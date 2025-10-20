Cần thủ câu được con cá khổng lồ nặng 453kg trên biển

Mới đây, tàu thuê có tên Topspin đã bắt được một con cá ngừ vây xanh khổng lồ dài 118 inch (khoảng 2,9m) ngoài khơi hòn đảo Nantucket, Massachusetts, Mỹ. Con cá ước tính nặng hơn 1.000 pounds (khoảng 453 kg).

"Một ngày tuyệt vời", thuyền trưởng tàu Topspin Carl Bois nói.

Con cá sau đó đã được bán cho một người bán buôn tại Bến du thuyền Hyannis.

Bois cho biết vụ đánh bắt này suýt không thành vì khách hàng của ông trong chuyến đi ban đầu muốn tìm một loại cá hoàn toàn khác.

"Mấy anh chàng này muốn đi câu cá marlin trắng," Bois giải thích. "Sau khi xem dự báo thời tiết, tôi đã thuyết phục họ đi câu cá ngừ. Họ đâu ngờ chúng tôi lại bắt được con quái vật biển nặng tới 453kg này."

Bois cho biết con cá ngừ nặng khoảng 800 pounds (khoảng 362kg) sau khi đã làm sạch (hoặc moi ruột), tức là nó có thể nặng tới 1.000 pound (khoảng 453kg) hoặc hơn.

Cá ngừ vây xanh vốn là loài sống chủ yếu ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ngoài ra, chúng còn xuất hiện ở Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Chúng có thể lặn ở độ sâu 1.200 m và sống tới 40 năm.

Một con cá ngừ có cân nặng trung bình khoảng 150 kg. Trong khi đó, cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương có thể nặng tới 450 kg. Những con có kích thước càng khổng lồ sẽ có giá trị càng cao.

Sở dĩ cá ngừ vây xanh đắt đỏ như vậy bởi chúng có giá trị dinh dưỡng lớn, còn được gọi là "kim cương đen" của đại dương. Loài này có tuổi thọ càng lớn, mức quý hiếm càng tăng lên.

Thị trường tiêu thụ cá ngừ lớn nhất là ở Nhật Bản, nơi người dân thường dùng thịt cá ngừ để chế biến món sushi.

Minh Hoa (t/h)