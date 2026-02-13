Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở Huế
GĐXH - Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an TP Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ, tập trung kiểm tra cơ sở nguy cơ cao, khu dân cư đông người và đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ báo cháy từ sớm.
Tăng cường kiểm tra địa bàn trọng điểm
Theo Công an TP Huế, dịp Tết là thời điểm nhu cầu sản xuất, dự trữ hàng hóa và các hoạt động lễ hội, tập trung đông người tăng mạnh, kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn về hỏa hoạn. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ động tham mưu, phối hợp cùng các đơn vị rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kho bãi, và các tụ điểm vui chơi giải trí như quán bar, karaoke, vũ trường.
Đặc biệt, tại các Trung tâm thương mại AEON MALL, siêu thị GO, Co.opmart, lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện kiểm tra thực tế hệ thống giám sát báo cháy, máy bơm, các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ và phương án thoát nạn khi có sự cố. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn các đơn vị quản lý siêu thị duy trì nghiêm ngặt các quy định an toàn, không để hàng hóa lấn chiếm hành lang thoát hiểm.
Ghi nhận thực tế tại chợ Tứ Hạ (phường Hương Trà), Đội chữa cháy và CNCH khu vực 5 đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác thường trực lực lượng và phương tiện cứu nạn cứu hộ. Tại đây, cán bộ chiến sĩ trực tiếp vận hành thử các họng nước chữa cháy vách tường, kiểm tra áp lực nước và độ bền của vòi phun. Tổ công tác cũng dành nhiều thời gian để phát hơn 150 tờ rơi tuyên truyền cho người dân đi mua sắm và hướng dẫn biện pháp an toàn cho 30 hộ tiểu thương ngay tại sạp hàng.
Tương tự, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 7 ra quân đồng loạt tại các chợ đầu mối và dân sinh ven đô như Bạch Thạch, chợ Truồi (Lộc Điền, Lộc An), chợ Nước Ngọt, Thừa Lưu và Cầu Hai. Với phương châm "đến từng ngõ, gõ từng gian hàng", lực lượng chức năng phát hơn 900 tờ rơi khuyến cáo, đồng thời trực tiếp hướng dẫn hơn 400 lượt người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114".
Đảm bảo an toàn tại các khu chung cư
Khu vực chung cư và nhà cao tầng luôn là nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ do mật độ dân cư đông đúc. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Ban quản lý các khu chung cư tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, hướng dẫn người dân cách sử dụng thiết bị điện an toàn trong mùa hanh khô.
Ông Trần Quang Vinh, đại diện Ban quản lý khu chung cư Xuân Phú cho biết, dịp Tết, người dân thường có thói quen thắp hương, đốt vàng mã trong căn hộ hoặc hành lang chung, điều này cực kỳ nguy hiểm.
"Được sự hướng dẫn, nhắc nhở của lực lượng công an, chúng tôi yêu cầu cư dân ký cam kết không đốt vàng mã sai quy định, đồng thời kiểm tra định kỳ hệ thống máy bơm chữa cháy và các thiết bị cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà để đảm bảo luôn trong trạng thái sẵn sàng", ông Vinh nói.
Để công tác PCCC thực sự đi vào chiều sâu, Công an TP Huế tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia PCCC", trọng tâm là nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng".
Đến nay, hầu hết các khu dân cư trên địa bàn đã hình thành các tổ liên gia có chuông báo cháy đặt tại vị trí trung tâm, giúp các hộ gia đình dễ dàng phát hiện, hỗ trợ nhau kịp thời ngay từ "thời điểm vàng" khi mới phát sinh sự cố.
Trung tá Phan Nam Anh, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, quan điểm của đơn vị là phòng cháy hơn chữa cháy. Công tác kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm là cần thiết, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân. Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng sẽ ứng trực 100% quân số, đảm bảo phương tiện luôn sẵn sàng để nhân dân thành phố được vui Xuân, đón Tết trong sự bình yên tuyệt đối.
Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậuPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn bao gồm gần 40.000 bao thuốc lá
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".
Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọnPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tạ pháo qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.
Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây ánPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu về hành vi cướp giật điện thoại iPhone 12 Pro chỉ sau 2 giờ gây án.
Bắc Ninh: Bắt đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn làm ănPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn trong việc làm ăn.
Ninh Bình: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của người dânPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, đang bị truy nã vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đánh bạc trên mạng gần 6 tỷ đồng, nam thanh niên bị khởi tốXã hội - 1 ngày trước
Theo điều tra, từ ngày 10/10/2025 đến 25/1/2026, Chương tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Trong đó đối tượng nạp từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào ứng dụng đánh bạc trả thưởng "Zowin" hơn 2,2 tỷ đồng.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn DũngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Dũng liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố chủ cơ sở ở Bắc Ninh dùng chất cấm chế biến riềng xayPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố một chủ cơ sở sản xuất riềng xay do trộn hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm để chế biến rồi bán cho người tiêu dùng.
Ninh Bình: Xử lý trường hợp xúc phạm uy tín cán bộ CSGT hy sinhPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, hình ảnh cán bộ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.