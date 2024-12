Cán bộ cảnh sát giao thông cần những tiêu chuẩn gì để làm nhiệm vụ xử lý tai nạn giao thông?

Cụ thể, tiêu chuẩn của cán bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ gồm:

a) Có trình độ đại học An ninh, đại học cảnh sát hoặc cử nhân luật trở lên. Trường hợp tốt nghiệp đại học các trường ngoài ngành Công an đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ An ninh, cảnh sát theo quy định;

b) Có thời gian công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông từ 06 tháng trở lên;

c) Đã được công nhận hoàn thành tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ;

d) Cán bộ cảnh sát giao thông đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và c nêu trên là cán bộ thụ lý chính;

đ) Cán bộ cảnh sát giao thông chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm a nêu trên nhưng đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại các điểm b, c nêu trên là cán bộ hỗ trợ.

Phân công cán bộ điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ

Thông tư nêu rõ, khi phân công cán bộ thụ lý điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ phải có ít nhất 01 cán bộ thụ lý chính. Cán bộ thụ lý chính chịu trách nhiệm chung, cán bộ hỗ trợ (nếu có) chịu trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được phân công;

Cán bộ được phân công thụ lý điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ thực hiện theo quy định tại Điều 83 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến hoạt động điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ.

Thông tư 72/2024/TT-BCA có hiệu lực từ 1/1/2025.

