Trúc Anh 'Mắt biếc' gây ngỡ ngàng với visual xinh đẹp hậu giảm cân

Trúc Anh mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ một video vui nhộn trên kênh TikTok cá nhân. Trong đoạn clip, nữ diễn viên lựa chọn váy cổ vuông màu đỏ, khéo léo khoe bờ vai cùng diện mạo trẻ trung.

Cô trang điểm đậm, liên tục thay đổi biểu cảm và tạo nhiều kiểu dáng trước ống kính, mang đến hình ảnh có phần khác biệt so với vẻ dịu dàng thường thấy.

Trúc Anh khoe sắc trong video mới nhất. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc của Trúc Anh. Không ít người nhận xét nữ diễn viên ngày càng thon gọn, rạng rỡ sau một thời gian tập trung cải thiện vóc dáng. Hình ảnh mới cũng khiến người hâm mộ nhớ đến vai diễn Hà Lan của cô trong bộ phim Mắt biếc.

Diện mạo của Trúc Anh đặc biệt nhận được sự chú ý bởi nữ diễn viên từng có khoảng thời gian dài nỗ lực giảm cân. Từ đầu năm 2025, cô bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về hành trình thay đổi ngoại hình. Trúc Anh từng cho biết có thời điểm cân nặng của cô chạm mốc 80 kg. Sau đó, nữ diễn viên được cho là đã giảm hơn 20 kg và vẫn tiếp tục duy trì quá trình cải thiện vóc dáng.

Nhiều khán giả nhận xét Trúc Anh sắp lấy lại phong độ nhan sắc vốn có. Ảnh: FBNV

Việc giảm cân không chỉ tạo ra sự thay đổi về ngoại hình mà còn giúp Trúc Anh trở nên tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng. Trong những hình ảnh gần đây, nữ diễn viên thường lựa chọn trang phục đa dạng, thoải mái thử nghiệm phong cách và thể hiện nhiều sắc thái khác nhau trước ống kính.

Ngoại hình của nghệ sĩ vốn là một trong những yếu tố nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mỗi khi một diễn viên, ca sĩ hay người đẹp có sự thay đổi về vóc dáng, kiểu tóc hoặc phong cách thời trang, những hình ảnh mới thường nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Trúc Anh tích cực thay đổi phong cách thời trang sau khi giảm cân. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, với những nghệ sĩ từng có sự thay đổi đáng kể về cân nặng, khán giả càng dễ nhận ra sự khác biệt. Không ít người theo dõi hành trình của họ từ những ngày đầu và dành lời động viên khi nghệ sĩ đạt được kết quả tích cực. Những lời khen về ngoại hình đôi khi cũng trở thành nguồn động lực để người nổi tiếng tiếp tục duy trì lối sống phù hợp.

Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức đến diện mạo cũng có thể tạo áp lực cho nghệ sĩ. Việc liên tục bị so sánh giữa hình ảnh hiện tại và quá khứ dễ khiến người nổi tiếng phải chịu những kỳ vọng về ngoại hình. Vì vậy, bên cạnh việc dành lời khen, nhiều khán giả cũng cho rằng điều quan trọng hơn là nghệ sĩ cảm thấy khỏe mạnh, tự tin và thoải mái với chính mình.