Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn bao gồm gần 40.000 bao thuốc lá
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can đối với Trần Văn Việt (SN 1998), Nguyễn Văn Nam (SN 1997) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1972, đều trú tại xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Vận chuyển hàng cấm", quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, tang vật thu giữ 39.980 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.
Trước đó, vào lúc16h30, ngày 21/1/2026, tại đường liên thôn thuộc thôn Hải Thành (xã Quảng Đức), Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Công an xã Quảng Đức, Đoàn trinh sát số 1 (Cảnh sát biển Việt Nam) và Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục hải quan Khu vực 8), phát hiện bắt quả tang Trần Văn Việt đang điều khiển xe ôtô bán tải, thùng kín, nhãn hiệu Ford Ranger, màu cam, BKS 15C - 372.15.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô do Việt điều khiển đang vận chuyển 30 thùng bìa cartong, bên ngoài bọc bao tải dứa màu xanh, bên trong mỗi thùng chứa 50 cây thuốc lá điếu (loại 10 bao/1 cây, mỗi bao 20 điếu).
Tổng số thuốc lá thu giữ trên xe là 15.000 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất, gồm: 2.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hilton Red; 4.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Marlboro màu đỏ; 4.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Marlboro màu trắng; 4.500 bao nhãn hiệu Good Companion.
Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Việt khai nhận, bản thân vận chuyển thuê số thuốc lá nêu trên cho Nguyễn Văn Nam. Ngoài số thuốc lá nêu trên, Nguyễn Văn Nam đang cất giấu 50 thùng thuốc lá khác và giao cho Nguyễn Văn Hưng trông coi.
Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của 3 đối tượng trên, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện các đối tượng đang cất giấu 50 thùng thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất gồm: 15 thùng cartong, bên trong chứa tổng số 7.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hilton Red; 35 thùng cartong, bên trong chứa tổng số 17.480 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, mang các nhãn hiệu Davidoff Gold, Hilton Red, Marlboro, Good Companion, Seven Stars, Manchester, Davidoff classic, Mevius Sky Blue, 555…
Hiện vụ án hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.
Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở HuếPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an TP Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ, tập trung kiểm tra cơ sở nguy cơ cao, khu dân cư đông người và đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ báo cháy từ sớm.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".
Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọnPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tạ pháo qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.
Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây ánPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu về hành vi cướp giật điện thoại iPhone 12 Pro chỉ sau 2 giờ gây án.
Bắc Ninh: Bắt đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn làm ănPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn trong việc làm ăn.
Ninh Bình: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của người dânPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, đang bị truy nã vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đánh bạc trên mạng gần 6 tỷ đồng, nam thanh niên bị khởi tốXã hội - 1 ngày trước
Theo điều tra, từ ngày 10/10/2025 đến 25/1/2026, Chương tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Trong đó đối tượng nạp từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào ứng dụng đánh bạc trả thưởng "Zowin" hơn 2,2 tỷ đồng.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn DũngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Dũng liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố chủ cơ sở ở Bắc Ninh dùng chất cấm chế biến riềng xayPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố một chủ cơ sở sản xuất riềng xay do trộn hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm để chế biến rồi bán cho người tiêu dùng.
Ninh Bình: Xử lý trường hợp xúc phạm uy tín cán bộ CSGT hy sinhPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, hình ảnh cán bộ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.