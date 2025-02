Cách đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2025

Căn cứ theo Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế bắt buộc phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Hiện nay ngoài cách đăng ký mã số thuế trực tiếp tại các Chi cục thuế địa phương, người dân cũng có thể đăng ký online qua các bước sau:

Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập

Tại "Trang chủ" chọn mục tương ứng với đối tượng. Tại đây cá nhân thực hiện đăng ký chọn mục "Cá nhân"

Bước 3: Chọn Mục "Đăng ký thuế lần đầu"

Bước 4: Tại góc trên bên trái chọn mục "Kê khai và nộp hồ sơ"

Bước 5: Chọn đối tượng

Tại đây người dân thực hiện chọn đối tượng tương ứng để xác định hồ sơ và thông tin cần điền.

Bước 6: Điền thông tin theo yêu cầu và chọn "Tiếp tục"

Bước 7: Điền thông tin theo Mẫu

Bước 8: Sau khi điền xong thông tin người dân chọn mục "Hoàn thành kê khai"

Bước 9: Nhận kết quả

Sau khi đăng ký mã số thuế online, người dân sẽ được cấp mã số thuế cá nhân trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành hồ sơ. Kết quả sẽ được thông báo thông qua email hoặc người đăng ký có thể tự tra cứu trên cổng thông tin Thuế điện tử.

Theo Thông tư 86/2024/TT-BTC Bộ Tài chính vừa ban hành, thay thế Thông tư 105/2020, quy định về đăng ký thuế, áp dụng từ ngày 6/2/2025, theo đó về đăng ký thuế, mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh sẽ được sử dụng đến hết ngày 30/6/2025.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp sẽ được sử dụng thay thế mã số thuế đối với cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Đối với doanh nghiệp và tổ chức, mã số thuế do cơ quan thuế cấp vẫn được sử dụng.