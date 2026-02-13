Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậu

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can đối với Trần Văn Việt (SN 1998), Nguyễn Văn Nam (SN 1997) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1972, đều trú tại xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Vận chuyển hàng cấm", quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, tang vật thu giữ 39.980 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn.

Trước đó, vào lúc16h30, ngày 21/1/2026, tại đường liên thôn thuộc thôn Hải Thành (xã Quảng Đức), Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Công an xã Quảng Đức, Đoàn trinh sát số 1 (Cảnh sát biển Việt Nam) và Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục hải quan Khu vực 8), phát hiện bắt quả tang Trần Văn Việt đang điều khiển xe ôtô bán tải, thùng kín, nhãn hiệu Ford Ranger, màu cam, BKS 15C - 372.15.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô do Việt điều khiển đang vận chuyển 30 thùng bìa cartong, bên ngoài bọc bao tải dứa màu xanh, bên trong mỗi thùng chứa 50 cây thuốc lá điếu (loại 10 bao/1 cây, mỗi bao 20 điếu).

Tổng số thuốc lá thu giữ trên xe là 15.000 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất, gồm: 2.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hilton Red; 4.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Marlboro màu đỏ; 4.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Marlboro màu trắng; 4.500 bao nhãn hiệu Good Companion.

Tổng số thuốc lá thu giữ trong vụ việc là 39.980 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Việt khai nhận, bản thân vận chuyển thuê số thuốc lá nêu trên cho Nguyễn Văn Nam. Ngoài số thuốc lá nêu trên, Nguyễn Văn Nam đang cất giấu 50 thùng thuốc lá khác và giao cho Nguyễn Văn Hưng trông coi.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của 3 đối tượng trên, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện các đối tượng đang cất giấu 50 thùng thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất gồm: 15 thùng cartong, bên trong chứa tổng số 7.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hilton Red; 35 thùng cartong, bên trong chứa tổng số 17.480 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, mang các nhãn hiệu Davidoff Gold, Hilton Red, Marlboro, Good Companion, Seven Stars, Manchester, Davidoff classic, Mevius Sky Blue, 555…

Hiện vụ án hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.