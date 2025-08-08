Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Thứ sáu, 14:21 08/08/2025 | Nuôi dạy con
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không dùng roi vọt, không ép con học đến kiệt sức, người mẹ này vẫn giúp con đỗ Harvard, Stanford, Yale... bằng một phương pháp nuôi dạy con khiến nhiều cha mẹ phải suy ngẫm.

Dạy con không cần đòn roi nhưng cần chiến lược

Lương Lữ Châu, cựu MC nổi tiếng tại Đài Loan, từng từ bỏ ánh đèn sân khấu để làm mẹ toàn thời gian trong suốt 10 năm. Không phải để "giám sát" con học từng phút, mà là để dạy con bằng sự đồng hành, bằng chiến lược dài hơi.

Kết quả? Con gái cô trúng tuyển cùng lúc vào 7 trường đại học hàng đầu thế giới như Harvard, Stanford, Yale… Cậu con trai cũng không kém cạnh khi được nhận vào Đại học California, Berkeley.

Điều đáng nói là Lương Lữ Châu không hề đặt ra mục tiêu phải vào Ivy League cho con từ sớm. Thay vào đó, cô chọn cách nuôi dạy con từ nền tảng kỷ luật, tự lập và giao tiếp thấu hiểu, tạo điều kiện để các con tự vạch ra con đường của chính mình.

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ - Ảnh 1.

Lương Lữ Châu.

Muốn dạy con thành công? Hãy nghiêm từ sớm, thả lỏng dần về sau

Không phải "mẹ hổ", nhưng cũng chẳng phải kiểu cha mẹ chiều chuộng vô điều kiện, Lương Lữ Châu lựa chọn thiết lập nguyên tắc từ khi con còn nhỏ.

Khi các con còn học tiểu học, mọi thói quen sinh hoạt, từ giờ giấc ăn uống đến thời gian học bài, đều được quy định rõ ràng và nghiêm khắc. 

Trẻ phải ăn xong đúng giờ, không làm phiền người khác; đi ngủ lúc 9 giờ tối, dậy lúc 8 giờ sáng, không có "vùng thương lượng".

Trong giai đoạn lớp 1, lớp 2, cô đặc biệt chú trọng dạy con xây dựng thói quen học tập khoa học và đọc sách đều đặn. Mỗi tối, cô cùng con rà soát bài tập, đối chiếu mục tiêu đã đặt ra.

Lương Lữ Châu tin rằng, nếu giai đoạn đầu được dạy dỗ nghiêm túc, sau này cha mẹ sẽ dễ buông tay hơn, bởi con đã biết tự định hướng.

Cha mẹ đừng ra lệnh, hãy cùng con lập kế hoạch tương lai

Điểm khác biệt trong cách dạy con của Lương Lữ Châu nằm ở sự chuyển đổi vai trò linh hoạt theo từng độ tuổi. 

Khi con còn nhỏ, cô là người thiết lập giới hạn. Khi con lớn hơn, cô trở thành người tư vấn, không áp đặt.

Thay vì bắt con học ngành "hot" hay đặt chỉ tiêu vào đại học top, cô cùng con ngồi xuống bàn bạc mục tiêu từng giai đoạn, đưa ra phân tích ưu, nhược điểm của từng lựa chọn và để con tự quyết định.

"Không ai thích bị điều khiển, kể cả trẻ nhỏ. Dạy con đúng nghĩa là hướng dẫn chứ không phải kiểm soát," cô nói.

Bầu không khí gia đình: Nền tảng quan trọng hơn mọi phương pháp dạy con

Lương Lữ Châu khẳng định: Dạy con bằng sách vở, kỷ luật hay phương pháp hiện đại nào cũng đều không hiệu quả nếu thiếu một gia đình hòa thuận.

Vợ chồng cô luôn thống nhất quan điểm trước khi nói chuyện với con cái, tuyệt đối không tranh cãi trước mặt con. 

Cô cho rằng, một gia đình hạnh phúc, tôn trọng lẫn nhau là nơi nuôi dưỡng sự tự tin và cảm giác an toàn cho con trẻ.

Bí quyết giữ hạnh phúc hôn nhân? Dành thời gian cho nhau như lúc còn hẹn hò, đó cũng là cách gián tiếp dạy con biết trân trọng các mối quan hệ gia đình.

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ - Ảnh 2.

Lương Lữ Châu và các con khi còn nhỏ.

Dạy con qua đi du lịch: Lớp học không cần bảng đen

Trong khi nhiều người đầu tư vào đồ hiệu, tranh quý, thì gia đình Lương Lữ Châu chọn cách đầu tư vào những chuyến du lịch khắp thế giới, nơi cô tận dụng mọi cơ hội để dạy con bằng trải nghiệm thực tế.

Từ việc tự xếp hành lý, đặt vé, thuê xe, đến xử lý tình huống phát sinh… mọi kỹ năng sống được dạy qua từng chuyến đi. 

Không khí du lịch thư giãn cũng giúp cả gia đình cởi mở hơn để trò chuyện sâu về tương lai, sở thích, định hướng nghề nghiệp.

