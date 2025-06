Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 – 8/6/2025: Cúp điện 13 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Khách hàng sử dụng điện sau REC Thị Vải trụ 88 đến LBS Cảng Phước An 1 trụ 178A/19A, Khu Cảng Phước An.

08/06/2025 05:00:00

08/06/2025 05:30:00

Một phần ấp Xóm Hố - xã Phú Hội, KDC Long Tân, KDC Phước An – Long Thọ, KDC Long Thọ - Phước An, KDC Phú Hội, một phần ấp 5 – xã Long Thọ, một phần ấp Đoàn Kết – xã Vĩnh Thanh, một phần ấp Vũng Gấm - xã Phước An.