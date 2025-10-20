Cần thủ câu được con cá khổng lồ nặng 453kg trên biển
Con cá khổng lồ dài gần 3m, nặng 453kg sau đó đã được bán cho một người bán buôn tại bến du thuyền.
Mới đây, tàu thuê có tên Topspin đã bắt được một con cá ngừ vây xanh khổng lồ dài 118 inch (khoảng 2,9m) ngoài khơi hòn đảo Nantucket, Massachusetts, Mỹ. Con cá ước tính nặng hơn 1.000 pounds (khoảng 453 kg).
"Một ngày tuyệt vời", thuyền trưởng tàu Topspin Carl Bois nói.
Con cá sau đó đã được bán cho một người bán buôn tại Bến du thuyền Hyannis.
Bois cho biết vụ đánh bắt này suýt không thành vì khách hàng của ông trong chuyến đi ban đầu muốn tìm một loại cá hoàn toàn khác.
"Mấy anh chàng này muốn đi câu cá marlin trắng," Bois giải thích. "Sau khi xem dự báo thời tiết, tôi đã thuyết phục họ đi câu cá ngừ. Họ đâu ngờ chúng tôi lại bắt được con quái vật biển nặng tới 453kg này."
Bois cho biết con cá ngừ nặng khoảng 800 pounds (khoảng 362kg) sau khi đã làm sạch (hoặc moi ruột), tức là nó có thể nặng tới 1.000 pound (khoảng 453kg) hoặc hơn.
Cá ngừ vây xanh vốn là loài sống chủ yếu ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ngoài ra, chúng còn xuất hiện ở Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Chúng có thể lặn ở độ sâu 1.200 m và sống tới 40 năm.
Một con cá ngừ có cân nặng trung bình khoảng 150 kg. Trong khi đó, cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương có thể nặng tới 450 kg. Những con có kích thước càng khổng lồ sẽ có giá trị càng cao.
Sở dĩ cá ngừ vây xanh đắt đỏ như vậy bởi chúng có giá trị dinh dưỡng lớn, còn được gọi là "kim cương đen" của đại dương. Loài này có tuổi thọ càng lớn, mức quý hiếm càng tăng lên.
Thị trường tiêu thụ cá ngừ lớn nhất là ở Nhật Bản, nơi người dân thường dùng thịt cá ngừ để chế biến món sushi.
Minh Hoa (t/h)
Các nhà khảo cổ học đã khai quật được kho báu quý giá bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy của một gia đình thời La Mã.
Trong hơn hai năm, các quan chức ở ba châu lục đã phải vào cuộc.
Úc mới phát hiện có sinh vật này trong các sản phẩm được bày bán ở siêu thị.
Giữa tháng 6, cả làng chài ở Philippines sững sờ khi 7 ngư dân kéo lên bờ một "thủy quái" nặng tới 150kg.
Thảm họa đã bắt đầu như thế nào?
Phát hiện bước ngoặt về y học cổ đại trong một hang động núi lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ ra nguồn gốc bất ngờ của một sản phẩm y tế hiện đại.
Con trâu da đen bóng giá hơn 69 tỷ đồng nhận được sự chú ý không chỉ vì mức giá cao mà còn vì chế độ ăn thịnh soạn gồm 5 kg sữa, 4 kg lựu ngon ngọt, 30 quả chuối... và còn được massage bằng dầu cải và dầu hạnh nhân.
Người đàn ông không ngờ rằng mình đã vô tình phát hiện ra "phượng hoàng" giữa đời thực.
Khoảnh khắc "thủy quái" xuất hiện trên bãi cát đã lập tức gây bão mạng, kéo theo hàng loạt tranh luận sôi nổi.
Con đập thủy điện này nằm ở đâu?
