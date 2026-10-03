Cambridge Pathway – Từ nền tảng đầu tiên đến cánh cửa học tập trên thế giới

Tại Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh (HIMLAMIS), chương trình Cambridge được triển khai theo lộ trình từ Tiểu học đến THPT, giúp học sinh từng bước xây dựng nền tảng kiến thức, phát triển tư duy và chuẩn bị cho những lựa chọn học tập tiếp theo.

Một lộ trình Cambridge xuyên suốt

Cambridge Pathway được xây dựng theo từng giai đoạn, phù hợp với độ tuổi và quá trình phát triển của học sinh.

Ở bậc Tiểu học, Cambridge Primary đặt nền móng cho hành trình học tập thông qua việc phát triển kiến thức, kỹ năng và khả năng khám phá. Học sinh có thể tham gia Cambridge Primary Checkpoint, một mốc đánh giá theo chuẩn Cambridge giúp cung cấp thêm thông tin về mức độ tiến bộ và kết quả học tập.

Tiếp nối ở bậc THCS là Cambridge Lower Secondary cùng Cambridge Lower Secondary Checkpoint. Ở giai đoạn này, học sinh tiếp tục mở rộng kiến thức đồng thời phát triển khả năng phân tích, vận dụng và giải quyết vấn đề.

Khi bước vào giai đoạn Upper Secondary, học sinh có thể tiếp tục với Cambridge IGCSE, chương trình thường dành cho học sinh từ 14–16 tuổi. Đây là giai đoạn tập trung xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, đồng thời giúp học sinh chuẩn bị cho những chương trình học nâng cao.

Sau IGCSE, Cambridge International AS & A Level, thường dành cho học sinh từ 16–19 tuổi, tạo điều kiện để học sinh lựa chọn và đào sâu những môn học phù hợp với sở thích cũng như định hướng học tập tiếp theo.

Như vậy, Cambridge tại HIMLAMIS không chỉ là một chương trình dành cho từng cấp học riêng lẻ mà được định hướng như một hành trình liên tục: từ xây dựng nền tảng, phát triển năng lực đến chuyên sâu học thuật và chuẩn bị cho tương lai.

Chuẩn đánh giá – thêm cơ sở để đồng hành cùng học sinh

Một trong những yếu tố tạo nên tính hệ thống của Cambridge là các mốc đánh giá được thiết kế xuyên suốt hành trình học tập.

Tại cấp Tiểu học và THCS, Cambridge Primary Checkpoint và Cambridge Lower Secondary Checkpoint cung cấp những thông tin tham chiếu theo chuẩn Cambridge về quá trình học tập của học sinh.

Với học sinh, các mốc đánh giá giúp các em nhìn nhận rõ hơn về quá trình tiến bộ của bản thân và xác định những lĩnh vực cần tiếp tục phát triển. Với giáo viên và phụ huynh, kết quả đánh giá là một nguồn dữ liệu tham khảo để theo dõi việc học và có thêm cơ sở trong quá trình định hướng cho học sinh.

Ở các giai đoạn cao hơn, IGCSE và AS & A Level tiếp tục đặt ra những yêu cầu học thuật ngày càng sâu, giúp học sinh phát triển kiến thức chuyên môn và chuẩn bị cho những lựa chọn học tập sau THPT.

Học Cambridge – không chỉ hướng đến kết quả

Giá trị của Cambridge không chỉ nằm ở kết quả đánh giá hay chứng chỉ, mà còn ở quá trình hình thành phương pháp học tập.

Thông qua chương trình, học sinh được khuyến khích chủ động khám phá, đặt câu hỏi, phân tích thông tin, vận dụng kiến thức và phát triển tư duy độc lập. Những năng lực này không chỉ phục vụ cho một kỳ thi mà còn có ý nghĩa trong quá trình học tập lâu dài.

Từ những trải nghiệm học tập đầu tiên ở Cambridge Primary, học sinh từng bước hình thành thói quen học tập chủ động. Khi lên Lower Secondary, khả năng tư duy và vận dụng kiến thức được tiếp tục phát triển. Đến IGCSE và AS & A Level, học sinh có cơ hội đào sâu hơn vào các lĩnh vực học thuật và từng bước xác định định hướng của mình.

Theo đó, hành trình Cambridge có thể được nhìn nhận qua một chuỗi phát triển: học để hiểu – hiểu để vận dụng – vận dụng để phát triển năng lực.

HIMLAMIS – Cambridge International School VN083

HIM LAM INTERNATIONAL SCHOOL BAC NINH mang mã số Cambridge International School VN083 và được Cambridge xác nhận đáp ứng các tiêu chí để hoạt động với tư cách Cambridge International School, trong phạm vi chương trình được phê duyệt. Nhà trường được phép giảng dạy các chương trình Cambridge và tổ chức các kỳ thi Cambridge theo phạm vi được cấp phép.

Đây là cơ sở để HIMLAMIS triển khai lộ trình Cambridge một cách có hệ thống, tạo sự kết nối giữa chương trình học, phương pháp giảng dạy và các mốc đánh giá ở từng giai đoạn.

Với học sinh, một lộ trình xuyên suốt cũng đồng nghĩa với việc mỗi cấp học không phải là một điểm kết thúc, mà là bước chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo. Từ nền tảng ở Tiểu học, những mốc phát triển tại THCS, nền tảng học thuật của IGCSE đến sự chuyên sâu ở AS & A Level, học sinh có thêm cơ hội xây dựng năng lực và mở rộng lựa chọn cho tương lai.

Cambridge Pathway tại HIMLAMIS vì thế không chỉ hướng đến việc học một chương trình quốc tế, mà hướng đến xây dựng một nền tảng học tập dài hạn – nơi mỗi bước tiến hôm nay trở thành điểm tựa cho những hành trình xa hơn của học sinh.

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