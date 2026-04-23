Nhiều người không biết: 6 việc làm buổi tối quyết định tâm trạng ngày hôm sau
GĐXH - Không phải buổi sáng, chính những thói quen trước khi ngủ mới là thứ âm thầm ảnh hưởng đến cảm xúc và năng lượng của bạn.
Buổi tối ảnh hưởng thế nào đến giấc ngủ và tâm trạng ngày hôm sau?
Buổi tối là khoảng thời gian quan trọng giúp cơ thể và tâm trí phục hồi sau một ngày dài. Những thói quen trước khi ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ, từ đó quyết định mức năng lượng và tâm trạng khi bạn thức dậy vào sáng hôm sau.
Video trên đây sẽ gợi ý 6 việc nên làm vào buổi tối gồm: dọn dẹp không gian sống, hạn chế dùng điện thoại, nghĩ về những điều tích cực, chuẩn bị cho ngày hôm sau, thư giãn cơ thể và duy trì giờ ngủ ổn định. Đây là những thói quen đơn giản nhưng có thể cải thiện rõ rệt chất lượng giấc ngủ và tinh thần.
Để duy trì hiệu quả, mỗi người nên bắt đầu từ những thay đổi nhỏ và thực hiện đều đặn mỗi ngày. Khi xây dựng được routine buổi tối phù hợp, bạn sẽ dễ ngủ hơn, thức dậy nhẹ nhàng hơn và có một ngày mới tích cực hơn.
