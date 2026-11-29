Thập niên 1980 - 1990, Trần Tú Văn là nữ diễn viên đình đám của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) khi không chỉ xinh đẹp mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao diễn xuất. Đặc biệt, vai Tú Xảo trong Ngày mai trời lại sáng của cô lưu dấu ấn sâu đậm với khán giả nhiều nước châu Á.

Mỹ nhân đắt giá xứ Cảng thơm

Sinh năm 1962 trong một gia đình trí thức, Trần Tú Văn bước vào nghệ thuật từ năm 17 tuổi. Nữ diễn viên ký hợp đồng với hãng TVB từ năm 1989 đến năm 1995. Với gương mặt xinh đẹp, dáng vóc nhỏ nhắn và lối diễn xuất được đào tạo bài bản, cô nhanh chóng khẳng định được tên tuổi với loạt phim truyền hình ăn khách như Thiện nữ u hồn, Phong vân tuế nguyệt, Viện dệt hoàng cung…

Gây chú ý nhất trong sự nghiệp của cô có lẽ là tác phẩm như Ngày mai trời lại sáng. Nhờ tác phẩm này, Trần Tú Văn trở thành mỹ nhân đắt giá nhất Hong Kong được rất nhiều người săn đón.

Trần Tú Văn từng là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong.

Năm 1986, cô giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình châu Á đầu tiên” cho vai diễn trong A Little Reunion. Vào thời kỳ đỉnh cao, cô đóng 5 bộ phim truyền hình một năm, với mức phí quảng cáo lên tới hàng triệu HKD.

Ngoài diễn viên, Trần Tú Văn còn thành công khi lấn sân sang ca hát. Khán giả nhận định cô là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn hiếm có của showbiz thời điểm đó. Cô được ví ngang hàng với các hoa đán của đài TVB.

Tình yêu phá tan sự nghiệp

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Trần Tú Văn quyết định tạm dừng đóng phim để lập gia đình. Cô kết hôn với nam diễn viên Lâm Quốc Hùng năm 1986. Cặp đôi quen nhau trong một bộ phim hợp tác chung và nhanh chóng bén duyên. 4 năm sau đám cưới, cô sinh con trai đầu lòng.

Sau đó, hôn nhân của Trần Tú Văn có dấu hiệu rạn nứt vì chuyện nợ nần. Thời điểm này, Trần Tú Văn quyết định đem toàn bộ số tiền kiếm được từ việc đóng phim và làm nghệ thuật giúp chồng khắc phục khó khăn kinh tế.

Tuy nhiên, Lâm Quốc Hùng tiếp tục kinh doanh nhưng ngày càng thất bại. Lúc này, Trần Tú Văn lại tiếp tục nai lưng trả nợ cho chồng. Hơn thế, nữ diễn viên cũng khốn đốn vì mẹ bị ung thư và qua đời.

Trần Tú Văn và chồng cũ Lâm Quốc Hùng.

Giữa lúc nợ nần chồng chất, Lâm Quốc Hùng đùn đẩy mọi trách nhiệm cho vợ. Từng có thời điểm, nữ diễn viên bị chủ nợ dán giấy đòi tiền trên phố. Chuyện này khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến sự nghiệp lao dốc.

Đến năm 2011, Trần Tú Văn quyết định ly hôn chồng, kết thúc cuộc hôn nhân nhiều tủi nhục và thiệt thòi. Sau khi hôn nhân kết thúc, cô tiếp tục đóng phim để trang trải cuộc sống và chăm sóc con trai. Tuy nhiên cô không thể lấy lại hào quang năm xưa.

U70 sống khép kín

Năm 2019, Trần Tú Văn tham gia bộ phim truyền hình Limited Educatio n. Sau tác phẩm này, cô quyết định giải nghệ, chuyển hướng sang học liệu pháp mùi hương. Sau khoảng một năm nghiên cứu cách phối trộn tinh dầu, cô hoàn thành khóa đào tạo và nhận chứng chỉ chuyên môn.

Những năm qua, Trần Tú Văn kinh doanh các sản phẩm hương thơm thủ công. Cô tự điều chế tinh dầu để bán. Nữ diễn viên nổi tiếng một thời hiện sống cùng con trai tại một căn nhà thuê bình dân ở Hong Kong. Sau ly hôn, Trần Tú Văn sống độc thân nhiều năm qua. Con trai cô giờ cũng đã trưởng thành, có sự nghiệp riêng.

Ngoại hình hiện tại của Trần Tú Văn.

Đời thường, Trần Tú Văn thường đi bộ, leo núi, luyện đàn piano, trồng hoa. Thi thoảng, diễn viên tụ tập bạn bè từng làm ở đài TVB như Mã Cảnh Đào, Âu Dương Chấn Hoa, Đặng Tụy Văn.

Cô sống kín tiếng, hiếm khi nhắc lại những chuyện buồn trong hôn nhân và ít xuất hiện trên các bản tin giải trí. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh đời thường hoặc gửi lời chúc đến những khán giả vẫn quan tâm mình.