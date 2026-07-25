Bà xã MC Quyền Linh tuổi U60 vẫn tự tin đọ phong cách cùng con gái Lọ Lem

Khi dạo phố buổi tối cùng con gái Lọ Lem, Dạ Thảo diện áo đỏ phối quần jeans và mũ lưỡi trai theo phong cách năng động. Cô lựa chọn chiếc Dior Small Vibe Hobo màu đen trắng làm điểm nhấn. Theo giá niêm yết của hãng tại thị trường châu Âu, mẫu túi có giá 1.695 CHF, tương đương khoảng 56 triệu đồng. Thiết kế thuộc dòng Vibe ra mắt năm 2021, làm từ da cừu và có hai kiểu đeo linh hoạt.