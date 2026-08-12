Cận nhan sắc thí sinh vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Thí sinh Phạm Thị Phương đến từ Ninh Bình chia sẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội ngộ ở nhà chung. Cô gái sinh năm 2006 mặc trang phục do mẹ tư vấn. "Chiếc váy trắng thanh lịch, phù hợp với phong cách của tôi, đồng thời tôn dáng, tôn được chiều cao", Phạm Thị Phương nói.