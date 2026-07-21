Hà Nội chuẩn bị khởi công 114 dự án nhà ở xã hội, cung ứng 27.000 căn hộ ra thị trường

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Gala "Tổ quốc bình yên" từ ngày 9 đến 12/7 GĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ Chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" cùng chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng và tổ chức giao thông trên địa bàn từ ngày 9 đến 12/7.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ tập trung khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, thành phố phấn đấu để khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, tạo tiền đề đưa khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường trong giai đoạn tiếp theo.

Hiện trên địa bàn Hà Nội có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao chủ đầu tư, với tổng quy mô khoảng 132.000 căn hộ, tổng mức đầu tư ước khoảng 290.500 tỷ đồng.

Trong số này, 30 dự án đã khởi công và đang triển khai xây dựng với khoảng 24.000 căn hộ. Dự kiến trong năm 2026 sẽ có 11 dự án hoàn thành phần thô, tương ứng khoảng 5.400 căn hộ, cùng 19 dự án khác đủ điều kiện cung ứng sản phẩm ra thị trường.

Thành phố đặt mục tiêu có từ 25.000 - 27.000 căn hộ đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm nay.

Để bảo đảm tiến độ, thành phố yêu cầu áp dụng cơ chế "làn xanh" đối với toàn bộ thủ tục liên quan đến phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng phải được rút ngắn tối thiểu 50%.

Các dự án đã có mặt bằng sạch sẽ được ưu tiên giải quyết ngay các thủ tục để có thể khởi công trong tháng 7 và tháng 8/2026.

Chỉ thị cũng phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các dự án nhà ở xã hội. Thành phố cho phép phê duyệt quy hoạch chi tiết trước, sau đó cập nhật vào quy hoạch phân khu hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị, đồng thời yêu cầu hoàn thành toàn bộ việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết trong tháng 8/2026.

Đối với các dự án đã được giao chủ đầu tư trước ngày 30/3/2026, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn tất chậm nhất trước ngày 15/8/2026. Chủ đầu tư cũng được giao trực tiếp thực hiện việc di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, bao gồm cả hệ thống điện trong phạm vi dự án; các khoản chi này sẽ được tính vào chi phí giải phóng mặt bằng.

Chỉ thị đồng thời giao Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực của Tổ công tác đặc biệt về phát triển nhà ở xã hội, tổ chức giao ban định kỳ hai tuần một lần để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Sở Xây dựng có trách nhiệm rút ngắn thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và cấp giấy phép xây dựng xuống tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thành phố cũng khuyến khích các chủ đầu tư tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê trong các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chưa được giao làm chủ đầu tư, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nhà ở của người dân.