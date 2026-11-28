Đường Ninh từng là “nữ thần” trong lòng đông đảo khán giả hâm mộ màn ảnh Hoa ngữ. Từ nhỏ, cô đã là một sao nhí nổi bật. Tuy nhiên cuộc đời của Đường Ninh lại gặp nhiều sóng gió.

“Nữ thần nhí” đẹp nhất nhì Hong Kong

Sinh năm 1981, Đường Ninh bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi còn rất nhỏ. Năm 8 tuổi, cô được đạo diễn Ngô Vũ Sâm chú ý nhờ gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Từ đó, Đường Ninh được giao cho một vai diễn trong Tung hoành Tứ Hải, đóng cùng những tên tuổi đình đám như Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh và Chung Sở Hồng.

Chưa qua trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nhưng cô bé Đường Ninh lại thể hiện năng khiếu tự nhiên trước ống kính. Từ một vai diễn nhỏ, cô nhanh chóng trở thành sao nhí được nhiều nhà làm phim chú ý.

Đường Ninh nổi tiếng từ nhỏ.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng với sự đáng yêu, lém lỉnh, Đường Ninh đã tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả từ vai diễn đầu tiên. Cô được khán giả mệnh danh là “nữ thần nhí đáng yêu nhất màn ảnh” thời điểm bấy giờ.

Từ một cô bé đáng yêu trên màn ảnh, Đường Ninh dần trưởng thành và xây dựng được chỗ đứng riêng trong làng giải trí Hong Kong. Với vẻ đẹp trong trẻo, Đường Ninh từng được xếp vào nhóm “tứ đại ngọt muội” của TVB cùng Lý Ỷ Hồng, Hà Mỹ Điền và Văn Tụng Nhàn. Đây là hình tượng từng rất được khán giả Hong Kong yêu thích, dành cho những nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, gần gũi.

Đường Ninh từng là mỹ nhân nổi tiếng của TVB với vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng.

Năm 2009, Đường Ninh bất ngờ “tấn công” sang thị trường Đại lục. Là một trong những mỹ nhân nổi tiếng xứ Hương Cảng, cô tiếp tục trở thành cái tên được nhiều người yêu mến.

Cuộc đời rẽ hướng sau khi kết hôn

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Đường Ninh quyết định giải nghệ để kết hôn vào năm 2010. Ông xã của cô là đạo diễn Đặng Vỹ Kiệt. Sau khi kết hôn, hoa đán TVB dừng đóng phim để vun vén tổ ấm và lần lượt sinh được 2 con “đủ nếp, đủ tẻ”.

Từng được công chúng nhìn nhận là một gia đình hạnh phúc, song cuộc hôn nhân của Đường Ninh vẫn không thể trọn vẹn. Năm 2017, nữ diễn viên thông báo ly hôn và giành quyền chăm sóc 2 con. Lý do tan vỡ được tiết lộ là Đặng Vỹ Kiệt có người phụ nữ khác bên ngoài.

Làm mẹ đơn thân nuôi 2 con khiến cuộc sống của Đường Ninh gặp nhiều khó khăn. Do đã rời xa màn ảnh quá lâu, cô mất hoàn toàn chỗ đứng trong ngành giải trí. Để lo cho các con, Đường Ninh phải làm đủ mọi nghề kiếm tiền. Có thời điểm, truyền thông từng bắt gặp sao nhí đình đám một thời xuất hiện trong bộ đồng phục nhân viên tại một quán trà, làm công việc phục vụ và dọn dẹp nhà vệ sinh.

Đường Ninh làm đủ nghề để nuôi 2 con.

Hình ảnh một Đường Ninh giản dị với những công việc đời thường hoàn toàn khác với hình ảnh mỹ nhân từng xuất hiện trên màn ảnh TVB khiến nhiều người bất ngờ. Đến năm 2023, khi đã tích góp đủ tiền, cô đưa các con sang New Zealand định cư.

U50 sống kín tiếng, ngoại hình thay đổi

Những năm qua, Đường Ninh chọn cuộc sống kín tiếng cùng các con ở nước ngoài. Trong một số hình ảnh được hé lộ, công chúng bất ngờ bởi diện mạo của cô đã thay đổi khá nhiều so với thời còn đóng phim. Gương mặt từng gắn với vẻ trẻ trung, ngọt ngào nay đã xuất hiện những dấu hiệu của tuổi tác. Mái tóc cũng gần như bạc trắng dù mới ở tuổi ngoài 40.

Ngoại hình của Đường Ninh ở tuổi ngoài 40.

Trước những bình luận lo lắng về tình trạng sức khỏe, Đường Ninh giải thích rằng việc cô có nhiều tóc bạc không phải mới xảy ra gần đây. Theo nữ diễn viên, cô đã bắt đầu xuất hiện tóc bạc từ năm 10 tuổi và đây là yếu tố di truyền. Cha cô cũng từng có mái tóc gần như bạc trắng khi bước sang độ tuổi khoảng 40.

Nữ diễn viên từng tâm sự các con chính là sức mạnh để cô mạnh mẽ, vững vàng hơn trong cuộc sống. Thỉnh thoảng, cô chia sẻ khoảnh khắc mẹ con nấu nướng và vui đùa với con trên mạng xã hội.