Cao Bằng: Trộm điện thoại đem đi bán rồi lẩn trốn sang Campuchia

Ngày 29/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, khoảng 23h00 ngày 28/7, tại tổ 3 phường Hợp Giang (TP Cao bằng), Phòng CSHS Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Hợp Giang bắt đối tượng truy nã về tội Trộm cắp tài sản là Lương Tuấn Phong (SN 2006, trú tại tổ 11, phường Đề Thám) theo Quyết định truy nã số 04/QĐTN-CSĐT ngày 21/7/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cao Bằng.

Đối tượng Lương Tuấn Phong tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 10/11/2022, Phong và 2 đối tượng khác là Đức Anh và Long có hành vi trộm cắp một chiếc điện thoại di động Iphone 7 của anh L rồi ác mang chiếc điện thoại đi cầm đồ được số tiền là 3.000.000 đồng. Số tiền này, Phong, Đức Anh và Long sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Sau đó, 3 đối tượng trên bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cao Bằng khởi tố về tội trộm cắp tài sản và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến ngày 17/6/2023, Phong trốn sang Campuchia, ngày 25/7/2024, Phong trở về địa phương. Ngày 28/7/2024, Phong bị Phòng CSHS, Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ và đưa về cơ quan điều tra làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

