Ngô Kiến Huy - chàng trai đa tài của showbiz Việt

Ngô Kiến Huy được biết đến là ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng của làng giải trí Việt, dù đảm nhiệm ở vai trò nào anh cũng chiếm được lòng yêu mến của đại đa số khán giả. Nam nghệ sĩ từng có những thành tích nổi bật như: Giải nhất cuộc thi "Vươn Tới Ngôi Sao" do Music Box Entertainment tổ chức, giải khuyến khích cuộc thi "Gương mặt điện ảnh", giải album Vàng tháng 1/2010, Đoạt cúp của chương trình "Ơn giời cậu đây rồi". Nam ca sĩ gây ấn tượng khi làm MC của chương trình "The Masked Singer" phiên bản Việt.

Con đường nghệ thuật của Ngô Kiến Huy khởi sắc vào năm 2008 với vai trò ca sĩ với giọng ca ngọt ngào, trầm ấm. Ngô Kiến Huy cho ra đời các bản nhạc đã gắn liền với tuổi trẻ của nhiều người như: "Mưa sao băng", "Giả vờ yêu", "Ngô Kiến Huy là tôi"...

Ngô Kiến Huy được nhận xét là sao Việt đa năng, giữ ổn định trong nhiều năm.

Thời gian gần đây, Ngô Kiến Huy liên tục làm mới mình qua các dự án điện ảnh đa dạng thể loại như phim kinh dị "Tìm xác - Ma không đầu", phim hài gia đình "Quý tử vượt giàu" và gần đây nhất là dự án hài tình cảm "Bắt cá ba tay".

Đến nay, Ngô Kiến Huy đã không ngừng nỗ lực để trở thành một nghệ sĩ đa năng, bằng chứng là sự ghi dấu ấn trên các lĩnh vực khác nhau như: ca sĩ, diễn viên, MC, người mẫu ảnh...

Ngô Kiến Huy từng góp mặt trong những bộ phim điện ảnh chiếu rạp.

Ngô Kiến Huy từng trải qua những lần bị từ chối khi mới vào nghề

Xuất hiện trong chương trình "Sao Check" vừa lên sóng, ca sĩ Ngô Kiến Huy có dịp trải lòng trước khán giả về con đường sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Đằng sau vẻ ngoài trẻ trung gần như không đổi so với thời mới vào nghề, Ngô Kiến Huy tiết lộ anh áp dụng sự kỷ luật khắt khe với bản thân. Nam ca sĩ duy trì đam mê thể thao, ngủ sớm, không thức khuya và đặc biệt là nói không tuyệt đối với đồ ngọt.

Trái ngược với sự sôi nổi khi nhắc về công việc, Ngô Kiến Huy đã chậm lại khi bộc bạch về "điểm yếu" lớn nhất khiến anh lập tức mất kiểm soát cảm xúc, đó chính là câu chuyện về ba mẹ. Anh nói: "Dù đang dẫn một chương trình vui vẻ, tung hứng mảng miếng, nhưng chỉ cần vô tình nghe một ca khúc về gia đình là tôi lập tức đứng hình và nước mắt tuôn như mưa".

Con đường sự nghiệp của Ngô Kiến Huy luôn có sự ủng hộ từ bố mẹ. Ảnh VTV

Giải thích cho sự nhạy cảm này, Ngô Kiến Huy cho biết cả hành trình làm nghệ thuật của anh đều gắn liền với bóng dáng của mẹ. Nam ca sĩ vẫn không thể quên kỷ niệm hai mẹ con lặn lội đường xa đi tập làm người mẫu. "Ngày đó tôi ước mơ được bước lên sân khấu dưới ánh đèn, tập luyện miệt mài đến cuối ngày nhưng cuối cùng lại bị loại vì chương trình đã đủ người. Hai mẹ con lủi thủi chạy xe về nhà trên quãng đường xa xôi, khoảnh khắc ấy tôi thương mẹ vô cùng", nam ca sĩ xúc động kể.

Chưa dừng lại ở đó, khi đi học thanh nhạc, Ngô Kiến Huy từng bị thầy đuổi về vì nhận xét không có năng khiếu hát. Thế nhưng, mẹ anh vẫn không bỏ cuộc, kiên trì chờ con học văn hóa ở trường xong lại tất tả đưa đến lớp thanh nhạc.

Ngô Kiến Huy chia sẻ hình ảnh hạnh phúc khi bên mẹ nhân dịp 20/10 vừa qua. Ảnh FBNV

Ngô Kiến Huy nhớ về những ngày đầu đi hát với các kiểu sân khấu dã chiến giăng lưới, dựng tạm bằng sáu tấm gỗ cùng hai chiếc loa. Anh từng một lần lỗi hẹn với gia đình vì bận lịch diễn. Khoảnh khắc chỉ có thể gọi điện thoại chúc Tết mẹ từ xa đã giúp nam ca sĩ ngộ ra một điều: "Tôi tự thấy cả năm trời mình miệt mài đi làm, vậy mà chỉ có mỗi bữa cơm Giao thừa với gia đình lại thất hứa. Từ đó về sau, tôi hạn chế nhận show sát ngày Giao thừa để dành quỹ thời gian đón và cúng Giao thừa bên mẹ, trân trọng trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng đó".

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