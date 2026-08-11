Nữ diễn viên 36 tuổi gây chú ý với sắc vóc mẹ 2 con

Dù bận rộn với thiên chức làm mẹ, nữ diễn viên vẫn chăm chút cho bản thân, duy trì lối sống lành mạnh để vừa tận hưởng vai trò của một người vợ, người mẹ, vừa không đánh mất chính mình. Đó cũng là lý do cô luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân Việt giữ dáng chuẩn nhất dù đã trải qua sinh nở.