Hà Nội yêu cầu 300 dự án chậm triển khai khởi công trong tháng 8, không thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi

| Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hà Nội yêu cầu khởi công 300 dự án chậm triển khai trong tháng 8 năm 2026 - Ảnh 1.Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

GĐXH - Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quy mô lớn và đa ngành. Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, số trường cao đẳng, trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sẽ giảm gần một nửa so với hiện nay.

Thông báo được ban hành trên cơ sở thực hiện Thông báo số 549-TB/TU ngày 7/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 29/3/2026 của UBND TP Hà Nội và Thông báo số 396/TB-UBND ngày 13/4/2026 của Chủ tịch UBND TP về việc rà soát, xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, các nhà đầu tư của 300 dự án phải chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, khẩn trương phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường để hoàn thành các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. 

Đồng thời, các nhà đầu tư phải bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành các thủ tục trong thời gian không quá 2 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Hà Nội yêu cầu khởi công 300 dự án chậm triển khai trong tháng 8 năm 2026 - Ảnh 2.

Thành phố cũng cảnh báo sẽ thu hồi dự án, thu hồi đất đối với các trường hợp tiếp tục chậm trễ, không đủ năng lực hoặc không hợp tác thực hiện. Ảnh: Bảo Loan

Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực và thiết bị để triển khai dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt. Đối với những dự án đã đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, các chủ đầu tư phải khẩn trương tổ chức khởi công trong tháng 8/2026.

Đối với các dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn để hoàn thành trong thời hạn không quá 3 tháng đối với những trường hợp đủ điều kiện.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, nếu nhà đầu tư không liên hệ để thực hiện các thủ tục; không phối hợp trong quá trình giải quyết hồ sơ; không triển khai đúng tiến độ đã cam kết; không đủ năng lực thực hiện dự án; tiếp tục chậm triển khai hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không có lý do khách quan; hoặc đã nhiều lần được gia hạn, điều chỉnh tiến độ nhưng vẫn không khắc phục thì thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện hồ sơ để thu hồi dự án và thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Để hỗ trợ việc triển khai, Chủ tịch UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường liên quan xác định cụ thể từng thủ tục hành chính mà nhà đầu tư phải thực hiện theo từng lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chấm dứt dự án... Danh mục này sẽ được gửi kèm thông báo tới từng nhà đầu tư trước ngày 27/7/2026.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đã đủ điều kiện pháp lý khẩn trương khởi công công trình trong tháng 8/2026.

Đồng thời giám sát quá trình thi công, thúc đẩy các dự án đã khởi công sớm hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo đúng tiến độ.

Hà Nội yêu cầu khởi công 300 dự án chậm triển khai trong tháng 8 năm 2026 - Ảnh 4.Hà Nội bổ sung 6 dự án đường sắt đô thị, đặt mục tiêu hoàn thiện 177 km tuyến mới đến năm 2035

GĐXH - Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm của Thành phố Hà Nội xác định trong giai đoạn 2031-2035, Hà Nội dự kiến triển khai 6 dự án đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 177 km.

Hà Nội yêu cầu 300 dự án chậm triển khai khởi công trong tháng 8, không thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi - Ảnh 5.Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy định kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, nhiều sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm việc kiểm định khí thải được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội và miền Bắc có còn mưa lớn?

Hà Nội và miền Bắc có còn mưa lớn?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc còn diễn ra trong nốt sáng nay. Đến trưa và chiều trời tạnh ráo, hửng nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 31-33 độ.

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Thời sự -

GĐXH - Ngày 27/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường quản lý, xử lý, gia cố và tái chế chất thải rắn xây dựng (CTRXD), hướng tới tận dụng tối đa nguồn vật liệu tái chế phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và đoàn công tác Bộ Y tế tri ân anh hùng, liệt sĩ, gia đình chính sách tại các tỉnh miền Trung

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và đoàn công tác Bộ Y tế tri ân anh hùng, liệt sĩ, gia đình chính sách tại các tỉnh miền Trung

Thời sự -

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), từ ngày 25-26/7, đoàn công tác Bộ Y tế do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm trưởng đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động tri ân tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.