"Đi du lịch là cơ hội để cha mẹ hiểu con hơn. Nhiều người nghĩ con ngoan vì không quậy phá, nhưng họ thực sự không hiểu con mình đang nghĩ gì," cô chia sẻ.

Dù không phải ai cũng có điều kiện đi nước ngoài, nhưng cô tin rằng mỗi chuyến đi, dù gần hay xa, đều là món quà quý giá với trẻ nhỏ nếu cha mẹ biết cách kết nối.

Dạy con không cần quá khắt khe, chỉ cần đúng cách

Lương Lữ Châu đã chứng minh: Không cần ép buộc, không cần la mắng, cha mẹ vẫn có thể dạy con trở thành người thành công nếu biết đồng hành và tin tưởng.

Từ việc xây dựng kỷ luật từ nhỏ, lắng nghe khi con lớn, gìn giữ không khí gia đình hòa thuận đến việc học qua trải nghiệm thực tế, tất cả những điều đó tạo nên một môi trường giáo dục tự nhiên và bền vững.

Dạy con không phải là một cuộc chiến, đó là hành trình của yêu thương, kiên nhẫn và trưởng thành cùng nhau.

Bị cụ bà yêu cầu nhường ghế, mẹ trẻ đáp trả gây sốc: Nên dạy con biết tử tế hay biết nói 'không'?Bị cụ bà yêu cầu nhường ghế, mẹ trẻ đáp trả gây sốc: Nên dạy con biết tử tế hay biết nói "không"?

GĐXH - Câu chuyện này không chỉ nói về phép lịch sự, mà còn là một bài học lớn về cách dạy con ứng xử nơi công cộng.

Bí mật dạy con học ít vẫn giỏi: Cha mẹ chỉ cần kiên trì với 3 thói quen buổi tốiBí mật dạy con học ít vẫn giỏi: Cha mẹ chỉ cần kiên trì với 3 thói quen buổi tối

GĐXH - Nhiều cha mẹ than phiền: "Sao con nhà mình học mãi mà chẳng tiến bộ, trong khi con người ta học đâu nhớ đó?". Thực tế, bí quyết nằm ở cách dạy con khoa học, đúng với quy luật hoạt động của não bộ.

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

70 tuổi, sống cùng con không vui như tưởng tượng: Tôi nhận ra đây mới là cách nghỉ hưu khôn ngoan nhất

70 tuổi, sống cùng con không vui như tưởng tượng: Tôi nhận ra đây mới là cách nghỉ hưu khôn ngoan nhất

Bị cười nhạo khi họp lớp, ông bảo vệ ra về sớm, khoảnh khắc con trai ông đến đón khiến cả lớp 'đứng hình'

Bị cười nhạo khi họp lớp, ông bảo vệ ra về sớm, khoảnh khắc con trai ông đến đón khiến cả lớp 'đứng hình'

3 kỹ năng 'vàng' tạo nên học sinh giỏi: Đáng tiếc nhiều phụ huynh lại bỏ qua

3 kỹ năng 'vàng' tạo nên học sinh giỏi: Đáng tiếc nhiều phụ huynh lại bỏ qua

Những con giáp dễ bị rỗng ví vì tiêu xài xa hoa, sĩ diện 'ảo'

Những con giáp dễ bị rỗng ví vì tiêu xài xa hoa, sĩ diện 'ảo'

Khung giờ sinh Âm lịch quyết định sự nghiệp: Ai sinh vào 3 giờ này dễ được sếp trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Khung giờ sinh Âm lịch quyết định sự nghiệp: Ai sinh vào 3 giờ này dễ được sếp trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Cùng chuyên mục

Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấp

Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấp

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Mong con thông minh, giỏi giang nhưng nhiều cha mẹ lại vô tình nói những câu khiến trẻ mất tự tin, giao tiếp kém – dấu hiệu điển hình của EQ thấp.

Chỉ 2 câu nói hay dùng, cha mẹ có thể phá hủy tương lai học tập của con

Chỉ 2 câu nói hay dùng, cha mẹ có thể phá hủy tương lai học tập của con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Một câu nói vô tình, một lời mắng tưởng chừng "khích lệ" của cha mẹ có thể trở thành vết hằn tâm lý, khiến con mất động lực học tập và điểm số tụt dốc không phanh.

3 kỹ năng 'vàng' tạo nên học sinh giỏi: Đáng tiếc nhiều phụ huynh lại bỏ qua

3 kỹ năng 'vàng' tạo nên học sinh giỏi: Đáng tiếc nhiều phụ huynh lại bỏ qua

Nuôi dạy con - 3 ngày trước

GĐXH - Cùng một thầy cô, cùng một lớp học, nhưng vì sao có em thành tích luôn xuất sắc còn con bạn lại lẹt đẹt phía sau? Câu trả lời không nằm ở chỉ số IQ.

Bị cụ bà yêu cầu nhường ghế, mẹ trẻ đáp trả gây sốc: Nên dạy con biết tử tế hay biết nói "không"?

