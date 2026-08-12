Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Thứ tư, 18:54 12/08/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai - Ảnh 1.

Dự án được Hà Nội phê duyệt năm 2017, đi qua khu vực các phường Phú Đô, Mỹ Đình 2 và Mỹ Đình 1 của quận Nam Từ Liêm cũ, nay thuộc phường Từ Liêm. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai - Ảnh 2.

Tại khu vực tại ngã tư Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực hướng đi Phạm Hùng hiện nay được rào chắn còn nhiều hạng mục, cấu kiện và vật liệu phục vụ dự án. Tuy nhiên, phần mặt bằng này đồng thời xuất hiện nhiều ô tô đỗ.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, các phương tiện mang biển kiểm soát nhiều tỉnh, thành ở cả miền Bắc và miền Nam xuất hiện tại khu vực đường Vũ Quỳnh đang dang dở trở thành nơi tập kết phương tiện.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai - Ảnh 4.

Dọc tuyến Trần Hữu Dực, nhiều ô tô đỗ, vật liệu xây dựng là bê tông để ngổn ngang tại những khu vực dự án đang thi công dở dang.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai - Ảnh 5.

Cùng với ô tô đỗ la liệt, một số khu vực còn xuất hiện rác thải khiến cảnh quan đô thị trở nên nhếch nhác.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai - Ảnh 6.

Tại tuyến Vũ Quỳnh, đoạn từ khu vực giao Trần Hữu Dực - Phạm Hùng hướng về đường Mễ Trì, một số hạng mục đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, mặt đường lại đang được sử dụng làm nơi đỗ xe

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai - Ảnh 7.

Tại khu vực nút giao đường Vũ Quỳnh với đường Tân An Bình, nơi công trình vẫn còn dang dở. Khu vực nút giao này hiện vẫn chưa hoàn thiện. Hằng ngày, nhiều phương tiện ra vào, dừng đỗ tại phần mặt bằng thuộc dự án.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai - Ảnh 8.

Hàng loạt ống cống bê tông được tập kết trên phần đường Vũ Quỳnh đã hoàn thiện, đối diện khu vực trụ sở Thuế cơ sở 8 TP Hà Nội. Những ống cống bê tông nằm trên khu vực mặt đường, trong khi một số vị trí xung quanh cỏ mọc um tùm.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai - Ảnh 9.

Càng về phía đường Mễ Trì, hiện trạng dự án vẫn còn nhiều bất cập. Một số công trình tạm được dựng lên, phục vụ các hoạt động kinh doanh, sửa chữa ô tô và thu mua phế liệu.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai - Ảnh 10.

Sau gần 6 năm kể từ khi khởi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, thông xe đồng bộ. Theo chính quyền địa phương, một trong những nguyên nhân khiến dự án đình trệ là những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc sớm tháo gỡ các điểm nghẽn để tiếp tục triển khai dự án đang được người dân khu vực mong chờ.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai - Ảnh 11.

Hình ảnh vệ tinh về đường nối Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh.

Video hiện trạng tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai:


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