chuỗi ngày dài mệt mỏi, kiệt quệ vì căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Mỗi tuần ba lần, chị phải đến bệnh viện để chạy thận , chịu đựng những cơn đau âm ỉ, ăn uống kém, giấc ngủ chập chờn.

"Tôi từng tuyệt vọng, nhưng vì các con, tôi vẫn gắng gượng, chỉ mong một ngày nào đó có phép màu xảy ra", chị K.L. nghẹn ngào kể lại.

2 ca phẫu thuật ghép thận được thực hiện song song. Ảnh: BVCC.

Với anh H.T., chạy thận cũng đồng nghĩa với chuỗi ngày sống lay lắt. Anh T. chia sẻ: "Sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, công việc trì trệ, gia đình tôi gần như trông cậy hoàn toàn vào vợ. Tôi từng nghĩ, sống được ngày nào hay ngày đó".

Đầu tháng 3, cả hai nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông báo có nguồn thận từ người hiến chết não và khả năng tương thích cao. Các xét nghiệm nhanh chóng xác nhận kết quả phù hợp.

Chỉ một ngày sau, vào lúc 17h30 ngày 3/3, hai ca ghép thận song song được tiến hành. Đến 20h30 cùng ngày, cả hai ca mổ kết thúc thành công.

Sau 4 tuần hậu phẫu, dưới sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, cả chị K.L. và anh H.T. đều phục hồi tốt. Họ đã có thể tự đi lại, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Chức năng thận hoạt động ổn định, chỉ số creatinine huyết thanh trở về mức bình thường, không có dấu hiệu thải ghép cấp.

Chị K.L. xúc động chia sẻ: "Tôi biết ơn người hiến tạng và các y bác sĩ vô cùng. Nhờ nghĩa cử cao đẹp và sự tận tâm ấy, tôi không còn phải chịu những ngày tháng đau đớn vì chạy thận. Tôi mong được thắp nén nhang tri ân người đã mang lại cho tôi cuộc sống mới".

Sau 1 tháng phẫu thuật, hiện cả 2 bệnh nhân đã quay lại cuộc sống bình thường. Ảnh: BVCC.

Không giấu được niềm vui, anh H.T. cho hay: "Tôi coi đây là cơ hội thứ hai để sống, sẽ không còn những ngày ngồi lọc máu mỏi mòn nữa. Tôi sẽ sống tích cực và trân trọng món quà vô giá mà người hiến tạng đã để lại".

Nghĩa cử cao đẹp của người đã khuất

Nguồn tạng quý giá giúp thay đổi cuộc đời hai bệnh nhân đến từ anh C.G.C. (34 tuổi, dân tộc Nùng). Ngày 1/3, anh C. không may bị tai nạn lao động nghiêm trọng, nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở do đa chấn thương vùng đầu, cổ và ngực. Dù được hồi sức tích cực, anh C. được xác định chết não sau đó.

Giữa nỗi đau mất mát, gia đình anh C. đã có quyết định đầy nhân văn. Đó là hiến toàn bộ nội tạng gồm tim, gan và hai quả thận của anh để cứu sống những người bệnh đang chờ ghép tạng.

Nghĩa cử ấy đã không chỉ cứu sống chị K.L. và anh H.T., mà còn giúp các bệnh nhân khác tiếp tục sự sống.

Đây là 2 ca ghép tạng từ người cho chết não đầu tiên của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh BVCC.

TS.BS Mai Phan Tường Anh – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: "Đây là ca ghép thận đầu tiên từ người cho chết não được thực hiện tại bệnh viện. Thành công này đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển kỹ thuật ghép tạng. Không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị y tế, mà còn mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hơn trong tương lai."

PGS.TS.BS Võ Minh Sâm – nguyên Trưởng khoa Thận Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy – cho rằng, vấn đề lớn nhất hiện nay không còn nằm ở kỹ thuật, bởi Việt Nam đã có thể ghép hầu hết các tạng và đạt trình độ cao trên bản đồ ghép tạng thế giới. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến vẫn đang vô cùng hạn chế.

"Hiện nay, chỉ khoảng 5% ca ghép tạng ở Việt Nam là từ người chết não, trong khi ở nhiều quốc gia khác, tỷ lệ này là 50–60%. Một người sống chỉ có thể hiến một tạng, nhưng người chết có thể cứu được đến 8 mạng người. Hiến tạng là một hành động cao cả, nhân văn, một người ra đi nhưng vẫn có thể tiếp tục lan tỏa sự sống", nguyên Trưởng khoa Thận Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.