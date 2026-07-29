Hà Nội yêu cầu 300 dự án chậm triển khai khởi công trong tháng 8, không thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi

Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập GĐXH - Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quy mô lớn và đa ngành. Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, số trường cao đẳng, trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sẽ giảm gần một nửa so với hiện nay.

Thông báo được ban hành trên cơ sở thực hiện Thông báo số 549-TB/TU ngày 7/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 29/3/2026 của UBND TP Hà Nội và Thông báo số 396/TB-UBND ngày 13/4/2026 của Chủ tịch UBND TP về việc rà soát, xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, các nhà đầu tư của 300 dự án phải chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, khẩn trương phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường để hoàn thành các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Đồng thời, các nhà đầu tư phải bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành các thủ tục trong thời gian không quá 2 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Thành phố cũng cảnh báo sẽ thu hồi dự án, thu hồi đất đối với các trường hợp tiếp tục chậm trễ, không đủ năng lực hoặc không hợp tác thực hiện. Ảnh: Bảo Loan

Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực và thiết bị để triển khai dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt. Đối với những dự án đã đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, các chủ đầu tư phải khẩn trương tổ chức khởi công trong tháng 8/2026.

Đối với các dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn để hoàn thành trong thời hạn không quá 3 tháng đối với những trường hợp đủ điều kiện.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, nếu nhà đầu tư không liên hệ để thực hiện các thủ tục; không phối hợp trong quá trình giải quyết hồ sơ; không triển khai đúng tiến độ đã cam kết; không đủ năng lực thực hiện dự án; tiếp tục chậm triển khai hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không có lý do khách quan; hoặc đã nhiều lần được gia hạn, điều chỉnh tiến độ nhưng vẫn không khắc phục thì thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện hồ sơ để thu hồi dự án và thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Để hỗ trợ việc triển khai, Chủ tịch UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường liên quan xác định cụ thể từng thủ tục hành chính mà nhà đầu tư phải thực hiện theo từng lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chấm dứt dự án... Danh mục này sẽ được gửi kèm thông báo tới từng nhà đầu tư trước ngày 27/7/2026.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đã đủ điều kiện pháp lý khẩn trương khởi công công trình trong tháng 8/2026.

Đồng thời giám sát quá trình thi công, thúc đẩy các dự án đã khởi công sớm hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo đúng tiến độ.

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