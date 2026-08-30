Càng cưới lâu càng thấm: 6 sự thật về hôn nhân không phải ai cũng nói

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng hôn nhân lại được quyết định bởi tiền bạc, trách nhiệm, gia đình và cách hai người đồng hành với nhau.

Càng cưới lâu càng thấm: 6 sự thật về hôn nhân không phải ai cũng nói - Ảnh 1.10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng rung động, nhưng hôn nhân lại cần nhiều hơn thế. Trước khi về chung một nhà, có 10 chuyện các cặp đôi rất dễ né tránh nhưng nếu không nói rõ từ đầu, chúng có thể trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn sau này.

Càng cưới lâu càng thấm: 6 sự thật về hôn nhân không phải ai cũng nói - Ảnh 2.Phụ nữ càng khôn ngoan càng hiểu: Muốn hôn nhân bền lâu nhất định phải có 2 điều này

GĐXH - Nhiều người cho rằng một người phụ nữ tốt là người phụ nữ luôn biết hy sinh. Tuy nhiên, hy sinh không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc như nhiều người vẫn tưởng. Người phụ nữ tốt là người vừa biết vun vén hôn nhân, vừa không đánh mất chính mình.

Càng cưới lâu càng thấm: 6 sự thật về hôn nhân không phải ai cũng nói - Ảnh 3.Phụ nữ lấy chồng, đừng chỉ nhìn vào tiền: 3 kiểu đàn ông này mới đáng để gửi gắm

GĐXH - Không phải người đàn ông giàu có hay hào nhoáng mới là lựa chọn tốt cho hôn nhân. Một người chung thuỷ, biết lo cho vợ con và có ý chí vươn lên mới là người đáng để phụ nữ cùng xây dựng một mái ấm lâu dài.

Càng cưới lâu càng thấm: 6 sự thật về hôn nhân không phải ai cũng nói - Ảnh 4.3 tổn thương sâu sắc người vợ phải gánh chịu khi chồng phản bội, hôn nhân khó trở lại như xưa

GĐXH - Chồng phản bội không chỉ khiến người vợ đau lòng mà còn có thể làm lung lay niềm tin, khiến họ nghi ngờ chính mình và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Có 3 tổn thương sâu sắc thường để lại dấu vết rất lâu sau một cuộc hôn nhân bị phản bội.

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3 tổn thương sâu sắc người vợ phải gánh chịu khi chồng phản bội, hôn nhân khó trở lại như xưa

3 tổn thương sâu sắc người vợ phải gánh chịu khi chồng phản bội, hôn nhân khó trở lại như xưa

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Chồng phản bội không chỉ khiến người vợ đau lòng mà còn có thể làm lung lay niềm tin, khiến họ nghi ngờ chính mình và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Có 3 tổn thương sâu sắc thường để lại dấu vết rất lâu sau một cuộc hôn nhân bị phản bội.

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