Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cảnh tượng khó tin tại nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội lúc 23h đêm 26 Tết

Thứ bảy, 08:02 14/02/2026 | Xã hội
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trong ngày làm việc cuối cùng trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2026 bắt đầu, nhiều người dân đã tranh thủ đổ xuống phố "săn sale" quần áo khiến các tuyến đường trở nên ùn tắc.

Theo ghi nhận, vào chiều tối ngày 26 Tết, tại các tuyến phố kinh doanh thời trang trên địa bàn Hà Nội, rất nhiều cửa hàng đã triển khai chương trình giảm giá nhằm kích cầu mua sắm Tết. Những tấm bảng thông báo "Sale kịch sàn 70%", "Xả hết, nghỉ Tết sớm", "Giảm giá 50%" được treo ngay trước cửa, thu hút lượng lớn người dân ghé tới mua sắm.

Do khách hàng chủ yếu là dân văn phòng và các bạn trẻ nên các cửa hàng thường chật kín khách vào buổi chiều sau giờ tan làm và buổi tối.

Cảnh tượng khó tin tại nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội lúc 23h đêm 26 Tết - Ảnh 1.

Áo dài, áo khoác dạ, áo len… đồng loạt giảm giá sâu, trở thành mặt hàng “hot” những ngày giáp Tết.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc và Cầu Giấy sẽ mở cửa đến hết trưa ngày 29 Tết. Ngoài ra, thời gian đón tiếp khách hàng sẽ kéo dài tới 11h đêm mỗi ngày.

"Bọn mình mở bán muộn hơn, nhiều khi tới 11h đêm nhằm đảm bảo khách hàng được mua sắm thoải mái và tranh thủ tăng thêm doanh số trong đợt cuối năm", một nhân viên bán hàng tại shop thời trang nữ trên đường Cầu Giấy chia sẻ.

Cảnh tượng khó tin tại nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội lúc 23h đêm 26 Tết - Ảnh 2.

Bảo vệ tất bật sắp xếp xe ngay ngắn trước cửa hàng, đồng thời kiên nhẫn bao quát xung quanh để đảm bảo an ninh giữa dòng khách đông đúc giờ tan tầm.

Ngoài đội ngũ nhân viên bán hàng, lực lượng bảo vệ, trông xe tại cửa hàng cũng phải làm ciệc liên tục để sắp xếp phương tiện gọn gàng. Điều này giúp hạn chế ùn tắc và đảm bảo an ninh cho người mua sắm.

Cảnh tượng khó tin tại nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội lúc 23h đêm 26 Tết - Ảnh 3.

Các mặt hàng được săn đón nhiều nhất trong dịp cận Tết như áo dài, áo khoác dạ và áo len,... cũng được gắn giá sale kịch sàn.

Nhiều người sẵn sàng đỗ xe ở ven đường, chờ bạn gái vào mua sắm và thử đồ gần 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, họ cho biết mỗi năm chỉ có một dịp Tết nên cũng không ngại đợi lâu.

Cảnh tượng khó tin tại nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội lúc 23h đêm 26 Tết - Ảnh 4.

Bạn nam cười tươi khi thấy bạn gái chọn được những món đồ ưng ý, đồng thời mua trà sữa "tiếp sức" cho bạn gái tiếp tục mua sắm trong những ngày cuối năm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 14/2: Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 14/2: Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Hôm nay, 14/2, Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 15 độ C, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.

Hậu vận đỏ rực: 3 con giáp càng lớn tuổi càng nhiều nhà đất, tiền lúc nào cũng dư dả

Hậu vận đỏ rực: 3 con giáp càng lớn tuổi càng nhiều nhà đất, tiền lúc nào cũng dư dả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp càng đi qua năm tháng càng tích lũy được khối tài sản đáng nể. Khi tuổi đời tăng lên, họ sở hữu trong tay nhiều nhà cửa, đất đai, tài chính lúc nào cũng rủng rỉnh.

Uống 8 lon bia vẫn lái ô tô, nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong lĩnh 3 năm tù

Uống 8 lon bia vẫn lái ô tô, nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong lĩnh 3 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau khi gây tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong, nữ tài xế rời khỏi hiện trường, tắt và vứt bỏ điện thoại rồi đến sáng hôm sau mới ra đầu thú.

Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 2 nam thanh niên bị xử phạt

Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 2 nam thanh niên bị xử phạt

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi tiến hành xác minh, Công an xã Bình Thanh đã tiến hành lập hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm nhập cảnh trái phép của 2 nam thanh niên Đ.X.L và N.V.P; đồng thời ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 4 triệu đồng.

Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2

Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2

Thời sự - 12 giờ trước

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.

Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu

Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn bao gồm gần 40.000 bao thuốc lá

Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế

Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an TP Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ, tập trung kiểm tra cơ sở nguy cơ cao, khu dân cư đông người và đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ báo cháy từ sớm.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội đã gia tăng đột biến khi dòng người hối hả rời thành phố, trong khi đó tại các tuyến đường nội thành việc di chuyển tương đối ổn định.

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Từ 1/3/2026, Thông tư số 77/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực trong đó có nhiều điểm mới về xác nhận giao dịch ngân hàng.

Xem nhiều

Sống tốt chưa chắc bằng sinh đúng ngày: 4 ngày Âm lịch đại cát, phúc lộc kéo dài nhiều thế hệ

Sống tốt chưa chắc bằng sinh đúng ngày: 4 ngày Âm lịch đại cát, phúc lộc kéo dài nhiều thế hệ

Đời sống

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là cát lành. Người sinh vào những ngày này không chỉ tạo dựng thành tựu cho bản thân mà còn đặt nền móng thịnh vượng cho nhiều thế hệ sau.

Top con giáp vượng đường quan lộ nhất năm 2026: Thời tới, vận mở, lộc vào như nước

Top con giáp vượng đường quan lộ nhất năm 2026: Thời tới, vận mở, lộc vào như nước

Đời sống
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Pháp luật
Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Đời sống
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top