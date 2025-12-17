Con bị bắt nạt, người mẹ EQ cao nhắn một câu vào group phụ huynh giải quyết gọn gàng mọi việc

Khi niềm vui trẻ thơ bỗng chốc biến mất

Tiểu Đông năm nay 5 tuổi, là một cậu bé hoạt bát, lạc quan và lúc nào cũng ríu rít kể chuyện ở lớp mỗi khi tan học. Nhưng hôm ấy, vừa bước chân về nhà, cậu bé lại im lặng bất thường. Không còn tiếng cười đùa quen thuộc, thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ thu mình.

Sau khi được mẹ nhẹ nhàng hỏi han, Tiểu Đông òa khóc kể lại sự việc xảy ra ở trường mẫu giáo. Trong lúc vui chơi, cậu bé vô tình va phải một bạn khác và đã lập tức xin lỗi.

Thế nhưng, bạn kia không dừng lại mà liên tục đánh vào người Tiểu Đông. Dù không bị thương nghiêm trọng, cú sốc tâm lý ấy đủ khiến một đứa trẻ 5 tuổi sợ hãi và tổn thương.

Ảnh minh họa

Phản ứng của cha mẹ quyết định vết thương tâm lý của con

Khi nghe con kể, người mẹ không nổi giận, cũng không lập tức gọi điện trách móc hay yêu cầu con "đánh trả cho khỏi bị bắt nạt".

Chị hiểu rằng, chỉ cần một phản ứng sai lệch của người lớn cũng có thể để lại vết hằn lâu dài trong tâm hồn non nớt của con.

Sau khi bình tĩnh suy xét, người mẹ đã chọn một cách xử lý khiến nhiều người phải bất ngờ. Chị gửi một tin nhắn vào group phụ huynh của lớp với nội dung hài hước nhưng đầy ẩn ý: "Hôm nay con trai tôi đánh võ với một bạn cùng lớp, tuy nhiên vì học hành không tới nơi tới chốn nên thằng bé đã thua. Vì cảm thấy không phục nên thằng bé đã xin tôi đăng ký cho học một vài lớp võ Sanda, Taekwondo,...., hi vọng sau một thời gian nữa có thể đánh thắng bạn học đó. Có điều tôi cảm thấy trẻ con đánh nhau là hành vi không tốt nên đã ngăn cản thằng bé, cô giáo và các vị phụ huynh khác thấy tôi là vậy có đúng không?".

Không một lời chỉ trích, không nêu đích danh ai, cũng không đổ lỗi. Tin nhắn ấy vừa đủ để người đọc hiểu bản chất sự việc, vừa tạo không gian để các bên tự nhìn nhận lại hành vi của con mình.

Ngay sau đó, bố mẹ của cậu bé đã đánh Tiểu Đông chủ động nhắn tin xin lỗi trong nhóm. Ngày hôm sau, họ còn đưa con đến trường để trực tiếp xin lỗi Tiểu Đông trước mặt cô giáo.

Sự việc được khép lại trong sự nhẹ nhàng, không căng thẳng, không để lại hiềm khích giữa phụ huynh với nhau.

Giáo viên chủ nhiệm cũng dành lời khen cho cách xử lý khéo léo của người mẹ. Không chỉ bảo vệ được con, chị còn giúp cả tập thể lớp tránh được một mâu thuẫn có thể leo thang nếu người lớn hành xử nóng vội.

Khi con bị bắt nạt, cha mẹ tuyệt đối không nên làm ngơ

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng trẻ con xô đẩy, đánh nhau là chuyện nhỏ, lớn lên rồi sẽ quên. Nhưng thực tế, cảm giác bị tổn thương, bị bỏ rơi hoặc không được bảo vệ có thể theo trẻ rất lâu.

Nếu cha mẹ lờ đi, trẻ sẽ cảm thấy bất an, mất niềm tin vào người lớn và dần hình thành tâm lý cam chịu.

Ngược lại, nếu người lớn chọn cách giải quyết bằng bạo lực, mắng chửi hoặc đối đầu gay gắt, trẻ sẽ học theo và coi đó là cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn. Đây chính là mầm mống của bạo lực học đường trong tương lai.

Phụ huynh EQ cao luôn bắt đầu từ việc hiểu rõ nguyên nhân

Trẻ nhỏ hiếm khi vô cớ gây hấn. Khi con bị bắt nạt, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là lắng nghe, tìm hiểu toàn bộ diễn biến sự việc, xem xét đúng – sai một cách công bằng.

Dù con có lỗi hay không, việc an ủi và trấn an cảm xúc của trẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu, bởi tâm hồn trẻ rất mong manh.

Chỉ khi con cảm thấy được tin tưởng và bảo vệ, trẻ mới đủ an toàn để kể lại sự thật và học cách đối diện với vấn đề.

Câu chuyện của mẹ Tiểu Đông cho thấy, EQ của cha mẹ quan trọng không kém IQ của con. Một cách nói khéo léo, một thái độ bình tĩnh và tôn trọng có thể hóa giải xung đột nhanh hơn bất kỳ lời quát mắng nào.

Trẻ con cần được dạy rằng bảo vệ bản thân không đồng nghĩa với đánh trả, mà là biết tìm kiếm sự giúp đỡ và giải quyết vấn đề đúng cách.

Làm sao để con hạn chế nguy cơ bị bắt nạt ở trường?

Những đứa trẻ có tính cách tích cực, biết tôn trọng người khác và hòa nhập tốt thường ít trở thành mục tiêu bắt nạt. Vì vậy, việc nuôi dưỡng nhân cách, dạy con cách giao tiếp, chia sẻ và kiểm soát cảm xúc là nền tảng quan trọng.

Bên cạnh đó, trau dồi EQ giúp trẻ hiểu cảm xúc của mình và của người khác, biết đặt mình vào vị trí đối phương và tránh những xung đột không cần thiết. Trẻ có EQ cao thường được bạn bè yêu mến và dễ tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh.

Cuối cùng, khả năng tự bảo vệ cũng là kỹ năng sống không thể thiếu. Đó không chỉ là việc biết nói "không", biết tìm đến người lớn khi gặp nguy hiểm, mà còn là khả năng nhận diện rủi ro và bảo vệ bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần.

Không ai có thể ở bên con suốt cả cuộc đời, nhưng cha mẹ có thể trao cho con cách đối diện với thế giới bằng sự bình tĩnh, tử tế và thông minh. Khi con bị bắt nạt, cách người lớn phản ứng không chỉ giải quyết một sự việc, mà còn đang dạy con cách sống sau này.