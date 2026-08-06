Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi

"Thùy Anh vẫn mong được thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý, thậm chí là những dạng có nội tâm phức tạp, đòi hỏi nhiều sự đào sâu về cảm xúc", nữ diễn viên bày tỏ. Không chỉ tập trung cho các dự án phim, Thùy Anh cũng muốn dành nhiều thời gian hơn để kết nối với người hâm mộ. "Ngoài phim ảnh, tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu mến mình, thông qua những hoạt động gần gũi. Sau buổi fan meeting vừa rồi, tôi nhận ra đó là nguồn năng lượng rất lớn để mình tiếp tục cố gắng trên hành trình làm nghề", nữ diễn viên trải lòng.