Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 2 nam thanh niên bị xử phạt

Thứ sáu, 20:14 13/02/2026 | Xã hội
Đức Tùy
Đức Tùy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi tiến hành xác minh, Công an xã Bình Thanh đã tiến hành lập hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm nhập cảnh trái phép của 2 nam thanh niên Đ.X.L và N.V.P; đồng thời ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 4 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bình Thanh (tỉnh Hưng Yên) phát hiện 2 trường hợp Đ.X.L (SN 1997, trú tại thôn Cao Đồng, xã Bình Thanh) và N.V.P (SN 1988, trú tại thôn Tân Ấp 2, xã Bình Thanh) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Sau khi xác minh, Công an xã Bình Thanh đã tiến hành lập hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm. Theo đó, Đ.X.L đã nhập cảnh trái phép ngày 10/11/2025 tại khu vực gần cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An cũ); còn N.V.P đã nhập cảnh trái phép ngày 11/11/2025 tại khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 2 nam thanh niên bị xử phạt - Ảnh 1.

Công an xã Bình Thanh làm việc với N.V.P và Đ.X.L.

Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 18, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, Công an xã Bình Thanh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp công dân trên với mức phạt 4 triệu đồng. Cùng với đó, Công an xã yêu cầu viết cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Hành vi xuất nhập cảnh trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh, trật tự, dịch bệnh, cũng như quyền lợi hợp pháp của chính người vi phạm. Công an xã Bình Thanh khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ, môi giới đưa người vượt biên trái phép; đồng thời vận động người thân, người quen chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh.

Truy tìm 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh trong đêm khuyaTruy tìm 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh trong đêm khuya

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang truy tìm 5 người (gồm 1 người Việt Nam và 4 người chưa rõ quốc tịch) đã bỏ trốn sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong đêm khuya.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Được bạn học thuê chở người nhập cảnh trái phép, tài xế taxi nhận kết đắng

Được bạn học thuê chở người nhập cảnh trái phép, tài xế taxi nhận kết đắng

Truy tìm 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh trong đêm khuya

Truy tìm 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh trong đêm khuya

Triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2

Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2

Thời sự - 2 giờ trước

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.

Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu

Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn bao gồm gần 40.000 bao thuốc lá

Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế

Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an TP Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ, tập trung kiểm tra cơ sở nguy cơ cao, khu dân cư đông người và đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ báo cháy từ sớm.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội đã gia tăng đột biến khi dòng người hối hả rời thành phố, trong khi đó tại các tuyến đường nội thành việc di chuyển tương đối ổn định.

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Từ 1/3/2026, Thông tư số 77/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực trong đó có nhiều điểm mới về xác nhận giao dịch ngân hàng.

Công an hòa giải vụ khóa đầu, đuôi xe tải đậu chắn cửa hàng cận Tết gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội

Công an hòa giải vụ khóa đầu, đuôi xe tải đậu chắn cửa hàng cận Tết gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Vụ việc dùng hai ô tô chặn đầu, khóa đuôi một xe tải đậu chắn trước cửa hàng tại Nghệ An đã được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, các bên thống nhất giải quyết trong hòa giải.

Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồng

Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồng

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm giao thông bị phạt mức rất nặng đến 70 triệu đồng. Dưới đây là các thông tin cụ thể.

Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọn

Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọn

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tạ pháo qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây án

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây án

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu về hành vi cướp giật điện thoại iPhone 12 Pro chỉ sau 2 giờ gây án.

Xem nhiều

Đỗ xe chắn cửa hàng ngày cận Tết, gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội

Đỗ xe chắn cửa hàng ngày cận Tết, gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội

Xã hội

GĐXH - Liên hệ nhờ chủ xe tải di chuyển để thuận tiện buôn bán dịp cận Tết nhưng không được hợp tác, một chủ cửa hàng (Nghệ An) dùng hai ô tô chặn đầu, đuôi phương tiện này. Sự việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Sống tốt chưa chắc bằng sinh đúng ngày: 4 ngày Âm lịch đại cát, phúc lộc kéo dài nhiều thế hệ

Sống tốt chưa chắc bằng sinh đúng ngày: 4 ngày Âm lịch đại cát, phúc lộc kéo dài nhiều thế hệ

Đời sống
Top con giáp vượng đường quan lộ nhất năm 2026: Thời tới, vận mở, lộc vào như nước

Top con giáp vượng đường quan lộ nhất năm 2026: Thời tới, vận mở, lộc vào như nước

Đời sống
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Pháp luật
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top