Càng cưới lâu càng thấm: 6 sự thật về hôn nhân không phải ai cũng nói

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng rung động, nhưng hôn nhân lại cần nhiều hơn thế. Trước khi về chung một nhà, có 10 chuyện các cặp đôi rất dễ né tránh nhưng nếu không nói rõ từ đầu, chúng có thể trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn sau này.

Phụ nữ càng khôn ngoan càng hiểu: Muốn hôn nhân bền lâu nhất định phải có 2 điều này GĐXH - Nhiều người cho rằng một người phụ nữ tốt là người phụ nữ luôn biết hy sinh. Tuy nhiên, hy sinh không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc như nhiều người vẫn tưởng. Người phụ nữ tốt là người vừa biết vun vén hôn nhân, vừa không đánh mất chính mình.

Phụ nữ lấy chồng, đừng chỉ nhìn vào tiền: 3 kiểu đàn ông này mới đáng để gửi gắm GĐXH - Không phải người đàn ông giàu có hay hào nhoáng mới là lựa chọn tốt cho hôn nhân. Một người chung thuỷ, biết lo cho vợ con và có ý chí vươn lên mới là người đáng để phụ nữ cùng xây dựng một mái ấm lâu dài.