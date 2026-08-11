Hồ Ngọc Hà sang chảnh gây chú ý ở tuổi ngoài 40

Quốc bảo nhan sắc Kim Hee Sun gây sốt với vẻ đẹp ở tuổi 49Đẹp -
Kim Hee Sun khiến nhiều khán giả trầm trồ với vẻ đẹp không tuổi.
Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.
Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.
Kim Hee Sun khiến nhiều khán giả trầm trồ với vẻ đẹp không tuổi.
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