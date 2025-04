Cách đơn giản tại nhà giúp trẻ hóa làn da

Cách peel da nhẹ nhàng giúp trẻ hóa làn da

Những năm gần đây nhiều chị em áp dụng biện pháp peel da để đạt được mục đích trẻ hóa làn da, giúp sáng da , giảm vết thâm, giảm sẹo mụn, giảm nếp nhăn ...

Peel da là phương pháp giúp lấy đi lớp tế bào sừng trên bề mặt da, loại bỏ tế bào da chết nhanh hơn so với cơ chế tự thay tự nhiên. Phương pháp này mạnh hơn so với tẩy da chết thông thường. Từ đó giúp da sáng đều màu, mềm, tăng cường thẩm thấu các dưỡng chất bôi lên da. Tuy nhiên peel da cũng sẽ mang lại những tác dụng phụ và rủi ro nếu thực hiện không đúng cách.

Tại nhà, thông thường chúng ta chỉ áp dụng biện pháp peel da mức độ nhẹ. Các rủi ro có thể gặp phải tuy không nghiêm trọng như peel da mức độ trung bình và mạnh nhưng cũng có khả năng gây ra sự khó chịu, gồm:

Nổi mẩn đỏ tạm thời.

Bong tróc nhẹ và nhạy cảm với ánh sáng.

Các tình trạng này có thể tự hết sau vài ngày nếu được chăm sóc đúng đắn sau peel da. Đối với làn da nhạy cảm, tác dụng phụ này có thể rõ ràng hơn. Nếu không được bảo vệ kỹ, da dễ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời.

Khi peel da đúng cách sẽ giúp bạn có làn da trẻ và khỏe mạnh.

Để hạn chế rủi ro, khi tự peel da tại nhà cần lưu ý:

Lựa chọn sản phẩm:

Chỉ nên dùng sản phẩm nhẹ nhàng, không gây bong hoặc bong rất nhẹ để tránh tổn thương, kích ứng, sạm da thêm.

Sử dụng sản phẩm chứa các thành phần như acid glycolic, aicd lactic hoặc acid salicylic tùy vào type da.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm để đảm bảo đúng cách.

Thực hiện peel:

Kiểm tra sản phẩm trước bằng cách thoa lên vùng da mỏng như mặt trong cánh tay để đảm bảo da không bị kích ứng hoặc tổn thương trước khi peel.

Trước khi peel da, rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa.

Thoa một lượng nhỏ sản phẩm peel lên da theo hướng dẫn. Cần tránh vùng mắt và môi.

Để sản phẩm trên da trong thời gian quy định. Thường từ 5-10 phút, tùy sản phẩm.

Rửa mặt sạch lại bằng nước ấm, sau đó dùng khăn bông mềm, sạch để thấm khô một cách nhẹ nhàng.

Thoa kem dưỡng ẩm để làm dịu da và phục hồi độ ẩm.

Chăm sóc sau khi peel:

Tránh ánh nắng trực tiếp và sử dụng kem chống nắng hàng ngày.

Không sử dụng các sản phẩm có tính chất kích ứng mạnh trong tuần đầu sau khi peel.

Sau khi peel da, việc chăm sóc đúng cách là rất quan trọng để da phục hồi nhanh chóng và khỏe mạnh. Dưới đây là một số sản phẩm và cách chăm sóc bạn có thể tham khảo:

Sản phẩm nên dùng sau khi peel da:

- Dùng nước muối sinh lý để làm sạch da nhẹ nhàng, tránh kích ứng.

- Chọn kem dưỡng ẩm không chứa hương liệu và phù hợp với da nhạy cảm. Thoa kem dưỡng ẩm ít nhất 2 lần mỗi ngày.

- Chọn serum phục hồi da có acid hyaluronic hoặc peptide giúp cấp ẩm và tái tạo da.

- Sử dụng kem chống nắng vật lý để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Luôn sử dụng kem chống nắng và che chắn da khi ra ngoài.

- Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa cồn hoặc hương liệu.

Không sử dụng sản phẩm mạnh, có chứa các thành phần như retinol, AHA, BHA trong ít nhất 1 tuần sau khi peel da.

Lưu ý: Đối với làn da nhạy cảm hoặc chưa từng peel da trước đây, nên bắt đầu với các sản phẩm nhẹ nhàng và thử trước trên một vùng nhỏ của da. Nếu có bất kỳ dấu hiệu kích ứng nào, nên ngừng áp dụng biện pháp peel da.

Dưỡng trắng và trẻ hóa làn da đường uống

- Glutathione: Là một thành phần tự nhiên có trong cơ thể được sản xuất tự nhiên bởi gan và đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nồng độ glutathione trong cơ thể có thể bị suy giảm bởi một số yếu tố như: Dinh dưỡng kém, độc tố từ môi trường, căng thẳng, tuổi tác...

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà glutathione mang đến những công dụng khác nhau. Đối với việc sử dụng glutathione đường uống để làm trắng da cần mất một khoảng thời gian để đạt có thể được hiệu quả tối ưu. Vì vậy, cần kiên trì sử dụng theo liệu trình mà bác sĩ đã chỉ định.

- Chất chống oxy hóa: Quá trình lão hóa da thường dễ bị thô ráp sạm đen, nhiều nếp nhăn. Việc bổ sung viên uống chống oxy hóa sẽ giảm được nguy cơ này và giúp làn da sáng, đều màu. Trong đó vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, bổ sung vừa sáng da vừa hỗ trợ chống lão hoá.

Vitamin C tan trong nước và dễ dàng được đào thải qua bài tiết, do đó cần được bổ sung hằng ngày qua chế độ ăn hoặc viên uống. Lưu ý, không nên lạm dụng quá nhiều vitamin C. Đối với đường uống, chỉ nên sử dụng 500mg mỗi ngày, không sử dụng quá 1000mg/ngày.

Bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp trẻ hóa làn da.

- Uống bổ sung đủ nước: Nước không có tác dụng làm trắng da hay dưỡng ẩm da trực tiếp nhưng khi cơ thể được cấp nước đầy đủ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tươi tắn. Từ đó cũng giúp làn da mịn màng và tươi sáng, không bị nhăn nheo.

Giúp trẻ hóa làn da đường bôi

- Bôi kem chống nắng: Là điều phải làm được đầu tiên, hằng ngày để bảo vệ da và chống lão hóa sớm. Tia UV tác động lên da khiến da sạm đen, thô ráp, nhanh lão hóa, nhăn nheo và chảy xệ. Khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng khiến da kích thích và tăng nguy cơ dày sừng, dễ bít tắc lỗ chân lông... khiến chị em già hơn tuổi.

- Bôi kem dưỡng sáng da: Là bước rất quan trọng để đảm bảo dưỡng đủ ẩm cho da và tránh khô sạm sần sùi. Nên chọn kem dưỡng da có các thành phần hỗ trợ sáng da như: acid tranexamic, arbutin, vitamin C, cysteamine, resorcinol...

- Lựa chọn kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da để giữ da mềm mịn.

Ngoài áp dụng các phương pháp trên, hằng ngày làn da cần được làm sạch để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung thực phẩm giàu vitamin C, E và chất chống oxy hóa như trái cây, rau xanh. Tạo thói quen sống lành mạnh, ngủ đủ giấc để da có thời gian tái sinh. Tập thể dục thường xuyên để tăng cường tuần hoàn máu, giúp da hồng hào.

