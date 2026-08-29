Đừng vội gật đầu đồng ý làm vợ nếu thấy anh ấy có 7 dấu hiệu này

Phụ nữ lấy chồng, đừng chỉ nhìn vào tiền: 3 kiểu đàn ông này mới đáng để gửi gắm GĐXH - Không phải người đàn ông giàu có hay hào nhoáng mới là lựa chọn tốt cho hôn nhân. Một người chung thuỷ, biết lo cho vợ con và có ý chí vươn lên mới là người đáng để phụ nữ cùng xây dựng một mái ấm lâu dài.

6 'ranh giới đỏ' vợ chồng càng yêu càng không nên bước qua, nếu biết sớm hôn nhân sẽ bền lâu GĐXH - Hôn nhân không phải lúc nào cũng êm ấm, nhưng có những giới hạn một khi vượt qua sẽ để lại tổn thương rất lâu. Đây là 6 “ranh giới đỏ” vợ chồng nên biết để tránh biến những bất đồng nhỏ thành khoảng cách lớn.