Bôi một ít kem đánh răng lên lược có tác dụng gì?

Tác dụng của việc bôi kem đánh răng lên lược

Theo báo Hải Phòng, lược chải tóc là vật dụng cá nhân mà chúng ta thường sử dụng mỗi ngày. Thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn, tết bào da chết, chất nhờn, tóc rụng… trên đầu bạn. Theo thời gian, chiếc lược sẽ tích tụ số lượng chất bẩn và vi khuẩn lớn.

Nếu tiếp tục sử dụng chiếc lược bám bẩn, bạn có thể gặp các vấn đề về tóc như gàu, nấm da đầu, rụng tóc, viêm da đầu… Những chiếc lược bẩn cũng là nguyên nhân khiến tóc của bạn nhanh bết, có mùi hôi khó chịu. Để bảo vệ sức khỏe đầu tóc, chúng ta phải vệ sinh lược thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trên đó.

Tuy nhiên, vệ sinh lược là công việc khiến nhiều người e ngại vì làm sạch từng chiếc răng là điều không dễ dàng. khe giữa các răng lược nhìn chung tương đối hẹp và rất khó để làm sạch hoàn toàn nếu chỉ rửa sạch bằng nước. Hơn nữa, chất dầu từ da đầu và tóc của chúng ta rất dễ dính vào lược. Loại dầu này rất "cứng đầu", không hòa tan trong nước và theo thời gian, lược sẽ càng bẩn và khiến tóc càng nhờn hơn khi chải.

Việc bôi một ít kem đánh răng lên lược sẽ giúp giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng hơn. Bạn hãy thực hiện như sau: Chọn chiếc bàn chải đánh răng cũ không còn sử dụng nữa và bảo đảm lông bàn chải vẫn duy trì được độ cứng nhất định.

Kem đánh răng thường chứa các thành phần làm sạch và các hạt đánh bóng nhẹ, nên có thể giúp loại bỏ một phần chất bẩn bám trên bề mặt lược.

Bôi một ít kem đánh răng lên lược, lưu ý bôi lượng vừa đủ lên các rãnh răng và bề mặt lược. Dùng bàn chải đánh răng cũ chà kỹ các rãnh răng của lược, bảo đảm kem đánh răng thấm đều vào tất cả các bộ phận của lược. Xả sạch lược bằng nước sạch để loại bỏ hết kem đánh răng và chất bẩn còn sót lại. Dùng khăn sạch lau khô bề mặt lược rồi để khô.

Một số công dụng tuyệt vời khác của kem đánh răng

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, ngoài việc làm sạch lược chải đầu bằng kem đánh răng, bạn còn có thể dùng kem đánh răng cho các mục đích sau:

Làm sạch giày dép màu trắng: Với những đôi giày có phần mũi nhựa hoặc đế nhựa màu trắng, bạn có thể loại bỏ vết bẩn trên đó nhờ kem đánh răng.

Làm sáng kính bơi: Nếu bạn thoa một lớp kem đánh răng mỏng vào mặt bên trong kính bơi, sau đó rửa sạch nó đi, bạn sẽ thấy kính của mình không bị vẩn đục nữa.

Loại bỏ vết bẩn trên quần áo: Kem đánh răng được xem là một trong những công cụ hiệu quả trong việc loại bỏ các vết bẩn từ vết thức ăn, vết son môi, cà phê, v.v... trên quần áo. Bạn chỉ cần thoa một lớp kem đánh răng lên vết bẩn, xoa nhẹ lên đó rồi để như vậy một thời gian ngắn, sau đó đem đi giặt là xong. Tuy nhiên, bạn cần nhớ đối với các quần áo màu, bạn tuyệt đối không sử dụng kem đánh răng.

Nếu bạn có một vết bẩn nào đó trên quần áo, hãy dùng kem đánh răng chà lên, sau đó xả lại với nước lạnh là vết bẩn sẽ biến mất.

Cũng theo VOV, kem đánh răng cũng có tác dụng làm sạch vết bẩn trên quần áo như một loại bột giặt. Nếu bạn có một vết bẩn nào đó trên quần áo, hãy dùng kem đánh răng chà lên, sau đó xả lại với nước lạnh là vết bẩn sẽ biến mất.

Khử mùi hôi, tanh: Sau khi làm món ăn, trên tay bạn có thể sẽ bám lại mùi thức ăn như mùi cá, hành, tỏi… Lúc này, bạn hãy rửa sạch tay với xà phòng rồi cho kem đánh răng lên thoa đều trên bàn tay, sau đó rửa sạch với nước. Mùi tanh sẽ nhanh chóng biến mất.

VTC News cho hay, nếu bức tường bị vẽ đầy những nét màu sáp nguệch ngoạc, thì bạn chỉ cần xịt một chút kem đánh răng lên tường, lấy một miếng giẻ (hoặc bàn chải đánh răng cũ) chà xát. Chất mài mòn nhẹ trong kem đánh răng sẽ nhanh chóng tẩy hết những vết màu sáp, bạn lau sạch bức tường bằng khăn thấm nước là được.

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