Đừng vội gật đầu đồng ý làm vợ nếu thấy anh ấy có 7 dấu hiệu này

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Yêu một người và chọn người làm chồng là hai chuyện khác nhau. Trước khi cưới, phụ nữ nên nhìn kỹ 7 dấu hiệu có thể khiến hôn nhân về sau nhiều áp lực.

- Ảnh 1.Phụ nữ lấy chồng, đừng chỉ nhìn vào tiền: 3 kiểu đàn ông này mới đáng để gửi gắm

GĐXH - Không phải người đàn ông giàu có hay hào nhoáng mới là lựa chọn tốt cho hôn nhân. Một người chung thuỷ, biết lo cho vợ con và có ý chí vươn lên mới là người đáng để phụ nữ cùng xây dựng một mái ấm lâu dài.

Đừng vội gật đầu đồng ý làm vợ nếu thấy anh ấy có 7 dấu hiệu này - Ảnh 2.6 'ranh giới đỏ' vợ chồng càng yêu càng không nên bước qua, nếu biết sớm hôn nhân sẽ bền lâu

GĐXH - Hôn nhân không phải lúc nào cũng êm ấm, nhưng có những giới hạn một khi vượt qua sẽ để lại tổn thương rất lâu. Đây là 6 “ranh giới đỏ” vợ chồng nên biết để tránh biến những bất đồng nhỏ thành khoảng cách lớn.

Đừng vội gật đầu đồng ý làm vợ nếu thấy anh ấy có 7 dấu hiệu này - Ảnh 3.Phụ nữ càng khôn ngoan càng hiểu: Muốn hôn nhân bền lâu nhất định phải có 2 điều này

GĐXH - Nhiều người cho rằng một người phụ nữ tốt là người phụ nữ luôn biết hy sinh. Tuy nhiên, hy sinh không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc như nhiều người vẫn tưởng. Người phụ nữ tốt là người vừa biết vun vén hôn nhân, vừa không đánh mất chính mình.

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