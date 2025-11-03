Cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 130kg trên sông

Alexandre Augusto Dick, đến từ Brusque, Santa Catarina, đã bắt được một con cá pirarucu hay còn gọi là cá hải tượng long khổng lồ dài hơn 2,2 mét, nặng 130kg ở vùng nước sông Itapará, Brazil.

Clip do Sandro Duarte, người đã ở cùng Alexandre vào thời điểm đó ghi lại cho thấy, người đàn ông 36 tuổi đã ăn mừng việc bắt được "con cá lớn nhất trong đời".

Con cá khổng lồ nặng 130kg.

"Chúng tôi sử dụng thước đo chính thức và các tiêu chí đo lường của Hiệp hội Cá Thể thao Brazil (BGFA), tổ chức chịu trách nhiệm phê duyệt kỷ lục câu cá của Brazil. Rất nhiều cảm xúc. Thật vô cùng xúc động. Tôi không thể tin được", Alexandre nói với Globo Rural.

Niềm đam mê thể thao của Alexandre được truyền từ gia đình. Anh bắt đầu cùng cha đi câu cá từ năm 3 tuổi. Sở thích này đã trở thành nghề nghiệp của anh.

Hiện anh là một doanh nhân và sở hữu một công ty du lịch câu cá, chuyên tổ chức các tour du lịch đến nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả những địa điểm quốc tế.

"Vì tôi đi câu cá nhiều nên mọi người bắt đầu rủ tôi đi cùng. Vì vậy, tôi bắt đầu tổ chức các nhóm cho mục đích này", anh nói.

Từ ngày 1/12/2024 đến ngày 31/5/2025, Viện Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Tái tạo Brazil (IBAMA) cấm đánh bắt cá pirarucu thủ công và thương mại trên các con sông thuộc lưu vực sông Amazon. Mục đích là để bảo vệ loài này trong mùa sinh sản. Tuy nhiên, hoạt động câu cá thể thao, như câu cá bản địa Santa Catarina, vẫn được phép vì nó có mục đích trả lại cá ngay sau đó.

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 194kg trên biển

Ngư dân bắt được con cá hải tượng long nặng 160kg trên sông

"Khu vực chúng tôi đánh bắt cá là khu vực bảo vệ môi trường vĩnh viễn, dành riêng cho loại hình đánh bắt này. Ở đó, du lịch, gắn kết cộng đồng và hoạt động đánh bắt, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường, đảm bảo việc làm và thu nhập cho cộng đồng ven sông khai thác dòng sông thông qua hoạt động câu cá thể thao. Ngày nay, họ sống bằng du lịch câu cá, đánh bắt cá và thả cá, đảm bảo sinh kế mà không gây tác động đến môi trường", Alexandre nói.

Cá pirarucu là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Theo Embrapa, tên gọi này bắt nguồn từ tiếng Tupi và có nghĩa là "cá đỏ", ám chỉ màu đỏ của vảy đuôi cá trong mùa sinh sản.

Phương Linh (T/h)