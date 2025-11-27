Khủng long có thể sẽ được hồi sinh

Khủng long có lẽ không còn chỉ là truyền thuyết dừng lại ở thời đại hóa thạch. Tại Hội thảo quốc tế "Khủng long Trung Quốc: Từ Khám phá Nghiên cứu khoa học đến Giáo dục khoa học" được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 28/10, Ông Từ Tinh (Xu Xing), Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc, cho biết với sự tiến bộ của công nghệ sinh học và sinh học tổng hợp, trong vòng 100 đến 200 năm tới, con người có hy vọng "chế tạo ra những con khủng long sống", với ngoại hình và hành vi có thể cực kỳ giống với khủng long cổ đại.

Ông Từ Tinh, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Báo The Paper đưa tin: "Ngày 28 tháng 10, 'Hội thảo quốc tế Khủng long Trung Quốc: Từ Khám phá Nghiên cứu khoa học đến Giáo dục khoa học' đã được tổ chức tại Thượng Hải. Ông Chu Trung Hòa, Ủy viên Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc, cùng với Ông Từ Tinh, Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc kiêm Viện trưởng Viện Cổ sinh Vật có xương sống và Cổ nhân loại học Trung Quốc, đã thảo luận về hiện trạng và tương lai của nghiên cứu về khủng long."

Khi đề cập đến khả năng phục hồi và hồi sinh khủng long, Ông Từ Tinh chỉ ra rằng con đường phục hồi khủng long bằng DNA hiện tại là gần như không khả thi, vì hóa thạch khủng long không thể bảo quản DNA cổ đại; nhưng với sự phát triển nhanh chóng của các kỹ thuật như chỉnh sửa gen, sinh học tổng hợp và sinh học phát triển, trong tương lai có hy vọng sử dụng các phương tiện sinh học hiện đại để "tái tạo" hình thái khủng long, "có lẽ không hoàn toàn giống với khủng long cổ đại, nhưng đặc điểm về ngoại hình và hành vi có thể rất gần."

Ông Từ Tinh chỉ ra rằng nghiên cứu khủng long của Trung Quốc đã có lịch sử hơn trăm năm, từ những người tiền bối như Dương Chung Kiện, Đổng Chi Minh đến những học giả thế hệ mới, đã giúp Trung Quốc trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu khủng long quan trọng trên toàn cầu, "Xét từ góc độ phát hiện loài, Trung Quốc đã đứng đầu thế giới, đặc biệt có đóng góp nổi bật trong nghiên cứu nguồn gốc các loài chim."

Hình ảnh hóa thạch khủng long tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Thượng Hải.

Ông Từ Tinh giải thích thêm rằng nghiên cứu khủng long hiện đang bước vào giai đoạn kết hợp đa ngành, kết hợp các công nghệ như dữ liệu lớn, phân tích hóa học và trí tuệ nhân tạo (AI) để giải mã sự tiến hóa của khủng long và hệ sinh thái Kỷ Trung sinh. Ứng dụng AI vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, nhưng tiềm năng trong tương lai là rất lớn, "Hy vọng các học giả thế hệ mới có thể dẫn đầu các phương pháp, kỹ thuật mới, thậm chí đề xuất các lý thuyết mới."

Được biết, lý do Cổ sinh vật học có thể duy trì sức sống lâu dài, ngoài việc liên tục phát hiện hóa thạch, còn nhờ vào công nghệ mới và sự kết hợp liên ngành. Ông Chu Trung Hòa cho rằng, nghiên cứu quá khứ chính là nền tảng quan trọng để hiểu về tương lai, "Quy luật tiến hóa sự sống xuyên suốt quá khứ và hiện tại, tìm kiếm trí tuệ từ lịch sử chính là chìa khóa để đối mặt với những thách thức trong tương lai."

Về thời gian biểu cho việc "Khủng long hồi sinh", Ông Từ Tinh nhấn mạnh: "Nếu một hoặc hai trăm năm sau, con người thực sự nhìn thấy một sinh vật tương tự khủng long bạo chúa trên Trái Đất, tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào."

Nguồn: ETtoday