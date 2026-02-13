Mới nhất
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Thứ sáu, 18:17 13/02/2026 | Pháp luật
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".

Các bị can bị khởi tố gồm: Phan Tuấn Quân (SN 2003), Phan Tuấn Bôn (SN 2001), Phan Tuấn Tú (SN 2008), Phan Dũng (SN 1975) cùng trú tại đường Hoàng Thị Loan, phường An Cựu, TP Huế và Nguyễn Tấn Đức (SN 1992) trú tại tỉnh Gia Lai.

Triệt phá đường dây khí cười tại TP húe , khởi tố 5 đối tượng Buôn bán trái phép - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai các đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây mua bán trái phép khí Dinitơ Monoxide (N₂O; thường gọi là "khí cười") do một nhóm đối tượng có hộ khẩu thường trú tại TP Huế tổ chức thực hiện trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra địa chỉ 2/40/62 Hoàng Thị Loan (nhà do ông Phan Dũng làm chủ) và phát hiện các đối tượng đang cất giấu 179 bình khí N₂O với tổng khối lượng khoảng 1.074kg; 160 van xả khí; 70 túi ni lông đựng bóng cao su - là các dụng cụ dùng để đưa khí N₂O trực tiếp vào cơ thể người sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận dù biết việc kinh doanh, buôn bán khí N₂O là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do lợi nhuận cao nên đã câu kết thực hiện.

Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm này sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram và ứng dụng nhắn tin ẩn danh để trao đổi, giao dịch. Đồng thời, thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền. Trong thời gian ngắn, các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Triệt phá đường dây khí cười tại TP húe , khởi tố 5 đối tượng Buôn bán trái phép - Ảnh 2.

Tang vật liên quan.

Cơ quan Công an bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tuấn Quân, Phan Tuấn Bôn và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Tuấn Tú, Phan Dũng, Nguyễn Tấn Đức để phục vụ điều tra.

Theo Công an TP Huế, khí N2O là mặt hàng thuộc danh mục cấm sử dụng cho con người, chỉ được phép dùng trong một số lĩnh vực công nghiệp, y tế có sự kiểm soát chặt chẽ. Việc lạm dụng, hít trực tiếp khí cười có thể gây tổn thương não, rối loạn thần kinh, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, thậm chí dẫn đến tử vong.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em, không sử dụng, tham gia mua bán, vận chuyển khí cười. Khi phát hiện các hành vi vi phạm thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệt phá đường dây khí cười tại TP húe , khởi tố 5 đối tượng Buôn bán trái phép - Ảnh 3.Mua 800 bình khí cười ở vùng biên mang đi Hà Nội bán kiếm lời

GĐXH - Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt mua 800 bình khí cười của một đối tượng tại Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 800 ngàn đồng/bình và đem bán.

