Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Sau gần 6 năm kể từ khi khởi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, thông xe đồng bộ. Theo chính quyền địa phương, một trong những nguyên nhân khiến dự án đình trệ là những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc sớm tháo gỡ các điểm nghẽn để tiếp tục triển khai dự án đang được người dân khu vực mong chờ.