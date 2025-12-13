Cách ăn trứng không làm tăng mỡ máu
Ăn trứng có lợi cho sức khỏe và không làm tăng mỡ máu ở đa số người khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với người đã có tình trạng mỡ máu cao cần ăn trứng điều độ và đúng cách.
1. Ăn trứng có làm tăng mỡ máu không?
Mỡ máu bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó quan trọng nhất là cholesterol. Mỡ máu tăng cao khi cholesterol xấu tăng và cholesterol tốt giảm. Rối loạn mỡ máu làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các biến chứng nghiêm trọng như suy tim, đột quỵ. Tình trạng này có liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống, đặc biệt là tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều chất béo và cholesterol.
Đối với trứng, mặc dù lòng đỏ trứng chứa nhiều cholesterol nhưng không có nghĩa trứng là một thực phẩm có hại. Trước đây, các nhà khoa học đã tranh luận về vai trò của cholesterol trong chế độ ăn vì nó thường liên quan đến chất béo bão hòa nên việc hạn chế cholesterol như hạn chế tiêu thụ trứng, được xem là cách bảo vệ sức khỏe tim mạch, đặc biệt đối với những người bị rối loạn mỡ máu.
Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng, trứng giàu chất dinh dưỡng và ăn một quả trứng mỗi ngày như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho những người khỏe mạnh là điều hợp lý.
Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, Phụ trách Khoa Dinh dưỡng BVĐK Đức Giang, nhiều nghiên cứu khoa học chất lượng dần dần cho thấy: Đối với đa số mọi người, cholesterol trong thực phẩm có tác động rất ít đến mức cholesterol trong máu so với chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa.
Nhiều nghiên cứu lớn đã không tìm thấy mối liên hệ đáng kể giữa việc tiêu thụ trứng ở mức độ vừa phải (thường là một quả mỗi ngày ở người khỏe mạnh) và tăng nguy cơ bệnh tim mạch .
2. Cách ăn trứng có lợi cho sức khỏe và không làm tăng mỡ máu
Ưu tiên ăn lòng trắng trứng
Một quả trứng bao gồm hai phần: lòng trắng và lòng đỏ, cả hai đều cung cấp các chất dinh dưỡng khác nhau. Lòng trắng trứng chủ yếu bao gồm protein và các khoáng chất như niacin, kali, riboflavin, magie. Lòng đỏ trứng ít protein hơn nhưng lại có phần lớn các vitamin A, B6, B12, D, canxi, folate, omega-3 , cholesterol...
Lòng trắng trứng hầu như không chứa cholesterol nhưng lại giàu protein chất lượng cao. Chúng ta có thể ăn lòng trắng trứng hàng ngày để bổ sung protein mà không lo tăng mỡ máu.
Nên ăn trứng luộc hoặc hấp
Cách chế biến có ảnh hưởng rất lớn đến hàm lượng chất béo và cholesterol trong món ăn. Nên chọn trứng luộc, trứng hấp là những cách tốt nhất vì không cần thêm dầu mỡ. Hạn chế trứng chiên, trứng ốp la, trứng xào nhiều dầu vì việc chiên rán trong dầu mỡ làm tăng đáng kể lượng chất béo bão hòa và cholesterol. Nếu chiên trứng nên sử dụng lượng ít dầu thực vật có lợi cho tim như dầu ô liu , dầu hướng dương...
Ăn trứng điều độ kết hợp với thực phẩm lành mạnh
Đối với người khỏe mạnh, ăn một quả trứng mỗi ngày không làm tăng nguy cơ tim mạch. Đối với những người có mức cholesterol cao nên cân nhắc việc giảm nguồn chất béo bão hòa và cholesterol. Có thể ăn trứng khoảng 3 - 5 quả mỗi tuần kết hợp với các thực phẩm lành mạnh khác giúp giảm cholesterol xấu như: Rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt…
Tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe.
Lưu ý: Trứng sống có thể chứa vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc nguy hiểm. Loại vi khuẩn này được tìm thấy nhiều trên vỏ trứng và cả bên trong trứng. Nếu ăn trứng không đảm bảo an toàn hoặc chế biến không đúng cách rất dễ bị ngộ độc. Vì vậy, ngoài việc lựa chọn trứng có nguồn gốc xuất xứ an toàn và bảo quản đúng cách cần đảm bảo các món ăn có chứa trứng đều được nấu chín. Không nên ăn trứng sống hay hòa tan trứng sống trong cháo nóng, canh nóng để phòng nhiễm khuẩn.