Bị cụ bà yêu cầu nhường ghế, mẹ trẻ đáp trả gây sốc: Nên dạy con biết tử tế hay biết nói "không"?

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện này không chỉ nói về phép lịch sự, mà còn là một bài học lớn về cách dạy con ứng xử nơi công cộng.

Tưởng con còn nhỏ, mẹ vô tư thay đồ trước mặt con trai và cái kết đáng xấu hổ

Tưởng con còn nhỏ, mẹ vô tư thay đồ trước mặt con trai và cái kết đáng xấu hổ

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Câu chuyện của một bà mẹ đơn thân khiến nhiều phụ huynh giật mình về thói quen tưởng chừng vô hại. Việc thiếu tinh tế trong hành vi trước mặt con có thể ảnh hưởng đến nhận thức giới tính của trẻ khi lớn lên.

Bí mật dạy con học ít vẫn giỏi: Cha mẹ chỉ cần kiên trì với 3 thói quen buổi tối

Bí mật dạy con học ít vẫn giỏi: Cha mẹ chỉ cần kiên trì với 3 thói quen buổi tối

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ than phiền: "Sao con nhà mình học mãi mà chẳng tiến bộ, trong khi con người ta học đâu nhớ đó?". Thực tế, bí quyết nằm ở cách dạy con khoa học, đúng với quy luật hoạt động của não bộ.

Gen Z 'cày' game ở nhà kiếm 110 triệu đồng/tháng, mẹ bắt đi làm lương 22 triệu

Gen Z 'cày' game ở nhà kiếm 110 triệu đồng/tháng, mẹ bắt đi làm lương 22 triệu

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

Thanh niên bị mẹ mắng, bắt đi làm công việc ổn định với mức lương 22 triệu đồng, dù hiện tại anh kiếm 37 – 110 triệu đồng/tháng với việc nằm nhà “cày” game.

Người cha bị cả trường mắng là ‘bỏ mặc con học hành’, 18 năm sau khiến ai cũng ngả mũ

Người cha bị cả trường mắng là ‘bỏ mặc con học hành’, 18 năm sau khiến ai cũng ngả mũ

Nuôi dạy con - 2 tuần trước

GĐXH - Hoàng Phúc Lâm tự gọi mình là "một kiểu phụ huynh khác" và không đồng ý với quan điểm dạy con của "cha mẹ hổ" phổ biến.

Cha mẹ 'giả nghèo' dạy con tiết kiệm: 10 năm sau phải bật khóc vì hối hận

Cha mẹ 'giả nghèo' dạy con tiết kiệm: 10 năm sau phải bật khóc vì hối hận

Nuôi dạy con - 2 tuần trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ tin rằng dạy con tiết kiệm bằng cách "đóng giả nghèo" sẽ giúp con trưởng thành, biết quý trọng đồng tiền. Nhưng họ không hiểu điều đó khiến con tổn thương đến nhường nào.

Cha mẹ càng can thiệp, con càng dễ thất bại: Bài học đắt giá từ một giảng viên đại học

Cha mẹ càng can thiệp, con càng dễ thất bại: Bài học đắt giá từ một giảng viên đại học

Nuôi dạy con - 2 tuần trước

GĐXH - Sau hơn một thập kỷ đứng lớp, tôi nhận ra: không phải áp lực học tập hay bài vở, chính sự can thiệp quá mức của cha mẹ mới là thứ khiến nhiều đứa trẻ trở nên tự ti, rối loạn và mất phương hướng.

Xem nhiều

Cha mẹ 'giả nghèo' dạy con tiết kiệm: 10 năm sau phải bật khóc vì hối hận

Cha mẹ 'giả nghèo' dạy con tiết kiệm: 10 năm sau phải bật khóc vì hối hận

Nuôi dạy con

GĐXH - Nhiều cha mẹ tin rằng dạy con tiết kiệm bằng cách "đóng giả nghèo" sẽ giúp con trưởng thành, biết quý trọng đồng tiền. Nhưng họ không hiểu điều đó khiến con tổn thương đến nhường nào.

Nghiên cứu chỉ ra: Bố làm những nghề nghiệp sau, con cái thường thông minh hơn!

Nghiên cứu chỉ ra: Bố làm những nghề nghiệp sau, con cái thường thông minh hơn!

Nuôi dạy con
Tưởng con còn nhỏ, mẹ vô tư thay đồ trước mặt con trai và cái kết đáng xấu hổ

Tưởng con còn nhỏ, mẹ vô tư thay đồ trước mặt con trai và cái kết đáng xấu hổ

Nuôi dạy con
Người cha bị cả trường mắng là ‘bỏ mặc con học hành’, 18 năm sau khiến ai cũng ngả mũ

Người cha bị cả trường mắng là ‘bỏ mặc con học hành’, 18 năm sau khiến ai cũng ngả mũ

Nuôi dạy con
Cha mẹ càng can thiệp, con càng dễ thất bại: Bài học đắt giá từ một giảng viên đại học

Cha mẹ càng can thiệp, con càng dễ thất bại: Bài học đắt giá từ một giảng viên đại học

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top