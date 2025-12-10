3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

3 người trong 1 gia đình ung thư có chung 1 thói quen ăn uống

Thông tin gia đình ông Trương (ở Hồ Bắc, Trung Quốc) có 3 người mắc cùng 1 bệnh ung thư ở các mức độ khác nhau khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Đầu tiên là ông Trương, ông đi khám vì khó chịu ở dạ dày, kết quả là ông bị ung thư dạ dày giại đoạn 4. Bác sĩ khuyên người nhà ông Trương cũng nên đi khám và phát hiện ra vợ con ông đều bị ung thư dạ dày ở mức độ nhẹ hơn.

Tìm hiểu về bệnh sử và lối sống, các bác sĩ phát hiện ra nguyên nhân có thể liên quan đến bệnh ung thư dạ dày của gia đình này nằm ở thói quen thường xuyên thức ăn nấu chín để qua đêm.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ cho rằng thức ăn thừa, đặc biệt là rau củ nếu để quá lâu vi khuẩn sẽ phân hủy nitrat thành nitrit. Khi nitrit này vào cơ thể, dưới tác động của axit dạ dày, có thể hình thành nitrosamine – một hợp chất có khả năng gây ung thư, chủ yếu là ung thư đường tiêu hóa.

Nitrit có thể oxy hoá sắt trong hồng cầu tạo thành methaemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu, khiến cho các cơ quan quan trọng không được cung cấp đủ oxi. Nếu ngộ độc nitrit nặng có thể dẫn đến đau đầu, tím tái, chóng mặt, mệt mỏi, suy tim, và có thể dẫn đến tử vong.

Thức ăn nấu chín để được bao lâu là an toàn?

Mặc dù làm lạnh làm chậm quá trình sinh sôi nảy nở của vi sinh vật, nhưng để giảm thiểu tối đa rủi ro, bạn cần biết thời hạn sử dụng của sản phẩm đó. Hãy cùng điểm qua một số thông tin cụ thể:

Cá và hải sản đã nấu chín nên dùng trước 2 ngày trong tủ lạnh. Trong trường hợp cá thịt trắng đông lạnh, nên sử dụng trong vòng chưa đầy 3 tháng.

Ảnh minh họa.

Thịt chế biến thành các món hầm, nước dùng hoặc nước sốt có thể được tiêu thụ trong vòng 2 ngày sau khi bảo quản. Khi đông lạnh, thời gian bảo quản có thể kéo dài đến 4 tháng. Thời gian bảo quản được xác định không chỉ dựa vào việc làm lạnh tốt và kín khí, mà còn phụ thuộc vào hàm lượng chất béo trong thực phẩm. Lượng chất béo càng cao thì thực phẩm càng nhanh ôi thiu.

Thịt các loại gia cầm đã nấu chín có thể bảo quản trong tủ lạnh tối đa 4 ngày. Trường hợp cấp đông, bạn có thể bảo quản trong thời gian lên tới 1 năm.

Súp trong tủ lạnh có thể bảo quản đến 4 ngày. Nếu cấp đông, có thể kéo dài thời gian bảo quản đến 3 tháng.

Mì ống và cơm đều giữ được hương vị trong 4 ngày nếu bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Nếu cấp đông có thể sử dụng trong vòng một tháng.

Cách bảo quản thức ăn chín tốt hơn trong tủ lạnh

Ảnh minh họa.

CDC khuyến khích chúng ta bảo quản thức ăn trong các hộp khác nhau có nắp đậy để tăng tốc độ làm mát.

Giữ thực phẩm sống cách xa thực phẩm chín để tránh lây nhiễm chéo.

Ghi nhãn trên từng loại thực phẩm, ghi rõ ngày nấu để kiểm soát thời hạn sử dụng.

Không nên để thức ăn bên ngoài quá lâu, chỉ cần đợi cho đến khi nó không quá nóng là có thể cất vào tủ lạnh.