Tế bào ung thư 'sợ' nhất 4 việc này, người Việt cần làm tốt điều này để kìm hãm tế bào ung thư
GĐXH - Đối mặt với ung thư là một hành trình khó khăn, nhưng có nhiều cách giúp người bệnh kiểm soát tế bào ung thư tốt hơn và nâng cao chất lượng sống.
Tế bào ung thư phát triển như thế nào?
Ung thư không xuất hiện chỉ sau một đêm, mà âm thầm tích tụ dần qua nhiều năm. Quá trình hình thành tế bào ung thư là từ tế bào khỏe mạnh, nhưng khi ADN bị hư hỏng hoặc thay đổi có thể dẫn đến quá trình đột biến gen.
Do thứ tự vốn có của ADN đã bị đảo lộn nên các gen đột biến không còn hoạt động như bình thường nữa. Lúc này, các tế bào sẽ phân chia và phát triển đến mức không kiểm soát được từ đó dẫn đến ung thư.
Ung thư có thể xuất hiện ở bất kỳ tế bào nào trong cơ thể và sẽ hoạt động khác với một tế bào bình thường. Để phát triển và tồn tại, tế bào ung thư cũng có nhu cầu về chất dinh dưỡng từ máu và oxy như những tế bào bình thường khác. Nhờ các mạch máu này, tế bào ung thư lại tiếp tục xâm nhập và lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể.
Hiện nay, con người đang nghiên cứu những loại thuốc hay còn gọi là chất ức chế tạo mạch có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của mạch máu với hy vọng làm cho khối u ngừng tăng trưởng hoặc teo nhỏ lại.
4 yếu tố có thể kìm hãm tế bào ung thư
Hệ miễn dịch vững chắc
Hệ miễn dịch của cơ thể giữ vai trò quan trọng trong quá trình kìm hãm, tiêu diệt tế bào ung thư. Theo đó, hệ miễn dịch của chúng ta có khả năng nhận diện, loại bỏ tế bào gây hại, bao gồm cả tế bào ung thư. Chưa dừng lại ở đó, hệ miễn dịch còn hỗ trợ chỉnh sửa đoạn DNA bị hư hỏng.
Mạng lưới hạch bạch huyết là một phần cấu thành hệ miễn dịch. Đây là nơi hình thành tế bào miễn dịch. Khi nhận thấy tế bào mang gen bất thường xuất hiện, hệ miễn dịch sẽ bắt đầu phân tích, nhận diện và loại bỏ.
Nhiều phương pháp điều trị ung thư hiện nay cũng tập trung vào việc kích hoạt, củng cố chức năng miễn dịch, nhằm tiêu diệt tế bào gây ung thư, ngăn chặn quá trình nhân lên của chúng.
Tăng thân nhiệt
Tế bào ung thư vốn nhạy cảm với nhiệt độ cao. Liệu pháp tăng thân nhiệt được ứng dụng trong lâm sàng bằng cách làm nóng khu vực có khối u lên mức nhiệt độ cao hơn bình thường. Sự thay đổi này gây tổn thương cấu trúc protein và DNA, khiến tế bào ung thư dễ bị tiêu diệt hơn.
Ngoài ra, tăng thân nhiệt còn có tác dụng làm cho tế bào ung thư nhạy cảm hơn với xạ trị và hóa trị, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị ung thư kết hợp.
Lưu ý, đây là một liệu pháp bổ trợ, thường được kết hợp với xạ trị hoặc hóa trị trong một số loại ung thư nhất định, chứ không phải là phương pháp điều trị độc lập.
Dinh dưỡng lành mạnh
Xây dựng chế độ ăn cân đối, giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn giúp cơ thể duy trì sức khỏe tối ưu và giảm nguy cơ ung thư. Các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất trong thực phẩm tự nhiên hỗ trợ cơ chế sửa chữa DNA, giảm viêm và hạn chế tổn thương tế bào.
Ngược lại, chế độ ăn nhiều thịt đỏ, đường tinh luyện hay rượu bia có thể tạo môi trường thuận lợi cho ung thư phát triển. Dinh dưỡng lành mạnh không trực tiếp tiêu diệt tế bào ung thư, nhưng góp phần quan trọng trong việc kìm hãm sự tiến triển của bệnh và hỗ trợ hiệu quả điều trị
Tinh thần lạc quan
Theo nghiên cứu đăng tải trên chuyên trang của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, yếu tố tâm lý của người bệnh là yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ung thư.
Việc duy trì tinh thần lạc quan được cho là có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ miễn dịch. Mặc dù tinh thần lạc quan không trực tiếp làm tế bào ung thư chết đi, nhưng đây là yếu tố then chốt giúp người bệnh chống chọi lâu dài và hiệu quả hơn với căn bệnh này.
Người mắc bệnh ung thư cần làm gì để nâng cao chất lượng sống?
- Tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ: Điều trị ung thư cần chính xác và liên tục. Người bệnh không nên tự ý bỏ dở hoặc thay đổi thuốc, mà cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ nếu gặp tác dụng phụ.
- Duy trì dinh dưỡng cân đối: Chế độ ăn uống lành mạnh, đa dạng và đầy đủ nhóm chất, thực phẩm giàu vitamin giúp cơ thể có năng lượng để chống lại bệnh và phục hồi sau các đợt điều trị.
- Giữ tinh thần tích cực: Tâm lý lạc quan, kết nối với gia đình, bạn bè và tham gia các hoạt động phù hợp sẽ giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ quá trình hồi phục.
- Tập luyện nhẹ nhàng: Các hoạt động thể chất phù hợp như đi bộ, yoga, thở sâu… có thể cải thiện sức khỏe tim phổi, giảm mệt mỏi và nâng cao chất lượng giấc ngủ.
- Tầm soát và tái khám định kỳ: Việc theo dõi thường xuyên giúp bác sĩ kiểm soát tình trạng bệnh, phát hiện sớm tái phát hoặc biến chứng để có hướng xử trí kịp thời.
- Tránh các yếu tố nguy cơ: Duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, tránh tiếp xúc với hóa chất độc hại và duy trì cân nặng hợp lý đều giúp cơ thể chống đỡ tốt hơn.
