Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già
GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.
3 'át chủ bài' giúp tuổi già không cô đơn, sống an yên
Tuổi già là giai đoạn nhiều người phải đối mặt với những thay đổi về sức khỏe, tâm lý và các mối quan hệ, khiến cảm giác cô đơn dễ xuất hiện. Không chỉ phụ thuộc vào vật chất, hạnh phúc tuổi già còn đến từ sự chuẩn bị toàn diện ngay từ khi còn trẻ.
Để tránh cô đơn và sống an yên, mỗi người cần chú trọng ba yếu tố quan trọng gồm sức khỏe, tài chính ổn định và các mối quan hệ chất lượng. Đây được xem là "3 át chủ bài" giúp duy trì sự cân bằng, mang lại cảm giác an toàn và niềm vui trong cuộc sống.
Việc đầu tư vào những yếu tố này từ sớm sẽ giúp tuổi già trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Khi có nền tảng vững chắc về thể chất, kinh tế và tinh thần, mỗi người sẽ chủ động hơn trong cuộc sống và tận hưởng tuổi già một cách trọn vẹn.
Chọn vợ sai, cả đời 'trả giá': 4 tiêu chuẩn đàn ông khôn luôn đặt lên trướcChuyện vợ chồng - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ đàn ông chọn vợ bằng cảm xúc hoặc ngoại hình, nhưng thực tế lại khác. Những người càng trưởng thành càng chú trọng vào những tiêu chuẩn ít ai để ý – và chính điều đó mới quyết định một cuộc hôn nhân có bền lâu hay không.
Không phải ai cũng nên giữ liên lạc: 3 kiểu người nên tránh sau nghỉ hưuChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
GĐXH - Nghỉ hưu là lúc nhiều người mong tìm lại sự bình yên, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng mang lại điều đó. Có những kiểu người càng tiếp xúc nhiều càng khiến bạn mệt mỏi – và nhận ra sớm sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh taChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.
Bạn không thiếu bình an, chỉ đang nghĩ sai về cuộc sốngChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều người mải đi tìm sự an lạc ở bên ngoài mà không nhận ra vấn đề nằm ở cách nhìn. Chỉ cần thay đổi nhận thức và kiểm soát cảm xúc, cuộc sống có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chồng ngoại tình: Phụ nữ khôn ngoan không đánh ghen, họ làm điều này trướcChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Không phải đánh ghen hay làm ầm lên, cách xử lý của một người vợ thông minh lại bắt đầu từ những điều rất khác. Khi biết chồng ngoại tình, phản ứng đầu tiên có thể quyết định toàn bộ tương lai hôn nhân.
Không phải cãi vã, đây mới là dấu hiệu 'báo động đỏ' cuộc hôn nhân đang đổ vỡChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Khi hai người ở cạnh nhau nhưng không còn muốn chia sẻ, đó không phải bình yên mà là khoảng cách đang lớn dần.
Bạn sẽ làm gì khi bị phản bội? 5 cách xử lý không phải ai cũng đủ bình tĩnh để làmChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Không phải ai cũng giữ được lý trí khi tổn thương. Những cách ứng xử này giúp bạn không đánh mất chính mình.
Vợ 'vinh danh' bạn thân giữa khu chung cư vì đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 nămChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Khi người vợ phát hiện bạn thân ngoại tình với chồng suốt nhiều năm đã chọn cách phản ứng không giống ai.
Ngủ riêng suốt 10 năm vẫn hạnh phúc: Bí quyết giữ hôn nhân của cặp vợ chồng trung niênChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, vợ chồng phải chung giường mới là biểu hiện của hạnh phúc. Thế nhưng, có những cặp đôi lại chọn cách ngủ riêng suốt nhiều năm, không phải vì tình cảm rạn nứt, mà để giữ gìn sức khỏe và sự gắn kết lâu dài.
Càng về già càng an yên: 3 kiểu người âm thầm tích phúc mà nhiều người không để ýChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Hậu vận không phải do may mắn mà là kết quả của cả một quá trình sống. Những thói quen tưởng nhỏ lại tạo nên sự khác biệt lớn.
Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh taChuyện vợ chồng
GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.