Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế

Tăng cường kiểm tra địa bàn trọng điểm

Theo Công an TP Huế, dịp Tết là thời điểm nhu cầu sản xuất, dự trữ hàng hóa và các hoạt động lễ hội, tập trung đông người tăng mạnh, kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn về hỏa hoạn. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ động tham mưu, phối hợp cùng các đơn vị rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kho bãi, và các tụ điểm vui chơi giải trí như quán bar, karaoke, vũ trường.

Đặc biệt, tại các Trung tâm thương mại AEON MALL, siêu thị GO, Co.opmart, lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện kiểm tra thực tế hệ thống giám sát báo cháy, máy bơm, các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ và phương án thoát nạn khi có sự cố. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn các đơn vị quản lý siêu thị duy trì nghiêm ngặt các quy định an toàn, không để hàng hóa lấn chiếm hành lang thoát hiểm.

Lực lượng chức năng tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy.

Ghi nhận thực tế tại chợ Tứ Hạ (phường Hương Trà), Đội chữa cháy và CNCH khu vực 5 đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác thường trực lực lượng và phương tiện cứu nạn cứu hộ. Tại đây, cán bộ chiến sĩ trực tiếp vận hành thử các họng nước chữa cháy vách tường, kiểm tra áp lực nước và độ bền của vòi phun. Tổ công tác cũng dành nhiều thời gian để phát hơn 150 tờ rơi tuyên truyền cho người dân đi mua sắm và hướng dẫn biện pháp an toàn cho 30 hộ tiểu thương ngay tại sạp hàng.

Tương tự, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 7 ra quân đồng loạt tại các chợ đầu mối và dân sinh ven đô như Bạch Thạch, chợ Truồi (Lộc Điền, Lộc An), chợ Nước Ngọt, Thừa Lưu và Cầu Hai. Với phương châm "đến từng ngõ, gõ từng gian hàng", lực lượng chức năng phát hơn 900 tờ rơi khuyến cáo, đồng thời trực tiếp hướng dẫn hơn 400 lượt người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114".

Đảm bảo an toàn tại các khu chung cư

Khu vực chung cư và nhà cao tầng luôn là nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ do mật độ dân cư đông đúc. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Ban quản lý các khu chung cư tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, hướng dẫn người dân cách sử dụng thiết bị điện an toàn trong mùa hanh khô.

Công an TP Huế kiểm tra, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở.

Ông Trần Quang Vinh, đại diện Ban quản lý khu chung cư Xuân Phú cho biết, dịp Tết, người dân thường có thói quen thắp hương, đốt vàng mã trong căn hộ hoặc hành lang chung, điều này cực kỳ nguy hiểm.

"Được sự hướng dẫn, nhắc nhở của lực lượng công an, chúng tôi yêu cầu cư dân ký cam kết không đốt vàng mã sai quy định, đồng thời kiểm tra định kỳ hệ thống máy bơm chữa cháy và các thiết bị cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà để đảm bảo luôn trong trạng thái sẵn sàng", ông Vinh nói.

Để công tác PCCC thực sự đi vào chiều sâu, Công an TP Huế tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia PCCC", trọng tâm là nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng".

Đến nay, hầu hết các khu dân cư trên địa bàn đã hình thành các tổ liên gia có chuông báo cháy đặt tại vị trí trung tâm, giúp các hộ gia đình dễ dàng phát hiện, hỗ trợ nhau kịp thời ngay từ "thời điểm vàng" khi mới phát sinh sự cố.

Trung tá Phan Nam Anh, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, quan điểm của đơn vị là phòng cháy hơn chữa cháy. Công tác kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm là cần thiết, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân. Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng sẽ ứng trực 100% quân số, đảm bảo phương tiện luôn sẵn sàng để nhân dân thành phố được vui Xuân, đón Tết trong sự bình yên tuyệt đối.

