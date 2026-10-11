Mẹo dọn dẹp nhà cửa sạch, thơm cho những người không có nhiều thời gian

Mẹo dọn dẹp nhà vệ sinh

Theo VTC News, đầu tiên bạn nên bỏ một viên thuốc khử trùng vào bồn cầu và để viên thuốc này ngấm cùng với vài giọt chất tẩy rửa đa năng (bạn cũng có thể làm sạch bồn cầu bằng chất tẩy rửa này); đảm bảo có đủ xà phòng; thay đổi tất cả khăn và thảm.

Chà vòi với một ít chanh để làm cho chúng sáng bóng. Làm sạch bồn rửa để loại bỏ các vết bẩn bằng xà phòng hoặc kem đánh răng. Chà sạch bồn cầu bằng bàn chải. Làm sạch gương nhanh chóng.

Đánh bóng vật dụng, đồ nội thất

Với một chiếc khăn được nhỏ 2 - 3 giọt dầu em bé, bạn sẽ dễ dàng lau chùi các bề mặt có mạ kim loại, mạ crom và giúp thiết bị trở nên sáng bóng, đồng thời điều này sẽ hạn chế việc bám bụi và tiết kiệm thời gian lau dọn vệ sinh sau này của bạn hơn.

Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta thậm chí không có nhiều thời gian để dọn dẹp nhà cửa nhiều như trước đây nữa, chính vì vậy, càng ngày càng có nhiều công cụ giúp chúng ta dọn dẹp nhanh chóng.

Dùng giấy lọc cà phê lau chùi

Thay vì dùng giấy báo, khăn giấy hay các loại khăn thông thường, bạn có thể sử dụng giấy lọc cà phê để lau chùi máy tính, laptop... nhằm giúp thiết bị được làm sạch bụi bẩn mà không gây trầy xước, hư hỏng đồ dùng của bạn.

Tránh lau cửa sổ vào những ngày nắng

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, việc lau cửa sổ khi nắng gắt có thể khiến quá trình này trở nên tồi tệ hơn. Vào những ngày nắng, cửa sổ khô nhanh hơn, và nếu ta lau dọn vào lúc này, cửa sổ nhà bạn sẽ có những vệt loang lổ, việc lau dọn trong khi nắng nóng ở khu vực cửa sổ sẽ tốn nhiều thời gian hơn để làm sạch.

Tốt hơn là bạn nên đợi trời nhiều mây, việc lau rửa cửa sổ sẽ rất dễ dàng, bạn thậm chí chỉ cần lau nhẹ cũng sạch.

Lò vi sóng

Bỏ một chút xà phòng (xà phòng bánh) vào một miếng bọt biển ẩm, sau đó chà để nó tạo bọt. Đặt miếng bọt biển vào trong lò vi sóng, bật lò vi sóng ở chế độ nhiệt độ thấp trong vòng 30 giây. Mở cửa và lau lò vi sóng từ bên trong.

Đặt miếng bọt biển vào trong lò vi sóng, bật lò vi sóng ở chết độ nhiệt độ thấp trong vòng 30 giây. Mở cửa và lau lò vi sóng từ bên trong.

Theo cách này, việc làm sạch lò vi sóng sẽ không chỉ dễ dàng hơn mà nó còn giúp loại bỏ mùi thực phẩm và tất cả vi khuẩn sẽ bám vào miếng bọt biển.

Làm sạch từ cao đến thấp

Có thể bạn sẽ không nhớ những chỗ nào mình đã làm sạch, chỗ nào chưa làm. Đó là lý do tại sao bạn nên lau từ trên xuống dưới để tránh bụi lan ra khắp phòng.

Ví dụ, nếu bạn lau sàn trước rồi phủi bụi đồ đạc, tất cả các hạt sẽ lại rơi xuống sàn. Bắt đầu với các kệ cao hơn, dần dần di chuyển xuống dưới, sau đó kết thúc việc dọn dẹp bằng cách lau và hoặc hút bụi sàn nhà.

Dọn dẹp phòng khách

Cũng theo VOV, với phòng khách thì bạn nên dọn mọi vật thừa trong phòng. Bắt đầu với một góc phòng và lau chùi bụi của các vật xung quanh từ cao xuống thấp. Nếu bạn có quạt trần thì nên lau trước.

Với phòng khách thì bạn nên dọn mọi vật thừa trong phòng.

Sử dụng máy hút bụi với các vật dụng trong phòng khách trước. Nếu không có máy hút bụi, bạn có thể dùng vải ướt để lau. Như thế sẽ sạch hơn và nhanh hơn. Hút bụi sàn nhà và thảm trải là bước sau cùng.

Dọn dẹp và sắp xếp lại phòng ngủ

Mặc dù là không gian riêng tư, song nếu khách quý là bạn bè hay người thân thì bạn vẫn có thể đưa vào phòng để trò chuyện. Bạn nên dọn theo thứ tự sau:

Thay drap và dọn dẹp giường ngủ: Khi trải drap nệm, thay vì cúi người xuống và nhét tấm drap vào dưới đệm, bạn nên dùng một tay nâng góc đệm lên rồi dùng tay còn lại nhét tấm drap vào.

Dọn mọi vật bừa bộn: nếu bạn đang bận rộn, hãy tóm mọi thứ bạn sẽ sắp xếp sau vào một túi hay thùng đựng đồ nào đó và để ở phòng riêng khác. Lau chùi bụi các đồ vật trong phòng bằng bình xịt bụi và miếng vải sợi, bạn nên lau từ trên cao xuống thấp.

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