Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

Ken Blanchard, tác giả cuốn "Vị giám đốc một phút", từng nói: "Không một ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta". Thành công của mỗi người luôn gắn liền với sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp, cộng sự. Nhưng đồng thời, người Do Thái cũng cảnh báo rằng không phải ai mang danh "bạn" cũng thật lòng tốt đẹp. Có những người càng gần gũi, bạn càng dễ mất động lực, thui chột ý chí, thậm chí đánh mất tương lai.

Trong Talmud - bộ sách chứa đựng tinh hoa trí tuệ Do Thái - có lời nhắc nhở sâu sắc rằng có ba kiểu người nhất định không được kết thân. Họ có thể tỏ ra chân thành, tử tế nhưng bên trong lại đầy toan tính. Muốn đi xa, muốn giàu có, hãy học cách nhận diện và tránh xa ba kiểu bạn bè "độc hại" này.

Người Do Thái cho rằng người sống bằng sự than vãn là người không muốn tiến bộ. Ảnh minh họa

1. Kiểu người luôn than khổ, luôn kể lể bản thân "nghèo khó"

Có những người luôn mang theo bộ mặt bi thương. Họ liên tục than vãn về việc khó khăn chồng chất, về cuộc sống không thể nào tốt lên, về những nỗi khổ mà họ cho là chỉ mình họ phải chịu. Nhưng thực tế, điều kiện sống của họ không hề tệ như họ nói.

Theo người Do Thái, mục đích thật sự của kiểu người này không phải để chia sẻ mà để lợi dụng lòng thương của người khác.

Họ kể lể để bạn đồng cảm, rồi từ sự đồng cảm đó họ muốn bạn giúp đỡ, và từ sự giúp đỡ đó họ hưởng lợi.

Đáng nói là những người này rất hiếm khi tìm cách giải quyết vấn đề. Họ muốn người khác nghĩ hộ, làm hộ và gánh hộ. Nhưng khi bạn gặp khó khăn và mong nhận lại sự hỗ trợ, họ lập tức rời xa hoặc giả vờ không hay biết, như thể bạn chưa từng giúp đỡ họ.

Người Do Thái cho rằng người sống bằng sự than vãn là người không muốn tiến bộ. Đồng hành với họ chỉ khiến bạn bị hút vào năng lượng tiêu cực, bị trì kéo và khó lòng tiến xa. Nếu muốn giàu có và mở mang tư duy, hãy giữ khoảng cách với kiểu người này.

2. Người luôn bảo bạn "tự lượng sức mình"

Bạn hào hứng chia sẻ kế hoạch, dự định hay quyết tâm làm điều gì đó mới mẻ, nhưng ngay lập tức có người cười nhạo, chế giễu và bảo rằng bạn "tự lượng sức mình đi".

Với người Do Thái, đây là kiểu bạn bè vô cùng nguy hiểm. Bởi trong thâm tâm, họ không hề coi trọng bạn.

Họ nhìn bạn bằng con mắt hoài nghi, thậm chí là xem thường. Họ không phân tích rủi ro để giúp bạn sáng suốt hơn, mà chỉ muốn dập tắt động lực trong bạn.

Những người này thường không giỏi hơn bạn, nhưng họ thiếu tầm nhìn, luôn nhìn đời qua lăng kính tiêu cực.

Họ không thấy khuyết điểm của chính mình nhưng lại săm soi người khác bằng sự hẹp hòi, ích kỷ.

Khi bạn tiến bộ, họ cảm thấy bị đe dọa. Khi bạn bứt phá, họ cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Vì thế, họ muốn bạn dậm chân tại chỗ để họ không thấy thua kém.

Người Do Thái dạy con rằng một lời nói tiêu cực có thể giết chết niềm tin, và một người bạn tiêu cực có thể kìm hãm cả cuộc đời bạn. Hãy cẩn trọng với những ai luôn khiến bạn nghi ngờ chính mình.

3. Người vô ơn: Kiểu bạn cần tránh xa nhất

Người Do Thái xem lòng biết ơn là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của con người. Đối lập với điều đó, sự vô ơn được xem là dấu hiệu của một người nguy hiểm.

Người vô ơn luôn nhận sự giúp đỡ như một điều hiển nhiên. Họ không bao giờ ghi nhớ hay trân trọng điều người khác dành cho mình.

Họ lúc nào cũng cảm thấy người khác "nợ" mình thêm, và khi không được đáp ứng, họ dễ dàng giận dữ, trách móc.

Câu chuyện về doanh nhân Haki là ví dụ điển hình. Anh đã nhiều lần hỗ trợ một người bạn kinh doanh thất bát, từ tư vấn đến việc trực tiếp đến tận cửa hàng để giúp đỡ. Nhưng khi Haki gặp khó và không thể tiếp tục hỗ trợ, người bạn kia lập tức trách móc rằng anh đang coi trọng việc của mình hơn người khác.

Đó chính là bản chất thật của người vô ơn: họ chỉ quan tâm đến việc được nhận thêm chứ chẳng bao giờ để tâm đến những gì họ đã nhận trước đó.

Người Do Thái dạy rằng kết giao với người vô ơn sẽ khiến bạn mệt mỏi cả về tinh thần, thời gian lẫn lòng tốt. Bởi họ không chỉ không trả lại điều gì cho bạn mà còn có thể biến bạn thành "điểm tựa bất đắc dĩ" suốt đời. Tốt nhất, hãy giữ khoảng cách từ sớm.

Muốn thành công, hãy chọn bạn mà chơi

Người Do Thái nổi tiếng không chỉ vì trí tuệ thiên phú mà còn vì khả năng chọn môi trường phát triển. Và một phần quan trọng của môi trường ấy đến từ những người họ kết giao.

Họ dạy con rằng hãy kết bạn với người truyền cảm hứng, người có chí tiến thủ và người biết trân trọng giá trị của bạn. Ngược lại, hãy tránh xa ba kiểu bạn độc hại: kẻ than vãn, kẻ xem thường bạn và kẻ vô ơn.

Một người có thể đi nhanh một mình, nhưng muốn đi xa và trở nên giàu có, ta cần đồng hành với những người tử tế, chính trực và sẵn sàng đồng hành thật tâm.

Theo QQ