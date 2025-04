Cách uống vitamin C làm trắng da hiệu quả

1. Công dụng của vitamin C khi chăm sóc và làm trắng da

Không chỉ có tác dụng làm trắng da, vitamin C còn là một chất chống oxy hóa rất thiết yếu trong việc bảo vệ và tái tạo làn da:

Làm trắng da : Vitamin C có khả năng ức chế enzyme tyrosinase, giảm sự sản sinh melanin (sắc tố quy định màu da, tác nhân gây nám, sạm, tàn nhang), từ đó giúp sáng da, làm mờ các vết thâm nám và tàn nhang, mang lại làn da mịn khỏe.

Cấp ẩm : Acid ascorbic có mặt trong vitamin C, chứa các phân tử giúp ngăn chặn sự mất nước qua biểu bì. Việc cung cấp đủ vitamin C cho cơ thể còn kích thích việc sản xuất lipid, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phục hồi và tái tạo da một cách hiệu quả. Với khả năng hỗ trợ chức năng hàng rào bảo vệ da, ngăn ngừa sự mất nước qua da, do đó vitamin C giúp duy trì độ ẩm tự nhiên.

Ngăn ngừa lão hóa da : Vitamin C hoạt động như một lá chắn, trung hòa các gốc tự do gây hại, những tác nhân chính gây ra nếp nhăn và đồi mồi. Không những thế, vitamin C bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường.

Kích thích sản sinh collagen: Vitamin C là yếu tố cần thiết trong quá trình tổng hợp collagen của cơ thể, giúp da săn chắc, đàn hồi và trẻ trung hơn.

Chính vì thế, vitamin C là một trong những thành phần hoạt chất được ưa chuộng trong nuôi dưỡng, chăm sóc và cải thiện các khuyết điểm trên da.

Khi sử dụng vitamin C đúng cách sẽ giúp dưỡng da khỏe và sáng trắng.

2. Viên uống vitamin C có giúp làm trắng da không?

Nhiều người tin rằng uống vitamin C sẽ hỗ trợ cải thiện làn da đen sạm. Vậy đối với người không cung cấp đủ vitamin C qua chế độ dinh dưỡng thì uống vitamin C như thế nào, liều lượng bao nhiêu để đạt được hiệu quả tối ưu làm trắng da?

Uống vitamin C bao nhiêu là đủ để làm trắng da?

Nếu chỉ bổ sung vitamin C để nâng cao sức khỏe, chỉ cần sử dụng với liều từ 60-150 mg/ngày. Những người có mục đích làm trắng da, thì liều dùng phải cao hơn và cách sử dụng hoàn toàn khác. Bác sĩ da liễu sẽ tư vấn về liều lượng vitamin C an toàn, hiệu quả và phù hơp với từng người.

Với người mới bắt đầu uống vitamin C để làm trắng da, liều khởi đầu chỉ nên là 500 mg, sau đó tăng dần lên đến liều tối đa là 2000 mg/ngày. Tránh bổ sung một cách đột ngột hàm lượng vitamin C quá cao vào cơ thể sẽ dẫn đến hiện tượng "bội thực".

Không được dùng quá 2000 mg vitamin C/ngày với bất kỳ mục đích gì. Bởi khi dùng liều cao hơn, cơ thể sẽ không hấp thu nhiều hơn, cũng không tích lũy để sử dụng khi thiếu. Lượng vitamin C thừa được đào thải ra ngoài qua đường tiểu. Biểu hiện cơ thể thừa vitamin C có thể nhận biết qua màu nước tiểu đậm. Việc dư thừa vitamin C sẽ được lọc qua thận trước khi đào thải ra ngoài. Quá trình này nếu diễn ra trong nhiều ngày sẽ gây nguy cơ bị sỏi thận.

