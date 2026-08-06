Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi

Vẻ đẹp rực rỡ ở đời thực của 'mẹ chồng' - NSƯT Quách Thu PhươngThời trang -
GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương nổi tiếng trên phim với những vai mẹ chồng sang trọng, quyền lực. Ngoài đời, chị cũng là một phụ nữ xinh đẹp, đầy khí chất.
Thùy Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt. Cô được khán giả biết đến từ vai Phan Linh trong "Bộ tứ 10A8", sau đó khẳng định tài năng qua phim điện ảnh "Đập cánh giữa không trung". Thùy Anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm như Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu và loạt phim Gái già lắm chiêu. Nhờ lối diễn xuất đa dạng, cô được đánh giá là một trong những gương mặt thực lực của thế hệ diễn viên 9X.
Ảnh: NVCC
GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương nổi tiếng trên phim với những vai mẹ chồng sang trọng, quyền lực. Ngoài đời, chị cũng là một phụ nữ xinh đẹp, đầy khí chất.
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