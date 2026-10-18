Ca sĩ ngất xỉu, thở oxy sau concert có 33 anh tài

Concert 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 diễn ra tối 17/10 ở TP.HCM quy tụ 33 nghệ sĩ. Dàn anh tài nỗ lực trên một sân khấu được đầu tư, dàn dựng chỉn chu, kỹ lưỡng. Chương trình kéo dài khoảng 4 tiếng, thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Sau concert mở màn, ca sĩ Cheng gặp sự cố về sức khỏe. Anh ngất xỉu và được nhân viên nhanh chóng cõng vào hậu trường. Sau đó, Cheng phải thở oxy và nghỉ ngơi tại chỗ. Gương mặt của nam ca sĩ nhợt nhạt, mệt mỏi, được đồng nghiệp và ban tổ chức chăm sóc.

Cheng gặp sự cố về sức khỏe sau concert 1 Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: FBNV.

Trong một tiết mục ở concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tối cùng ngày, Cheng cũng bị ngã mạnh do sân khấu trơn trượt.

Sau đó, thông qua trang cá nhân, Cheng lên tiếng trấn an khán giả: "Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hôm nay, Cheng được hát trước 50.000 người, cảm giác sung sướng lắm. Cheng không sao đâu, ngã không đau, chỉ thấy hạnh phúc thôi. Hẹn mọi người ngày mai".

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời hỏi thăm sức khỏe, động viên Cheng.

Ngoài Cheng, nhiều anh tài khác của Anh trai vượt ngàn chông gai cũng bị ngã trên sân khấu hoặc gặp vấn đề về sức khỏe sau những ngày tập luyện, biểu diễn ở concert.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ diễn ra đêm hai vào tối 18/10 tại TP.HCM. Ở đêm mở màn, chương trình ấn tượng về dàn dựng, âm nhạc. Song so với mùa trước, cách sắp xếp setlist năm nay có phần thiếu mạch lạc. Dù được chia thành 9 chương với những chủ đề riêng, ranh giới giữa các phần chưa rõ nét, trong khi sự chuyển tiếp về âm nhạc và cảm xúc đôi lúc còn gượng ép. Một số tiết mục có sự liên kết về nội dung, song chưa đủ để tạo thành câu chuyện xuyên suốt.

Mặt khác, việc tận dụng nhiều vị trí biểu diễn cũng tạo ra những bất cập trong trải nghiệm khán giả. Các màn bay lượn, sân khấu phụ hay phần trình diễn trải rộng khắp không gian giúp nghệ sĩ tiếp cận nhiều khu vực, nhưng đồng thời khiến tầm nhìn của người xem bị phân tán.