Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 2 nam thanh niên bị xử phạt

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bình Thanh (tỉnh Hưng Yên) phát hiện 2 trường hợp Đ.X.L (SN 1997, trú tại thôn Cao Đồng, xã Bình Thanh) và N.V.P (SN 1988, trú tại thôn Tân Ấp 2, xã Bình Thanh) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Sau khi xác minh, Công an xã Bình Thanh đã tiến hành lập hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm. Theo đó, Đ.X.L đã nhập cảnh trái phép ngày 10/11/2025 tại khu vực gần cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An cũ); còn N.V.P đã nhập cảnh trái phép ngày 11/11/2025 tại khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Công an xã Bình Thanh làm việc với N.V.P và Đ.X.L.

Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 18, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, Công an xã Bình Thanh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp công dân trên với mức phạt 4 triệu đồng. Cùng với đó, Công an xã yêu cầu viết cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Hành vi xuất nhập cảnh trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh, trật tự, dịch bệnh, cũng như quyền lợi hợp pháp của chính người vi phạm. Công an xã Bình Thanh khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ, môi giới đưa người vượt biên trái phép; đồng thời vận động người thân, người quen chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh.