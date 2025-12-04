Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn
GĐXH - Việc trông nom cháu nội, cháu ngoại vốn là niềm vui ấm áp của các bậc ông bà, nhưng chăm sóc lâu ngày, không ít người lớn tuổi cũng bắt đầu băn khoăn: Khi nào thì nên buông tay, khi nào thì nên lùi lại một bước?
Nếu cố gắng chịu đựng tiếp, ông bà không chỉ mệt thân mệt lòng mà còn dễ gây xích mích với con cái, đó mới thực sự là điều thiệt thòi.
Cổ nhân nói "nước chảy thành sông" (thuận theo tự nhiên), việc nuôi dạy cháu cũng vậy, phải nắm bắt được thời điểm "rút lui". Thật sự nếu đợi đến khi mặt đỏ tía tai, cãi vã lớn tiếng rồi mới tính chuyện rút lui thì đã quá muộn, tình cảm cũng bị tổn thương.
Ba giai đoạn sau đây là thời điểm tốt để ông bà dần dần rút lui. Mọi người nên ghi nhớ.
Ba thời điểm ông bà nên rút lui
1. Khi trẻ bắt đầu ngủ riêng, tự mặc quần áo và ăn uống
Khi trẻ đã có thể ngủ trong phòng riêng, biết cách tự tìm quần áo để mặc vào buổi sáng và không còn phải chạy theo đòi ăn nữa - Đây là một dấu hiệu khá rõ ràng!
Điều này có nghĩa là trẻ đang bắt đầu phát triển một số "kỹ năng nhỏ" và đang có dấu hiệu muốn tự mình làm mọi việc.
Là người lớn, chúng ta nên làm gì trong tình huống này? Đừng vội vàng làm hết mọi việc! Hãy để trẻ tự cài cúc áo, dù cúc áo có lệch, đừng phàn nàn vì tốc độ chậm, hãy để trẻ tự làm; nếu trẻ làm rơi vài hạt cơm khi ăn, đừng vội xúc cho trẻ, hãy chờ xem.
Trọng tâm chính của chúng ta cần phải dần chuyển từ "làm thay cho bé" sang "xem bé làm" và "dạy bé cách làm".
Chỉ cần giúp đỡ hoặc nhắc nhở; hãy để trẻ tự làm những việc quan trọng.
Đừng đánh giá thấp những nhiệm vụ nhỏ như mặc quần áo hay dọn dẹp đồ chơi của bé; đây là những cơ hội tuyệt vời giúp bé phát triển ý thức tự lập.
Nếu chúng ta tiếp tục làm mọi thứ cho trẻ hai hoặc ba tuổi, điều đó sẽ cản trở sự phát triển kỹ năng của trẻ.
Chúng ta nên lùi lại một bước và để trẻ tự thực hành.
2. Khi trẻ bắt đầu vào tiểu học, có ý kiến riêng và "bí mật nhỏ"
Khi con đeo cặp sách bước vào cổng trường, sự thay đổi thật sự rất lớn. Con đã có bạn bè, thầy cô giáo mới, học được nhiều điều mới, và trong đầu bắt đầu hình thành ý kiến riêng.
Đến giai đoạn này, ông bà càng phải biết "nhường vị trí".
Những việc liên quan đến học tập của con, sắp xếp bài tập về nhà thế nào, giao tiếp với bạn bè ra sao, trừ khi trẻ chủ động hỏi hoặc cha mẹ chúng nhờ ông bà giúp đỡ, nếu không, ông bà nên hạn chế can thiệp trực tiếp.
Đừng luôn lấy thân phận "người đi trước" để chỉ bảo chi tiết con nên làm thế này, nên làm thế kia. Cha mẹ của con mới là "người chủ" quản lý việc học và thói quen. Nếu ông bà can thiệp quá nhiều hoặc can thiệp sai cách, dễ khiến trẻ bị bối rối, và cũng khiến bố mẹ chúng khó xử.
Vai trò của ông bà nên là người đưa miếng trái cây cho khi trẻ đi học về, lắng nghe trẻ kể những câu chuyện thú vị ở trường và làm một khán giả vui vẻ. Những vấn đề nghiêm túc liên quan đến quy tắc, kế hoạch học tập, ông bà phải ủng hộ quyết định của cha mẹ bé, không nên phản đối họ.
Bằng cách duy trì trong phạm vi "quan tâm mà không vượt quá giới hạn", mọi người sẽ thấy thoải mái hơn.
3. Khi trẻ vào tuổi dậy thì, cha mẹ tập trung rèn luyện những thói quen và quy tắc tốt
Khi trẻ cao lớn hơn, giọng nói cũng thay đổi, tức là bé đã bước vào tuổi dậy thì. Trẻ ở tuổi này có nhiều suy nghĩ, dễ cáu kỉnh.
Lúc này, cha mẹ chúng thường phải nỗ lực rất lớn để xây dựng thói quen, thiết lập quy tắc và giảng giải đạo lý cho con. Đây là thử thách mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng phải vượt qua.
Vậy, điều ông bà cần làm nhất lúc này là gì? Đó là "vững vàng", đừng vội vàng làm "ô dù bảo vệ" trước mặt trẻ.
Dù cha mẹ con có quản con hơi gắt gao, chỉ cần không phải là vấn đề lớn, ông bà tốt nhất không nên lên tiếng, càng không nên trước mặt trẻ mà trách móc cha mẹ chúng "quản sai" hay "quá nghiêm khắc".
Trẻ con rất tinh ý, thấy có ông bà chống lưng sẽ càng dễ không vâng lời, bất phục sự quản lý của cha mẹ.
Ông bà có thể nhẹ nhàng trao đổi ý kiến riêng nhưng trên trước mặt trẻ vẫn đứng về phía cha mẹ. Sự ấm áp của ông bà có thể thể hiện qua việc rót cho trẻ một cốc nước sau khi con bị phê bình, sau đó bình tĩnh giải thích lý do cho khi trẻ đã bình tĩnh lại.
Điều quan trọng là phải giúp trẻ hiểu rằng cha mẹ đang kỷ luật trẻ vì lợi ích của chính trẻ, và mặc dù ông bà yêu thương trẻ, ông bà cũng ủng hộ việc kỷ luật của cha mẹ.
Ở thời điểm này, "rút lui" có nghĩa là lùi lại về vị trí hỗ trợ, đóng vai trò là "người ổn định" cho sự hòa hợp của gia đình, chứ không phải xông lên làm "trọng tài".
Buông tay là một nghệ thuật sống
Câu nói "Con cháu có phúc của con cháu" không phải là buông xuôi, mà là nói ông bà phải hiểu rõ vị trí của mình.
Thời thơ ấu, khi cháu cần được chăm sóc toàn diện, ông bà gánh vác, đó là giúp đỡ khi khó khăn. Khi cháu lớn dần, cha mẹ cũng thạo việc hơn, ông bà nên lùi lại đúng lúc, từng bước nhường không gian, đó gọi là "thêm hoa trên gấm".
Rút lui không phải là không quan tâm, không yêu thương nữa, mà chính là tìm ra cách yêu thương phù hợp hơn.
Rút lui khéo léo, đúng lúc, ông bà sẽ ít mệt mỏi, ít lo lắng hơn, con cái cũng biết ơn hơn, cháu chắt trưởng thành cũng thuận lợi hơn. Gia đình hòa thuận, êm ấm, phúc khí chẳng phải tự nhiên được giữ vững sao?
Đừng đợi đến khi mâu thuẫn bùng nổ, nút thắt trong lòng hình thành rồi mới nghĩ đến việc buông tay.
Khi bạn hiểu được ba giai đoạn này, việc biết khi nào nên lùi lại sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái!
[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Thế hệ kiệt sức – Khi người trẻ ám ảnh với hai tiếng 'chữa lành'Nuôi dạy con - 1 ngày trước
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, áp lực và thách thức luôn tồn tại, xu hướng “chữa lành” đang là một phần không thể thiếu đối với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Chúng ta không thể phủ nhận sự cần thiết của việc “chữa lành”, nhưng cũng cần nhìn nhận rằng giới trẻ cần được trang bị kỹ năng đối phó với áp lực từ sớm, để không phải đối mặt với những vấn đề tâm lý nghiêm trọng khi trưởng thành. Sẽ thế nào nếu những người trẻ luôn ám ảnh với việc “chữa lành” dù thực tế không gây trầy xước đến thế?
Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổNuôi dạy con - 2 ngày trước
GĐXH - Ai cũng nói cha mẹ là điểm tựa lớn nhất của con. Tôi từng tin điều đó cho đến ngày nhận ra chính mình đã làm tổn thương con sâu nhất.
4 tính cách của mẹ khiến gia đình ngột ngạt, con mất tương laiNuôi dạy con - 3 ngày trước
GĐXH - Trong gia đình, người mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách, tư duy và tương lai của con cái.
Những đứa trẻ không được mẹ chăm sóc chu đáo dễ mắc 3 vấn đề này khi lớn lênNuôi dạy con - 5 ngày trước
GĐXH - Những người may mắn dùng tuổi thơ để chữa lành cả cuộc đời, trong khi những người kém may mắn dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.
Cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội: Câu chuyện 'nóng' của nhiều quốc giaNuôi dạy con - 1 tuần trước
Australia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, gợi mở cho nhiều quốc gia khác xem xét ban hành lệnh hạn chế tương tự.
4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗiNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Cha mẹ luôn nghĩ rằng giáo dục con cái phải nghiêm khắc. Thực ra, cách giáo dục tốt nhất là để con cảm nhận được tình yêu ngay cả khi bị phê bình.
Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều nàyNuôi dạy con - 2 tuần trước
GĐXH - Bạn có tin rằng, một lời nói của cha mẹ có thể thay đổi tương lai con mình?. Thực tế cho thấy, lời nói của tích cực của cha mẹ đã giúp con thành công và ngược lại, lời nói tiêu cực đã lại chặn đứng tương lai một đứa trẻ.
Những đứa trẻ được yêu thương sẽ có cuộc đời thế nào?: Cha mẹ cần biết ngay 3 điều này để không phải hối tiếcNuôi dạy con - 3 tuần trước
GĐXH - Bạn có nhận thấy rằng có những đứa trẻ vừa xuất hiện đã có sức hút đặc biệt? Không phải là vì chúng quá đẹp trai, xinh gái, cũng không phải thành tích quá tốt, mà là cái cảm giác vững vàng, tự tin và thư thái toát ra từ tận bên trong.
Con bị bắt nạt, mẹ chỉ biết hỏi 'Tại sao không phản kháng?' trong bất lựcNuôi dạy con - 4 tuần trước
GĐXH - Khi một đứa trẻ bị bắt nạt, cách ứng xử của cha mẹ có thể quyết định liệu con có đứng dậy được hay mãi mãi sống trong sợ hãi.
'Con không muốn học': Câu trả lời của bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời conNuôi dạy con - 1 tháng trước
GĐXH - Người mẹ gần như phát điên vì đã cố gắng đầu tư, chăm lo cho con nhưng đứa trẻ lại nói "con không muốn học".
Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều nàyNuôi dạy con
GĐXH - Bất kể cuộc sống có khó khăn đến đâu, cha mẹ thực sự có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình ba điều này.