Bà xã MC Quyền Linh tuổi U60 vẫn tự tin đọ phong cách cùng con gái Lọ Lem

Thứ bảy, 16:41 25/07/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Doanh nhân Dạ Thảo cùng con gái Lọ Lem gây chú ý với những bộ trang phục sang trọng trong chuyến du lịch Mỹ. Khám phá gu thời trang của 2 người đẹp nhà MC Quyền Linh qua các thiết kế nổi bật và phụ kiện đắt đỏ.

Vợ MC Quyền Linh và con gái Lọ Lem gây sốt với phong cách thời trang du lịch Mỹ 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, doanh nhân Dạ Thảo chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Mỹ cùng con gái Lọ Lem hồi tháng 6. Trong khi "Lọ Lem" Mai Thảo Linh diện đầm chấm bi trễ vai trẻ trung "nàng thơ" thì bà xã MC Quyền Linh lựa chọn phong cách trẻ trung, cá tính với các thiết kế tối giản, kết hợp nhiều phụ kiện xa xỉ. 

Vợ MC Quyền Linh và con gái Lọ Lem gây sốt với phong cách thời trang du lịch Mỹ 2026 - Ảnh 2.

Bà mẹ hai con chọn đôi Givenchy Shark Lock Stiletto Over-the-Knee Boots với chi tiết khóa mạ vàng đặc trưng. Thiết kế có giá bán hơn 60 triệu đồng trên website nhãn hàng.

Vợ MC Quyền Linh và con gái Lọ Lem gây sốt với phong cách thời trang du lịch Mỹ 2026 - Ảnh 3.

Outfit với điểm nhấn là chiếc Hermès Kelly 25 da Box màu đen. Trên nền tảng giao dịch hàng hiệu SACLÀB, phiên bản sản xuất tại Pháp năm 2021 có giá hơn 500 triệu đồng, đi kèm đầy đủ khóa, chìa, dây đeo, hộp và túi vải bảo quản.

Vợ MC Quyền Linh và con gái Lọ Lem gây sốt với phong cách thời trang du lịch Mỹ 2026 - Ảnh 4.

Ở một khung cảnh khác, Dạ Thảo diện áo hai dây lụa phối ren trắng, khoác sơ mi kẻ sọc, kết hợp quần skinny jeans đen và boots cao cổ dạo phố. Chiếc Chanel Pearl Crush Gold Ball Vanity bằng da bê màu đen, theo The Luxury Closet - nền tảng giao dịch hàng hiệu quốc tế, mẫu túi có giá khoảng 6.300 USD, tương đương hơn 165 triệu đồng.

Vợ MC Quyền Linh và con gái Lọ Lem gây sốt với phong cách thời trang du lịch Mỹ 2026 - Ảnh 5.

Khi dạo phố buổi tối cùng con gái Lọ Lem, Dạ Thảo diện áo đỏ phối quần jeans và mũ lưỡi trai theo phong cách năng động. Cô lựa chọn chiếc Dior Small Vibe Hobo màu đen trắng làm điểm nhấn. Theo giá niêm yết của hãng tại thị trường châu Âu, mẫu túi có giá 1.695 CHF, tương đương khoảng 56 triệu đồng. Thiết kế thuộc dòng Vibe ra mắt năm 2021, làm từ da cừu và có hai kiểu đeo linh hoạt.

Vợ MC Quyền Linh và con gái Lọ Lem gây sốt với phong cách thời trang du lịch Mỹ 2026 - Ảnh 6.

Doanh nhân Dạ Thảo tên đầy đủ Nguyễn Dạ Thảo, sinh năm 1971, kết hôn với MC Quyền Linh từ năm 2005. Sau hơn 20 năm gắn bó, vợ chồng có hai con gái là Mai Thảo Linh (thường gọi Lọ Lem, sinh năm 2006) và Hạt Dẻ. 

 

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