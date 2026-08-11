Nữ diễn viên 36 tuổi gây chú ý với sắc vóc mẹ 2 con

Thứ ba, 19:33 11/08/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - "Bà mẹ 2 con" Phanh Lee diện chiếc đầm màu nude đi biển, khoe vóc dáng gợi cảm, làn da căng tràn sức sống khiến fan trầm trồ.

Nữ diễn viên Phanh Lee 36 tuổi gây chú ý với sắc vóc mẹ 2 con - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, trang cá nhân của Phanh Lee (Lê Phương Anh) ngập tràn sắc xanh của biển cả cùng những khoảnh khắc cô tự tin khoe vóc dáng nuột nà, quyến rũ khi diện chiếc đầm ôm body màu nude.

Nữ diễn viên Phanh Lee 36 tuổi gây chú ý với sắc vóc mẹ 2 con - Ảnh 2.

Chất liệu đầm được coi là khá kén dáng nhưng từ những shoot hình cận cảnh khoe vòng eo không chút mỡ thừa, đến những bức ảnh toàn thân tôn lên đôi chân dài miên man, tất cả những khoảnh khắc của Phanh Lee đều nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

Nữ diễn viên Phanh Lee 36 tuổi gây chú ý với sắc vóc mẹ 2 con - Ảnh 3.

Diễn viên Thu Hoài để lại bình luận: "Nữ thần!" ngay dưới bài đăng của cô bạn.  Còn người hâm mộ cũng không tiếc lời khen: "Thế này ai tin được là đã là mẹ 2 con"; "Đẹp mê. Cũng là ra biển mà cô ấy quá đẹp"; "Phanh Lee chưa bao giờ khiến fan thất vọng về khoản giữ dáng"...

Nữ diễn viên Phanh Lee 36 tuổi gây chú ý với sắc vóc mẹ 2 con - Ảnh 4.

Sau khi kết hôn cùng doanh nhân giàu có và sinh hai thiên thần nhỏ, Phanh Lee vẫn duy trì được thân hình săn chắc, làn da căng mịn và phong thái trẻ trung.

Nữ diễn viên Phanh Lee 36 tuổi gây chú ý với sắc vóc mẹ 2 con - Ảnh 5.

Dù bận rộn với thiên chức làm mẹ, nữ diễn viên vẫn chăm chút cho bản thân, duy trì lối sống lành mạnh để vừa tận hưởng vai trò của một người vợ, người mẹ, vừa không đánh mất chính mình. Đó cũng là lý do cô luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân Việt giữ dáng chuẩn nhất dù đã trải qua sinh nở.

Diễn viên Phanh Lee gây chú với sắc vóc mẹ 2 con.

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