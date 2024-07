Clip: Con trai thần kinh bất ngờ chém mẹ đẻ và dì ruột trong đêm

4 giờ trước

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Trọng Tuấn (SN 1998), trú xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".