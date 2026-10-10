Cách xử lý nền nhà tắm bị trơn và ngăn nấm mốc trên tường phòng tắm

Loại bỏ nấm mốc đang tồn tại

Theo VTC News, chà sạch vữa: Dùng bàn chải cứng kết hợp dung dịch nước và giấm trắng pha tỷ lệ bằng nhau, hoặc sử dụng chất tẩy nấm mốc chuyên dụng. Với vết mốc cứng đầu, hỗn hợp baking soda và nước sẽ giúp tăng hiệu quả làm sạch.

Rửa sạch và lau khô: Sau khi chà, rửa lại bằng nước sạch rồi lau khô hoàn toàn để ngăn ẩm đọng lại.

Ngăn nấm mốc quay trở lại

Sau khi tắm, hãy dùng gạt nước hoặc khăn để lau khô gạch và đường ron. Quét lớp chống thấm sau khi làm sạch vữa. Lớp này cần được làm mới sau mỗi 6-12 tháng tùy theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Lau rửa gạch hàng tuần bằng chất tẩy rửa nhẹ hoặc dung dịch giấm pha loãng để ngăn mốc hình thành trở lại. Mở cửa phòng tắm khi không sử dụng hoặc bật quạt hút ẩm nếu độ ẩm trong nhà cao.

Sau khi tắm, hãy dùng gạt nước hoặc khăn để lau khô gạch và đường ron.

Dùng tinh dầu chống nấm tự nhiên: Xịt hỗn hợp nước và vài giọt tinh dầu tràm trà hoặc khuynh diệp lên vữa, cả hai đều có đặc tính chống nấm, giúp hạn chế nấm mốc phát triển.

Dùng dép cao su và thảm nhựa ghép lỗ

Thông tin trên VOV, thói quen đi chân trần trong nhà tắm khá phổ biến, song lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mặt sàn dính bọt xà phòng. Giải pháp đơn giản nhất là trang bị dép cao su chuyên dụng có lỗ thoát nước và đế xẻ rãnh ma sát tốt.

Đồng thời, nên thay thế thảm vải (rất dễ hút nước và sinh nấm mốc) bằng thảm nhựa chống trượt nhà tắm. Cụ thể, tại khu vực vòi sen hoặc bồn tắm, việc trải thảm nhựa ghép lỗ vuông sẽ giúp nước thoát nhanh xuống mặt sàn bên dưới, duy trì bề mặt tiếp xúc khô ráo và tăng độ bám vững chãi cho lòng bàn chân.

Dùng băng keo nhám hoặc miếng dán chống trượt

Việc sử dụng các loại hóa chất phủ chống trượt có thể vô tình làm mài mòn và mất đi độ bóng của lớp men gạch cao cấp. Thay vào đó, băng keo nhám hoặc miếng dán chống trượt nhà tắm là phương án an toàn, giữ nguyên tính thẩm mỹ cho công trình.

Bạn chỉ cần dán vật liệu này tại các khu vực trọng yếu, dễ xảy ra té ngã như: bậc cửa ra vào, viền mép bồn tắm hay khu vực đứng tắm. Ưu điểm của giải pháp này là khả năng bám dính bền bỉ trong môi trường nước, dễ dàng tháo gỡ và thay mới mà không để lại vết keo làm hỏng nền gạch.

Dùng gạch lát nền chống trượt

Dùng gạch lát nền chống trượt là giải pháp phổ thông và hữu dụng nhất để chống trơn trượt khu vực nhà tắm. Khi lựa chọn gạch cần đảm bảo độ chống thấm, chống nước và khả năng chịu lực cao để đảm bảo an toàn cho sự di chuyển và sinh hoạt của mọi người.

Nếu nhà bạn đã lỡ lát gạch bóng và bạn không muốn lát lại gạch mới, một cách chống trơn trượt nhà tắm cho người già cực kỳ tiện lợi là sử dụng dung dịch chống trơn trượt nền gạch.

Ngoài ra, bề mặt gạch cần có độ nhám, có khả năng tạo ma sát tốt với đế dép hoặc chân người, tránh các loại gạch bề mặt trơn nhẵn, mọi người nên tránh lựa chọn các tone màu có sự đối lập quá mức bởi nó sẽ gây lạc nhịp kiến trúc.

Dùng dung dịch chống trơn trượt nền

Nếu nhà bạn đã lỡ lát gạch bóng và bạn không muốn lát lại gạch mới, một cách chống trơn trượt nhà tắm cho người già cực kỳ tiện lợi là sử dụng dung dịch chống trơn trượt nền gạch.

Khi quét hóa chất này lên nền nhà, chúng sẽ ăn mòn nhẹ bề mặt và tạo ra các lỗ xốp siêu nhỏ (mắt thường không nhìn thấy được) để giúp tăng độ ma sát lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, cần lưu ý phương pháp này sẽ làm giảm đi độ bóng nguyên bản và có thể làm gạch trông xỉn màu hơn một chút.

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