Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi

Thứ năm, 12:23 06/08/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Diễn viên Thùy Anh liên tục xuất hiện trên sân khấu lẫn đời thực với diện mạo xinh đẹp cùng gu thời trang tinh tế.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 1.12 năm sau 'Đập cánh giữa không trung', nữ chính Thùy Anh thay đổi ra sao?

GĐXH - 12 năm sau ngày ra mắt, "Đập cánh giữa không trung", với nữ chính Thùy Anh, đây không chỉ là dịp nhìn lại cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn là khoảnh khắc đầy cảm xúc khi cô được đại diện thế hệ diễn viên trẻ chia sẻ về hành trình của điện ảnh Việt Nam.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 1.

Diễn viên Thùy Anh cho rằng, Thần thái và sự tự tin mới khiến một bộ trang phục có sức sống.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 2.

Là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Thùy Anh nhiều lần ghi dấu ấn trên thảm đỏ với hình ảnh biến hóa đa dạng, từ thanh lịch, nữ tính đến cá tính, hiện đại.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 3.

Tuy nhiên, phía sau những lần cô xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy ấy là một quan điểm thời trang khá rõ ràng: "Tôi luôn ưu tiên trang phục phù hợp với tính chất của sự kiện. Sau đó mới cân nhắc xem bộ đồ đó có khiến mình cảm thấy tự tin và thoải mái hay không".

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 4.

Theo Thùy Anh, khi mới bước chân vào nghề, cô từng nghĩ rằng, chỉ cần thật nổi bật là đủ để tạo dấu ấn. Thế nhưng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, quan điểm ấy dần thay đổi.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 5.

"Trước đây tôi từng nghĩ cứ phải thật nổi bật mới là đẹp. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra thần thái và sự tự tin mới là điều khiến một bộ trang phục thực sự có sức sống", cô nói.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 6.

Chính vì vậy, thay vì chạy theo những xu hướng thời trang nhất thời, Thùy Anh ưu tiên lựa chọn những thiết kế giúp cô thể hiện đúng tinh thần của từng sự kiện cũng như phong cách bản thân trong những khoảnh khắc đời thường.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 7.

Là diễn viên, Thùy Anh cho rằng, thời trang cũng giống như một "vai diễn" khác, nơi cô có cơ hội khám phá nhiều phiên bản của chính mình.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 8.

Nữ diễn viên cho biết, cô đặc biệt yêu thích những thiết kế mang cá tính riêng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Điều đó cũng phản ánh phần nào con người và công việc của cô.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 9.

"Có lẽ vì là diễn viên nên tôi cũng thích được biến hóa. Mọi người sẽ thấy mỗi lần xuất hiện, Thùy Anh hiếm khi lặp lại một hình ảnh mà luôn muốn thử những phong cách khác nhau, vừa phù hợp với các chương trình, vừa mang dấu ấn cá nhân", Thùy Anh bày tỏ.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 10.

Không bó mình trong một khuôn mẫu, Thùy Anh sẵn sàng thử nghiệm nhiều phong cách, từ những thiết kế tối giản, thanh lịch cho đến các bộ trang phục mang tính thời trang cao. Tuy nhiên, cô vẫn đặt sự hài hòa lên hàng đầu để mỗi lần xuất hiện đều tạo cảm giác chỉn chu.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 11.

Theo nữ diễn viên, điều cô mong muốn nhất là khán giả ghi nhớ hình ảnh một diễn viên nghiêm túc, chuyên nghiệp và luôn dành sự tôn trọng cho công chúng trong mỗi lần xuất hiện.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 12.

Thùy Anh cho hay, nửa đầu năm 2026 là quãng thời gian đáng nhớ khi liên tiếp có hai dự án được khán giả đón nhận tích cực. Sự yêu mến ấy trở thành động lực để cô tiếp tục nỗ lực trên con đường nghệ thuật.Hiện tại, nữ diễn viên đang dành thời gian đọc những kịch bản mới trước khi đưa ra lựa chọn tiếp theo.

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 13.

"Thùy Anh vẫn mong được thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý, thậm chí là những dạng có nội tâm phức tạp, đòi hỏi nhiều sự đào sâu về cảm xúc", nữ diễn viên bày tỏ. Không chỉ tập trung cho các dự án phim, Thùy Anh cũng muốn dành nhiều thời gian hơn để kết nối với người hâm mộ. "Ngoài phim ảnh, tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu mến mình, thông qua những hoạt động gần gũi. Sau buổi fan meeting vừa rồi, tôi nhận ra đó là nguồn năng lượng rất lớn để mình tiếp tục cố gắng trên hành trình làm nghề", nữ diễn viên trải lòng.


Thùy Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt. Cô được khán giả biết đến từ vai Phan Linh trong "Bộ tứ 10A8", sau đó khẳng định tài năng qua phim điện ảnh "Đập cánh giữa không trung". Thùy Anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm như Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu và loạt phim Gái già lắm chiêu. Nhờ lối diễn xuất đa dạng, cô được đánh giá là một trong những gương mặt thực lực của thế hệ diễn viên 9X.

Ảnh: NVCC

Mỹ nhân phim giờ vàng Thùy Anh tiết lộ bí quyết mặc đẹp mọi lúc mọi nơi - Ảnh 2.Thùy Anh tằn tiện từng đồng để chăm sóc '5 đứa con thơ'

GĐXH - Ngoài công việc diễn xuất và hoạt động trong lĩnh vực diễn viên, mẫu ảnh, Thùy Anh có cuộc sống đời thường giản dị như bao người khác. Dù hiện vẫn độc thân, nữ diễn viên lại tự nhận mình là một “bà mẹ đơn thân” khi đang chăm sóc 5 chú mèo mà cô yêu thương như những đứa con trong gia đình.


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