Tin sao 22/11: Đăng Khôi mang 'Một vòng Việt Nam' tới chung kết 'Silk Way Star', Hòa Minzy hào hứng tới cổ vũ Mỹ Tâm
GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi lựa chọn ca khúc đầy tự hào để biểu diễn tại chung kết "Silk Way Star", Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc nhiệt tình đến cổ vũ liveshow của Mỹ Tâm.
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