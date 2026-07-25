Bà xã MC Quyền Linh tuổi U60 vẫn tự tin đọ phong cách cùng con gái Lọ Lem
GĐXH - Doanh nhân Dạ Thảo cùng con gái Lọ Lem gây chú ý với những bộ trang phục sang trọng trong chuyến du lịch Mỹ. Khám phá gu thời trang của 2 người đẹp nhà MC Quyền Linh qua các thiết kế nổi bật và phụ kiện đắt đỏ.
Siêu mẫu Thanh Hằng mặc áo tắm nửa kín nửa hởĐẹp -
Nhiều khán giả xuýt xoa trước vóc dáng của siêu mẫu Thanh Hằng.
Tuyệt chiêu giảm cân bằng dứa: Dáng thon cực nhanh mà vẫn an toàn tuyệt đốiĐẹp -
GĐXH - Nhiều người tìm đến các loại nước ép trái cây tươi mát như một người bạn đồng hành trong quá trình giảm cân. Trong đó, thức uống từ quả dứa luôn chiếm vị trí ưu tiên nhờ hương vị thơm ngon và hàm lượng dưỡng chất dồi dào.
Sắc vóc 5 người đẹp bikini đang gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026Đẹp -
GĐXH - Top 5 Best in Swimsuit - Miss Grand Vietnam 2026 đều không xa lạ với fan sắc đẹp, gồm: Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy, Võ Đoàn Bảo Hà và Trần Thị Thoa Thương.
Phong cách thời trang trẻ trung của cựu người mẫu Đào Lan PhươngĐẹp -
Cựu người mẫu Đào Lan Phương lựa chọn phong cách thời trang trẻ trung, năng động, tôn vóc dáng trong những chuyến du lịch hè.
Cận cảnh sắc vóc top 30 Miss Grand Vietnam 2026Đẹp -
GĐXH - Top 30 Miss Grand Vietnam 2026 khoe vẻ đẹp hình thể và thần thái trong bộ ảnh bikini ngay trước phần thi Best in Swimsuit.
Quỳnh Anh Shyn gợi cảm ở tuổi 30Đẹp -
GĐXH - Quỳnh Anh Shyn khoe vóc dáng săn chắc cùng làn da nâu khỏe khoắn trong bộ bikini tông xanh nổi bật.
Siêu mẫu hạng A chuẩn bị trở lại sàn diễn Victoria's SecretĐẹp -
Siêu mẫu hạng A này lần đầu trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show vào năm 2015.
Vóc dáng hiện tại của Trúc Anh 'Mắt biếc' khiến fan ngỡ ngàngĐẹp -
GĐXH - Trúc Anh 'Mắt biếc' gây ấn tượng với vóc dáng cân đối và thần thái tươi tắn trong sự kiện gần đây. Hành trình giảm cân của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi gợi cảm ở tuổi 24Đẹp -
GĐXH - Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini khoe vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ P.D De Paris: Kiến tạo hành trình làm đẹp từ nền tảng an toàn y khoaĐẹp -
Cùng với sự phát triển của đời sống hiện đại, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ngày càng được nhiều người quan tâm. Không chỉ hướng đến cải thiện ngoại hình, các dịch vụ thẩm mỹ hiện nay còn góp phần nâng cao sự tự tin và chất lượng cuộc sống.