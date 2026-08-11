Nữ diễn viên 36 tuổi gây chú ý với sắc vóc mẹ 2 con
GĐXH - "Bà mẹ 2 con" Phanh Lee diện chiếc đầm màu nude đi biển, khoe vóc dáng gợi cảm, làn da căng tràn sức sống khiến fan trầm trồ.
Diễn viên Phanh Lee gây chú với sắc vóc mẹ 2 con.
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