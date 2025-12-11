Mới nhất
4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Thứ năm, 10:18 11/12/2025 | Bệnh thường gặp

GĐXH - Chế độ ăn nhiều canxi, vitamin D và cân đối với nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt... sẽ giúp cho sức khỏe cũng như cơ xương khớp được khỏe mạnh và dẻo dai.

Hầu hết mọi người đều biết rằng thực phẩm giàu canxi là những thực phẩm hỗ trợ sức khỏe xương. Mặc dù canxi đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xương nhưng nó không phải là chất dinh dưỡng quan trọng duy nhất mà cơ thể cần để giữ cho xương khớp  khỏe mạnh. Ngoài canxi, các chất dinh dưỡng tạo xương khác bao gồm: vitamin D, phốt pho, magie, vitamin C, đồng, protein, kẽm...

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống colagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Trao đổi với PV SKĐS, TS.BS Nguyễn Thanh Hà, chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn nhiều canxi, vitamin D và cân đối với nhiều rau, trái cây, đủ thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt, sữa, rau lá xanh đậm, cá hồi, bông cải xanh sẽ giúp cho sức khỏe cũng như cơ xương khớp được khỏe mạnh và dẻo dai.

4 nhóm thực phẩm tự nhiên giúp ngăn ngừa các bệnh xương khớp

Nhóm thực phẩm giàu axit béo Omega-3

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống colagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Axit béo Omega-3 c cá hồi, cá thu, cá trích, cá saba, hạt chia, óc chó, dầu hạt lanh.

Omega-3 giúp hạ phản ứng viêm và giảm đau khớp. Chuyên gia khuyến nghị ăn từ một đến hai phần cá mỗi tuần (khoảng 30-90g), hoặc bổ sung 450mg dầu cá (DHA + EPA) mỗi ngày, đều cho thấy hiệu quả giảm đau khớp và cải thiện chức năng vận động.

Nhóm thực phẩm giàu Vitamin C

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống colagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Vitamin C có nhiều trong các thực phẩm như: cam quýt, ớt chuông đỏ, dâu tây, súp lơ, đu đủ, ổi, kiwi

Nhiều người tìm đến collagen để bảo dưỡng khớp, song vitamin C lại chính là yếu tố giúp hình thành collagen và mô liên kết tự nhiên.

Đảm bảo đủ vitamin C kết hợp protein sẽ hỗ trợ cơ thể tự tổng hợp collagen, làm chậm thoái hóa khớp. Chuyên gia khuyến cáo nên ăn ít nhất hai bát trái cây mỗi ngày.

Nhóm thực phẩm giàu chất xơ

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống colagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Chất xơ có nhiều trong các thực phẩm như: nấm, rau quả theo mùa, ngũ cốc nguyên hạt, củ quả...

Tạp chí chuyên ngành thấp khớp quốc tế Annals of Rheumatic Diseases đã ghi nhận, chất xơ không chỉ dành cho đường ruột, mà chế độ ăn giàu chất xơ giúp giảm nguy cơ khởi phát thoái hóa khớp có triệu chứng.

Để đảm bảo chất xơ, mỗi ngày nên ăn ba bát rau, hai bát trái cây, các loại củ như khoai lang, khoai tây nên ưu tiên ăn cả vỏ.

Sữa và các chế phẩm từ sữa

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống colagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Canxi là dưỡng chất tốt cho xương thường có trong sữa nhưng đồ uống này cũng chứa các chất dinh dưỡng tự nhiên khác có lợi cho sức khỏe của xương, bao gồm vitamin D, magie và phốt pho.

Tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa cũng có thể làm giảm nguy cơ loãng xương và giảm tỷ lệ mất xương. Ngoài tất cả các vitamin và khoáng chất có trong thức uống, sữa còn chứa đường lactose tự nhiên, giúp tăng khả năng hấp thụ canxi trong cơ thể.

Nhóm thực phẩm cần hạn chế ăn để bảo vệ xương khớp

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống colagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 7.

Ảnh minh họa.

- Thực phẩm chứa nhiều phốt pho như thực phẩm chế biến sẵn, gan động vật... người bệnh xương khớp nên hạn chế. Vì nếu bổ sung quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến lượng canxi trong cơ thể và khiến cho tình trạng bệnh xương khớp càng nghiêm trọng hơn.

- Thịt đỏ: Loại thịt này có chứa hàm lượng đạm và axit béo bão hòa cao, thúc đẩy tăng axit uric trong máu tăng cao khiến tình trạng viêm khớp càng trở nên nặng nề hơn.

- Đường và thực phẩm chứa đường làm tăng nguy cơ giải phóng cytokine gây viêm khớp cũng cần được loại bỏ trong chế độ ăn.

- Chất béo bão hòa có nhiều trong các loại đồ ăn nhanh hay carbohydrate tinh chế có nhiều trong khoai tây chiên, bánh mì,... cũng gây ảnh hưởng xấu đến bệnh xương khớp.

Ngoài ra, người bệnh cũng nên tăng cường vận động, lựa chọn những bài tập phù hợp để cải thiện sức khỏe xương khớp.

