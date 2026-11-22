1 tuần trước

GĐXH - Mới đây, Khả Ngân chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình chuẩn bị đồ đạc trước ngày đón con đầu lòng. Nữ diễn viên hài hước cho biết đáng lẽ đã đến giờ đi ngủ nhưng vì chưa cảm thấy yên tâm nên vẫn tranh thủ đi mua sắm những món đồ cần thiết cho em bé.