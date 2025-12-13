6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư
GĐXH - Có 6 loại rau quả mùa đông không chỉ cung cấp dưỡng chất quan trọng mà còn giúp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư.
Ăn rau có phòng ngừa tế bào ung thư được không?
Các loại rau, củ, quả là thực phẩm có khả năng phòng chống ung thư nhờ đặc tính: ít chất béo bão hòa và tinh bột hấp thụ nhanh, chúng cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ.
Chất chống oxy hóa trong rau củ bao gồm vitamin A, C, E, D, K cùng các hợp chất như isothiocyanates, flavonoids, axit phenolics... Khi vào bên trong cơ thể, các chất chống oxy hóa này sẽ ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do lên tế bào, gây tổn thương DNA, đây là nguyên nhân chính gây kích ứng tế bào ung thư.
Chất xơ có trong rau củ giúp cơ thể hạn chế hấp thu chất béo và giúp hệ tiêu hóa loại bỏ các chất độc hại dễ dàng hơn. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ từ rau củ quả có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng, ung thư vú, buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung và các bệnh ung thư đường tiêu hóa khác.
6 loại rau mùa đông nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư
Bông cải xanh
Bông cải xanh đứng đầu danh sách thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa ung thư nhờ chứa sulforaphane - hoạt chất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư và giảm nguy cơ ung thư vú, đại tràng, tuyến giáp. Loại rau này cũng giàu vitamin C, K và acid folic, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây hại. Để giữ lại tối đa dưỡng chất, nên hấp hoặc luộc nhẹ và ăn 3-4 lần mỗi tuần.
Cải bó xôi
Cải bó xôi chứa lutein, beta-carotene và folate - những dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ mô tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy loại rau này có liên quan đến giảm nguy cơ ung thư dạ dày, khoang miệng và thực quản. Cải bó xôi có thể dùng trong sinh tố, luộc hoặc nấu canh, song nên tránh nấu quá kỹ để không làm mất dưỡng chất.
Cà chua
Cà chua chứa lycopene - chất chống oxy hóa mạnh mẽ, nổi tiếng với khả năng giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư dạ dày. Lycopene cũng giúp ngăn viêm và hạn chế tổn thương ADN. Đặc biệt, cơ thể hấp thu lycopene tốt hơn khi cà chua được nấu chín. Vì vậy, các món sốt cà chua, canh hoặc xào nhẹ đều là lựa chọn rất tốt.
Cà rốt
Cà rốt nổi tiếng nhờ nguồn beta-carotene dồi dào - tiền chất của vitamin A, giúp bảo vệ niêm mạc và nâng cao khả năng kiểm soát phân chia tế bào. Nhờ đó, cà rốt giúp giảm nguy cơ ung thư phổi, ruột và tuyến tụy. Khi chế biến cà rốt, bạn nên kết hợp với một chút dầu để cơ thể hấp thu vitamin tốt hơn.
Ớt chuông
Ớt chuông cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoids, bao gồm beta-caroten, alpha-carotene, lycopene, lutein, zeaxanthin và cryptoxanthin. Theo Hội đồng Ung thư Úc cho biết rằng những chất này có khả năng kháng viêm giúp ngăn ngừa nhiều loại ung thư khác nhau, chẳng hạn như ung thư phổi, miệng, hầu, họng, thanh quản và ung thư vú.
Các loại đậu
Các loại đậu, đặc biệt là đậu nành có chứa lượng lớn isoflavones, một hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự như hormone estrogen trong cơ thể. Nghiên cứu cho thấy rằng bổ sung thêm 10mg isoflavone mỗi ngày có thể làm giảm 4% nguy cơ mắc nhiều loại ung thư như: ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.
