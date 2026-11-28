Theo Thời báo VTV (tổng hợp theo Sohu, Sina), mới đây, Tỉnh Bách Nhiên được ghi tên trong danh sách “Người dẫn đầu có Thành tựu Xuất sắc U40 khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Việc xuất hiện trong những danh sách có phạm vi khu vực cho thấy tên tuổi nam diễn viên đang được ghi nhận ở một không gian rộng hơn thị trường nội địa Trung Quốc.

Nam diễn viên còn được bình chọn vào danh sách 50 nhân vật có tầm ảnh hưởng năm 2026 của tạp chí HOWE, Thái Lan. Danh sách này ghi nhận những gương mặt tạo được dấu ấn và sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giải trí.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên gặt hái nhiều thành công sau bộ phim "Đầu xuân tươi sáng".

Ở lĩnh vực diễn xuất, "Đầu xuân tươi sáng" tiếp tục là một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Tỉnh Bách Nhiên. Bộ phim vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix, đồng thời xuất hiện tại bảng xếp hạng ở 38 quốc gia. Đây là thứ hạng cao nhất mà một bộ phim truyền hình Trung Quốc đại lục từng đạt được.

Vai diễn Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên cùng nhân vật Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) cũng góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục "Cặp đôi nước ngoài xuất sắc" tại Giải thưởng Điện ảnh Quốc tế Seoul lần thứ 14. Đây là hạng mục dành cho các cặp đôi nhân vật trong tác phẩm, không phải sự ghi nhận về mối quan hệ ngoài đời của diễn viên.

Ngoài ra, Tỉnh Bách Nhiên còn có mặt ở hạng mục “Sao nam mặc trang phục thường ngày đẹp nhất” trong bảng xếp hạng "Trang phục đẹp nhất năm 2026" của tạp chí thời trang Vogue. Đây là sự ghi nhận dành cho phong cách đời thường của nam diễn viên, cho thấy sức hút không chỉ đến từ hình ảnh trên màn ảnh mà còn từ gu thẩm mỹ cá nhân.

Tỉnh Bách Nhiên yêu thích thời trang và luôn chăm chút ngoại hình trên phim lẫn ngoài đời.

Theo Saostar, Tỉnh Bách Nhiên xuất thân từ một chương trình tuyển chọn tài năng, sau đó ra mắt với vai trò ca sĩ trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Những năm đầu sự nghiệp, anh tham gia nhiều tác phẩm nhưng chưa tạo được dấu ấn đủ lớn với công chúng. Bước ngoặt đến khi anh được chọn thay thế nam chính trong "Tróc Yêu Ký", đưa tên tuổi Tỉnh Bách Nhiên đến gần công chúng.

Sau thành công của "Tróc Yêu Ký", nam diễn viên tham gia chương trình "Hoa nhi và Thiếu niên 2". Trên màn ảnh nhỏ, bộ phim "Tân sinh" tiếp tục đánh dấu sự thay đổi trong hình ảnh của Tỉnh Bách Nhiên. Không lâu sau, nam diễn viên xuất hiện trong "Rừng thép" với vai Giang Hàn Thanh, một giáo sư có tính cách cố chấp và nhiều tổn thương.

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