Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ
GĐXH - Không dùng roi vọt, không ép con học đến kiệt sức, người mẹ này vẫn giúp con đỗ Harvard, Stanford, Yale... bằng một phương pháp nuôi dạy con khiến nhiều cha mẹ phải suy ngẫm.
Dạy con không cần đòn roi nhưng cần chiến lược
Lương Lữ Châu, cựu MC nổi tiếng tại Đài Loan, từng từ bỏ ánh đèn sân khấu để làm mẹ toàn thời gian trong suốt 10 năm. Không phải để "giám sát" con học từng phút, mà là để dạy con bằng sự đồng hành, bằng chiến lược dài hơi.
Kết quả? Con gái cô trúng tuyển cùng lúc vào 7 trường đại học hàng đầu thế giới như Harvard, Stanford, Yale… Cậu con trai cũng không kém cạnh khi được nhận vào Đại học California, Berkeley.
Điều đáng nói là Lương Lữ Châu không hề đặt ra mục tiêu phải vào Ivy League cho con từ sớm. Thay vào đó, cô chọn cách nuôi dạy con từ nền tảng kỷ luật, tự lập và giao tiếp thấu hiểu, tạo điều kiện để các con tự vạch ra con đường của chính mình.
Muốn dạy con thành công? Hãy nghiêm từ sớm, thả lỏng dần về sau
Không phải "mẹ hổ", nhưng cũng chẳng phải kiểu cha mẹ chiều chuộng vô điều kiện, Lương Lữ Châu lựa chọn thiết lập nguyên tắc từ khi con còn nhỏ.
Khi các con còn học tiểu học, mọi thói quen sinh hoạt, từ giờ giấc ăn uống đến thời gian học bài, đều được quy định rõ ràng và nghiêm khắc.
Trẻ phải ăn xong đúng giờ, không làm phiền người khác; đi ngủ lúc 9 giờ tối, dậy lúc 8 giờ sáng, không có "vùng thương lượng".
Trong giai đoạn lớp 1, lớp 2, cô đặc biệt chú trọng dạy con xây dựng thói quen học tập khoa học và đọc sách đều đặn. Mỗi tối, cô cùng con rà soát bài tập, đối chiếu mục tiêu đã đặt ra.
Lương Lữ Châu tin rằng, nếu giai đoạn đầu được dạy dỗ nghiêm túc, sau này cha mẹ sẽ dễ buông tay hơn, bởi con đã biết tự định hướng.
Cha mẹ đừng ra lệnh, hãy cùng con lập kế hoạch tương lai
Điểm khác biệt trong cách dạy con của Lương Lữ Châu nằm ở sự chuyển đổi vai trò linh hoạt theo từng độ tuổi.
Khi con còn nhỏ, cô là người thiết lập giới hạn. Khi con lớn hơn, cô trở thành người tư vấn, không áp đặt.
Thay vì bắt con học ngành "hot" hay đặt chỉ tiêu vào đại học top, cô cùng con ngồi xuống bàn bạc mục tiêu từng giai đoạn, đưa ra phân tích ưu, nhược điểm của từng lựa chọn và để con tự quyết định.
"Không ai thích bị điều khiển, kể cả trẻ nhỏ. Dạy con đúng nghĩa là hướng dẫn chứ không phải kiểm soát," cô nói.
Bầu không khí gia đình: Nền tảng quan trọng hơn mọi phương pháp dạy con
Lương Lữ Châu khẳng định: Dạy con bằng sách vở, kỷ luật hay phương pháp hiện đại nào cũng đều không hiệu quả nếu thiếu một gia đình hòa thuận.
Vợ chồng cô luôn thống nhất quan điểm trước khi nói chuyện với con cái, tuyệt đối không tranh cãi trước mặt con.
Cô cho rằng, một gia đình hạnh phúc, tôn trọng lẫn nhau là nơi nuôi dưỡng sự tự tin và cảm giác an toàn cho con trẻ.
Bí quyết giữ hạnh phúc hôn nhân? Dành thời gian cho nhau như lúc còn hẹn hò, đó cũng là cách gián tiếp dạy con biết trân trọng các mối quan hệ gia đình.
Dạy con qua đi du lịch: Lớp học không cần bảng đen
Trong khi nhiều người đầu tư vào đồ hiệu, tranh quý, thì gia đình Lương Lữ Châu chọn cách đầu tư vào những chuyến du lịch khắp thế giới, nơi cô tận dụng mọi cơ hội để dạy con bằng trải nghiệm thực tế.
Từ việc tự xếp hành lý, đặt vé, thuê xe, đến xử lý tình huống phát sinh… mọi kỹ năng sống được dạy qua từng chuyến đi.
Không khí du lịch thư giãn cũng giúp cả gia đình cởi mở hơn để trò chuyện sâu về tương lai, sở thích, định hướng nghề nghiệp.
"Đi du lịch là cơ hội để cha mẹ hiểu con hơn. Nhiều người nghĩ con ngoan vì không quậy phá, nhưng họ thực sự không hiểu con mình đang nghĩ gì," cô chia sẻ.
Dù không phải ai cũng có điều kiện đi nước ngoài, nhưng cô tin rằng mỗi chuyến đi, dù gần hay xa, đều là món quà quý giá với trẻ nhỏ nếu cha mẹ biết cách kết nối.
Dạy con không cần quá khắt khe, chỉ cần đúng cách
Lương Lữ Châu đã chứng minh: Không cần ép buộc, không cần la mắng, cha mẹ vẫn có thể dạy con trở thành người thành công nếu biết đồng hành và tin tưởng.
Từ việc xây dựng kỷ luật từ nhỏ, lắng nghe khi con lớn, gìn giữ không khí gia đình hòa thuận đến việc học qua trải nghiệm thực tế, tất cả những điều đó tạo nên một môi trường giáo dục tự nhiên và bền vững.
Dạy con không phải là một cuộc chiến, đó là hành trình của yêu thương, kiên nhẫn và trưởng thành cùng nhau.