Không nên dùng vitamin C liều cao quá 3 tháng cho mỗi một đợt. 3 tháng mỗi đợt được cho là mốc khá là an toàn, vừa đạt mục đích nuôi dưỡng da và không gây hại cho cơ thể nói chung. Sau đó cần ngừng lại một thời gian khoảng 3 tháng để vitamin C được sử dụng và giảm dần nồng độ trong cơ thể. Sau đó lại tiếp tục bổ sung nếu vẫn còn nhu cầu thì sẽ tốt hơn

Uống nhiều nước trong khi sử dụng vitamin C liều cao. Bởi khi uống ít nước thì nguy cơ sỏi thận sẽ cao hơn.

3. Nên kết hợp với chất gì để tăng hiệu quả làm trắng da?

Để tăng cường hiệu quả làm trắng da bằng vitamin C, nên phối hợp với các sản phẩm khác như:

- L-cysteine: Là một acid amin giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. L-cystine hoạt động theo cơ chế ức chế việc sản sinh sắc tố melanin nên viên uống L-cystine giúp làm mờ các vết thâm, tàn nhang, sạm, nám da. Đồng thời nó giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tái tạo da, tham gia vào quá trình tổng hợp của hợp chất khác có khả năng chuyển dạng sắc tố làm trắng da theo cơ chế đường uống.

Việc bổ sung L-cystine hàng ngày có thể được thực hiện với mức liều lượng từ 500-1000 mg/ngày, không nên uống quá liều lượng này. Nếu phối hợp với L-cysteine thì cần giảm liều lượng vitamin C. Có thể uống L-cystine trong khoảng thời gian 5-6 tháng mỗi đợt, sau đó nghỉ 1-2 tháng trước khi xem xét có tiếp tục sử dụng trong đợt tiếp theo.

Trong trường hợp đã uống vitamin C liều cao hoặc uống vitamin C phối hợp L-cysteine trong nhiều tháng nhưng không thấy hiệu quả làm trắng da thì cần xem xét lại. Bởi có rất nhiều phương pháp khác giúp làm sáng da, không nên cố chấp với một phương pháp duy nhất khi đã thất bại. Tuy nhiên, nếu thấy da khỏe, mịn màng,... thì mục tiêu cũng đã đạt được, không nên quá tham vọng màu da được nâng tone quá nhiều.

Kết hợp vitamin C và glutathione để tăng cường hiệu quả làm trắng da.

- Glutathione: Glutathione ngăn chặn quá trình tổng hợp sắc tố melanin. Glutathione giúp tăng tổng hợp vitamin C, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, khỏe mạnh, trắng sáng hơn. Hoạt chất này còn làm chậm quá trình lão hóa, chảy xệ... giúp liên kết chặt chẽ lớp biểu bì dưới da cho làn da tươi trẻ.

Do vậy, glutathione và vitamin C là sự kết hợp hiệu quả trong việc giúp làn da trắng sáng. Glutathione được coi là vị vua của các chất chống oxy hóa, mạnh hơn cả vitamin C và E. Nó cũng có khả năng cải thiện sắc tố da cực kỳ hiệu quả.

Có thể uống vitamin C sau bữa sáng 2 tiếng, khi bụng không quá no cũng không quá đói. Uống glutathione buổi tối trước khi đi ngủ.

Lưu ý, các trường hợp sau không nên dùng vitamin C liều cao:

Đang bị sỏi thận hoặc trước đó đã bị sỏi thận.

Bệnh nhân mắc các bệnh lý về rối loạn tan máu như Thalassemia vì bệnh này sẽ làm tăng khả năng hấp thu sắt. Khi uống vitamin C liều cao sẽ làm cho tăng hấp thu sắt và làm cho tăng lượng sắt trong máu cao hơn.

Không dùng vitamin B12 cùng vitamin C vì sẽ làm giảm hấp thu B12.

Không dùng vitamin C cùng aspirin vì có thể gây acid hóa nước tiểu, làm giảm lượng aspirin trong nước tiểu và tăng nồng độ thuốc trong máu, gây ngộ độc aspirin...

Lưu ý, vitamin C có thể tương tác với một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc chống đông máu. Vì vậy nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu trước khi sử dụng vitamin C làm trắng da để được tư vấn về liều lượng, cách sử dụng và các rủi ro tiềm ẩn.

