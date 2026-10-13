Cách chọn máy lọc không khí bảo vệ hệ hô hấp khi giao mùa

Cách chọn mua máy lọc không khí

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, trong nhà, đặc biệt là các căn hộ thiết kế mở, không khí chịu tác động đồng thời từ bụi ngoài trời, khí thải sinh hoạt và vật liệu nội thất.

Cộng với việc ngày càng có nhiều dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhiều gia đình cũng đã sử dụng các loại máy lọc không khí, máy khử khuẩn ngay trong gia đình để hạn chế việc trẻ nhỏ tiếp xúc với nguồn lây và mang lại không gian sống lành mạnh để trẻ phát triển khỏe mạnh.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi khi chọn máy lọc không khí không còn là "lọc có tốt không", mà là: có đủ công suất cho không gian thực tế hay không, có vận hành ổn định trong khí hậu ẩm – hanh của miền Bắc không, khả năng xử lý mùi và vi sinh vật ra sao, và có thể chạy gần như 24/7 mà không quá ồn, không tốn điện và không nhanh xuống cấp hay không.

Ba nguyên tắc kỹ thuật cơ bản chọn máy lọc không khí gồm: Thứ nhất là CADR. Một không gian nên được làm sạch tối thiểu 4 lần thể tích khí mỗi giờ. Ví dụ phòng 40 m², trần 2,7 m tương đương hơn 100 m³ không khí, CADR phù hợp nên từ 400 m³/h trở lên để đảm bảo hiệu quả trong những ngày ô nhiễm cao.

Thứ hai là màng lọc HEPA. Chuẩn H13 là mức nên ưu tiên, nhưng cần xem thêm độ dày màng, mật độ nếp gấp và độ kín khung. Màng tốt nhưng không khí bẩn lọt khe sẽ làm hiệu suất thực tế giảm mạnh.

Thứ ba là công nghệ chủ động như ion, Streamer, Nanoe hoặc UV. Đây là tầng hỗ trợ để ức chế vi khuẩn, nấm mốc và xử lý mùi sâu hơn, đặc biệt hữu ích trong điều kiện vừa ô nhiễm vừa nồm ẩm. Nguyên tắc chọn máy nên theo thứ tự: CADR phù hợp → HEPA đạt chuẩn → công nghệ bổ trợ đúng nhu cầu, sau đó mới đến thương hiệu và thiết kế.

Thời điểm giao mùa với sự thay đổi thất thường của thời tiết và độ ẩm là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc và bụi mịn phát triển. Sử dụng máy lọc không khí là giải pháp hiệu quả, nhưng chọn thế nào cho an toàn.

Cũng theo Báo Pháp luật Việt Nam, máy lọc không khí nên được ưu tiên đặt trong phòng ngủ đầu tiên, do đây là nơi người dùng ở lâu nhất mỗi ngày, và khi ngủ, sức đề kháng, hệ miễn dịch con người vào trạng thái nghỉ ngơi.

Máy lọc nên đặt ở vị trí thoáng, dễ lưu thông khí trong phòng. Khuyến cáo nên để cách xa tường, đồ vật khác tối thiểu là 30 cm, đặc biệt là mặt hút gió và đẩy gió của máy nên để ở vị trí thoáng không có đồ vật cản.

Với các phòng rộng khoảng 40 m2 trở lên, nên cân nhắc việc mua hai máy lọc có công suất phù hợp thay vì mua một máy có công suất lớn.

Có phải máy lọc không khí nào cũng lọc được bụi mịn?

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí có khả năng kéo dài, mỗi người dân phải tự bảo vệ lấy mình bằng cách dùng khẩu trang khi ra ngoài đường và trang bị máy lọc không khí trong nhà để giảm thiểu lượng bụi trong không khí.

Thông tin trên VOV, không phải loại máy lọc không khí nào cũng có thể lọc được loại bụi mịn siêu nhỏ PM2.5. Đây là loại bụi có kích thước siêu nhỏ, để lọc được loại bụi này khỏi không khí thì cần tới những loại máy có màng lọc tĩnh điện.

Tuy nhiên, loại máy có màng lọc tĩnh điện chỉ thường dùng trong công nghiệp như chế tạo thiết bị điện tử, trong y tế và rất đắt tiền, còn các loại máy lọc trên thị trường hiện nay là màng lọc cơ nên chỉ lọc được những loại bụi có kích thước lớn chứ không lọc được bụi siêu nhỏ. Người dân cần hết sức thận trọng khi lựa chọn loại sản phẩm này.

Một điểm cần lưu ý là nếu dùng máy công suất nhỏ cho phòng lớn, thiết bị sẽ phải chạy liên tục nhưng vẫn không thể làm sạch không khí triệt để, dẫn đến tốn điện mà hiệu quả lại không tương xứng.

Mặt khác, các loại máy lọc không khí cũng như khẩu trang chỉ phần nào hạn chế được các loại bụi có kích cỡ lớn, bụi hữu cơ chứ không lọc được bụi mịn như quảng cáo. Người dân cần cân nhắc, tìm hiểu kỹ nguyên lý lọc bụi của những sản phẩm đang quảng cáo rầm rộ trên thị trường.

Lưu ý khi chọn mua máy lọc không khí cho gia đình

Cũng theo Báo Quảng Ninh điện tử, nhu cầu thực tế của từng gia đình là yếu tố then chốt khi lựa chọn máy lọc không khí, đặc biệt với những nhà có thành viên nhạy cảm về sức khỏe.

Với gia đình có phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc sinh sống gần sông hồ – nơi dễ phát sinh muỗi và côn trùng – các mẫu máy tích hợp chức năng bắt muỗi và diệt khuẩn sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.

Trường hợp ưu tiên sự tiện lợi, người dùng nên chọn thiết bị có bảng điều khiển trực quan, hỗ trợ điều khiển qua điện thoại và sở hữu bộ lọc dễ tháo lắp để vệ sinh; nhờ vậy, việc làm sạch hoặc thay mới màng lọc trở nên nhanh chóng và tiết kiệm hơn.

Một điểm cần lưu ý là nếu dùng máy công suất nhỏ cho phòng lớn, thiết bị sẽ phải chạy liên tục nhưng vẫn không thể làm sạch không khí triệt để, dẫn đến tốn điện mà hiệu quả lại không tương xứng.

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