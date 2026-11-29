Vì sao bàn thờ Thần tài – Thổ địa lại hay bày tỏi?

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, nhiều gia đình tuy đã lập bàn thờ Thần tài từ lâu nhưng lại không hề biết việc nên đặt tỏi trên bàn thờ. Theo ông bà ta, khi cúng, tốt nhất là gia chủ nên kèm theo 1 đĩa tỏi gồm 5 củ tươi nguyên, đẹp mắt, hoặc thậm chí cho cả bó tỏi cũng được.

Phong thủy cho rằng, nên bày tỏi để có 2 vị thần dễ dàng bài trừ "các đạo chích vong binh" ám muội. Giúp đường tài vận của gia đình được hanh thông, gia đạo bình an hơn.

Thêm nữa, các bạn cũng nên đặt thêm một ông Cóc (Thiềm Thừ) ở bên trái, nhớ sáng quay cóc ra, tối quay mặt cóc vào để tiền bạc và phúc khí không bị trôi ra ngoài.

Ý nghĩa của việc dùng tỏi thờ Thần tài

Nếu như bạn đã từng xem các bộ phim kinh dị của Trung Quốc chắc hẳn sẽ không thiếu cảnh diễn viên dùng tỏi để đeo trên người, nhằm tránh khỏi sự tấn công của ma quỷ.

Trong nhiều gia đình, đặc biệt là những nhà kinh doanh, buôn bán, không khó để bắt gặp một đĩa tỏi hoặc vài củ tỏi đặt bên cạnh tượng Thần tài – Thổ địa.

Ứng dụng trong đời sống cũng vậy, càng là người kinh doanh càng tin vào quan niệm tâm linh. Tỏi được xem là một trong các vật phẩm dùng để trừ tà, xua đuổi yêu khí, tránh được những điều xấu đến công việc kinh doanh.

Thần tài là vị thần cai quản tài lộc, của cải của nhân loại. Để tăng thêm càng nhiều trường khí tốt và may mắn, người ta sẽ đặt tỏi lên bàn thờ Thần tài.

Các chủ cửa hàng, công ty cho rằng, làm như vậy sẽ giúp công việc buôn bán, giao dịch thuận lợi suôn sẻ và dễ rước tài lộc vào nhà hơn.

Ngoài 2 công dụng kể trên, tỏi còn có tác dụng tránh hung gặp cát, chuyện dữ hóa lành. Việc đặt tỏi trên bàn thờ đối với người kinh doanh là hạn chế được sự mê hoặc của bùa chú, tránh được các việc xấu ảnh hưởng đến tài lộc.

Cách đặt tỏi trên bàn thờ đúng cách

Thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, tỏi là một trong những gia vị có mùi hăng. Bởi dân gian cho rằng tỏi có thể trừ tà ma thế nên tỏi có thể làm át vía linh hồn ông bà tổ tiên. Bởi thế nếu đặt tỏi trên ban thờ gia tiên hoặc nấu món ăn có tỏi thờ gia tiên chính là bất kính, gây hại linh hồn gia tiên. Hơn nữa trong thờ cúng thường kỵ những mùi hôi hoặc thức ăn nặng mùi ở ban thờ vì có thể gây xáo trộn trường khí. Thế nên tỏi có mùi hăng hắc không thích hợp thờ gia tiên.

Nên thay tỏi mới khoảng 1-2 tuần một lần để đảm bảo tỏi luôn tươi ngon và giữ được năng lượng tốt nhất. Tỏi héo úa không còn tác dụng trừ tà, ngược lại còn có thể mang đến những điều không may.

Còn đối với Phật thánh thì tỏi vốn dĩ được kiêng từ trong kinh sách nhà Phật dạy Phật tử kiêng ngũ vị tân (hành, tỏi, hẹ, hưng cừu, kiệu). Đó là vì những loại này có mùi nồng dễ tiết vào mồ hôi ảnh hưởng tới sự thanh tịnh. Hơn nữa những loại gia vị này có tính kích thích nên không phù hợp với triết lý của nhà Phật. Bởi thế Phật tử kiêng dùng tỏi và các gia vị trong nhóm ngũ vị tân. Thế nên nếu thờ Phật có tỏi thì thể hiện báng bổ, bất kính.

Thế nhưng trong việc thờ Thần tài thì tỏi lại là một cúng phẩm đáng giá. Dâng cúng tỏi ở ban thần tài vừa thể hiện lòng thành kinh, dâng lễ vật mà vị thần này yêu thích vừa để có thứ trợ giúp thần tài bảo vệ gia chủ tốt hơn.

Nên chọn những củ tỏi tươi, chắc mẩy, không bị dập nát để đặt lên bàn thờ. Tỏi có thể được đặt trong một chiếc bát nhỏ hoặc bó lại thành từng nhánh. Nên sắp xếp tỏi gọn gàng, sạch sẽ trên bàn thờ.

Nên thay tỏi mới khoảng 1-2 tuần một lần để đảm bảo tỏi luôn tươi ngon và giữ được năng lượng tốt nhất. Tỏi héo úa không còn tác dụng trừ tà, ngược lại còn có thể mang đến những điều không may.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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